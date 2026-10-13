Seară magică la București: Mahmut Orhan a dat startul fenomenului ORIGINS! Cum a fost la cea mai așteptată petrecere a toamnei

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O evadare din agitația zilnică, muzică de top și o atmosferă cum rar întâlnești! Vineri, 9 octombrie, bucureștenii au trăit o experiență de neuitat la Romaero, odată cu lansarea noului concept de petreceri ORIGINS – Back to the Instincts. Cu îndrăgitul DJ Mahmut Orhan pe scenă și un show de lumini spectaculos, seara a fost o adevărată explozie de bucurie și energie pură.

Conceptul ORIGINS își propune exact acest lucru: să ne amintească să ne bucurăm de moment, să ne lăsăm ghidați de instinct și să ne conectăm prin muzică. Decorul industrial de la Romaero s-a transformat într-o lume magică, unde muzica și emoția au fost la putere. Așteptat cu sufletul la gură, Mahmut Orhan a ridicat publicul în picioare. Hiturile sale au răsunat perfect în atmosfera vibrantă, combinând ritmurile moderne de deep house cu acele note orientale care ne ajung direct la suflet.

Dar distracția nu s-a oprit la headliner! Un party reușit înseamnă o poveste completă, iar aceasta a fost scrisă alături de ceilalți DJ talentați. RBØR a fascinat publicul cu un ritm hipnotic, Adrian Saguna a menținut energia la cote maxime cu o selecție extrem de inspirată, iar Mindblow a fost cel care a spart gheața și a setat un vibe de milioane.

Debutul ORIGINS a fost un succes uriaș, iar organizatorii promit noi surprize în locații inedite!

Vrei să simți și tu vibrația de vineri noapte? Lasă-te transportat în atmosfera incendiară de la Romaero! Dă play imaginilor oficiale AICI.

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