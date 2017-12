Ce cadouri le va face Regina Elisabeta de Crăciun celor 1.500 de angajați ai săi

Se știe deja că tradiția Casei Regale britanice cere ca membrii ei să ofere cadouri amuzante de Crăciun. Printre cele mai cunoscute exemple se numără solnițele cu lumini pe care Prințul Philip le-a primit într-un an, covorul de baie cu imprimeu leopard pe care Prințesa Diana l-a dăruit lui Sarah Ferguson sau casca de duș cu inscripția „viața este un calvar”, pe care Prințul Harry i-a dăruit-o bunicii sale.

Însă când vine vorba despre angajații de la Palatul Buckingham, în loc de cadourile haioase, aceștia primesc unele delicioase (la propriu!).

Regina Elisabeta a Marii Britanii are grijă să comande an de an în jur de 1500 de budinci de ciocolată pentru toți angajații de la Palatul Buckingham. Desertul este comandat din lanțul de supermarketuri Tesco și este preparat după o rețetă specială, care conține nuci pecan, migdale și brandy.

Pe lângă budinca tradițională, Regina Marii Britanii oferă staff-ului ei și carduri de cumpărături de Crăciun. Pentru angajaţii care au mai puţin de un an vechime în slujba Majestății Sale, voucherele sunt în valoare de 28 de lire sterline, iar pentru veterani de 35 de lire sterline.

Astfel, grădinarii, majordomii, menajerele, reprezentanţii bisericeşti, şefii de personal, membri ai cancelariei şi bucătarii se așază în fiecare an la coadă pentru a primi tradiționalul cadou de Crăciun din mâna Reginei Elisabeta.

Evenimentul are loc în fiecare an înainte de 19 sau 20 decembrie, zi în care monarhul britanic pleacă de obicei spre Casa Sandringham.

Citește și – Ce regulă trebuie să respecte membrii familiei regale atunci când iau masa cu Regina Elisabeta

Citește și – Regina Elisabeta și oja ei preferată. O folosește din anul 1989 și costă 9 dolari

Foto – Hepta