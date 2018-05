Ce intervenții estetice și-a făcut Meghan Markle

Meghan Markle este adepta simplității și cea mai bună dovadă a venit în ziua nunții sale, când a adoptat un look extrem de natural. Însă, dincolo de acestea aspecte, se pare că Ducesa de Sussex și-a făcut câteva intervenții estetice.

Oana Vlăsceanu, chirurg estetician, a fost invitată în emisiunea “Lifestyle sănătos”, difuzată pe pagina de Facebook a revistei Avantaje, și a analizat chipul lui Meghan Markle, susținând că soția Prințului Harry și-a făcut, totuși, mici retușuri: “Mi-a plăcut foarte mult Meghan Markle. O mireasă aproape de 37 de ani care arăta impecabil. Naturală, deși am studiat toate postările de pe facebook în care se spune că nu are botox, că nu are acid. Nu, are și botox, dar foarte puțin, în etajul superior al feței. Fruntea e impecabilă. Are botox cu siguranță, cantitate minimă. Sigur are și foarte puțin acid în buze, sigur are și gene false, dar puse într-un mod frumos și puțin și un machiaj natural. Are făcute tratamente, dar foarte finuțe și naturale.”, a declarat chirurgul estetician Oana Vlăsceanu pentru Avantaje.

Citește și – EXCLUSIV! Cătălin Botezatu, despre nunta regală: “A fost exact așa cum mă așteptam”

Citește și – De ce nu a aruncat Meghan Markle buchetul de mireasă, conform tradiției

Sursă foto: Hepta