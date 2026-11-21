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Gecile groase pot căpăta un iz neplăcut după ce stau împăturite în cutii, saci sau dulapuri pe tot parcursul verii. Uneori, materialele păstrează un miros de umezeală, de haine închise sau chiar un miros greu de transpirație, mai ales dacă gecile nu au fost curățate și spălate corespunzător înainte de a fi depozitate.

Vestea bună este că există câteva soluții simple prin care poți împrospăta hainele de iarnă fără să le bagi imediat în mașina de spălat. Fie că ai o geacă din puf, vatelină, fâș sau material impermeabil, poți elimina mirosurile neplăcute folosind câteva trucuri la îndemână.

De ce capătă gecile groase miros de transpirație după depozitare

Chiar dacă o geacă pare curată la prima vedere, fibrele materialului pot păstra urme de transpirație, sebum, parfum sau deodorant. Acestea se acumulează în special în zonele care intră cel mai des în contact cu pielea: subraț, guler, manșete și partea superioară a spatelui.

Dacă haina este pusă în dulap sau într-o cutie fără să fie bine aerisită, mirosurile se pot accentua. În plus, umezeala rămasă în țesătură favorizează apariția acelui iz închis, specific hainelor ținute mult timp în spații neaerisite.

Gecile groase sunt mai dificil de împrospătat decât bluzele sau cămășile, deoarece au mai multe straturi de material, căptușeală și umplutură. În cazul celor din puf sau vatelină, mirosurile pot rămâne captive în interior, chiar dacă exteriorul pare perfect curat. De aceea, înainte de a apela la spălare, merită să încerci câteva metode blânde, care pot îndepărta mirosurile superficiale și pot reda prospețimea hainelor.

Aerisește geaca groasă în aer liber

Una dintre cele mai simple și eficiente metode de a elimina mirosul de transpirație este aerisirea. Aerul proaspăt ajută la dispersarea mirosurilor acumulate în țesătură și reduce senzația de haină închisă. Scoate geaca din dulap și așaz-o pe un umeraș solid, astfel încât să nu se deformeze. Las-o afară, într-un loc bine ventilat, dar ferit de umezeală și de razele puternice ale soarelui.

Pentru rezultate mai bune, ține cont de câteva recomandări:

Lasă geaca la aerisit timp de câteva ore, dacă vremea permite.

Deschide fermoarul și buzunarele, pentru ca aerul să circule și prin interior.

Întoarce haina pe dos, astfel încât și căptușeala să fie bine aerisită.

Evită să o lași afară în ceață, ploaie sau într-un spațiu cu umiditate ridicată.

Această metodă este potrivită pentru aproape toate tipurile de geci groase, inclusiv cele din fâș, vatelină sau materiale impermeabile. În cazul mirosurilor persistente de transpirație, aerisirea poate fi combinată cu alte trucuri.

Bicarbonatul de sodiu absoarbe mirosurile neplăcute

Bicarbonatul de sodiu este unul dintre cele mai cunoscute produse folosite în gospodărie pentru neutralizarea mirosurilor. Poate fi util și atunci când vrei să împrospătezi o geacă de iarnă fără să o speli, mai ales dacă mirosul este concentrat în anumite zone.

Pulverizează câțiva stropi de apă la subraț, acolo unde mirosul este persistent, presară bicarbonat și lasă geaca să se aerisească bine. Apoi șterge bicarbonatul cu o perie moale și curată.

Cum folosești oțetul alb pentru mirosul de transpirație

Oțetul alb este adesea recomandat pentru îndepărtarea mirosurilor persistente de pe haine. Aciditatea sa poate ajuta la reducerea unor reziduuri care contribuie la mirosul neplăcut, însă nu este potrivit pentru orice tip de material și trebuie utilizat cu precauție.

În cazul gecilor groase de iarnă, nu este indicat să torni oțet direct pe țesătură sau să pulverizezi o cantitate mare pe suprafața hainei. Mai ales gecile impermeabile pot avea tratamente speciale care resping apa, iar anumite soluții casnice le pot afecta.

Dacă eticheta de întreținere permite curățarea locală cu o soluție diluată, poți proceda astfel:

Amestecă o parte de oțet alb cu mai multe părți de apă rece. Testează soluția pe o zonă ascunsă a gecii. Umezește foarte puțin o lavetă curată în amestec. Tamponează delicat zona în care persistă mirosul, fără să îmbibi materialul. Șterge apoi cu o lavetă umezită doar cu apă și lasă geaca să se usuce complet la aer.

Evită această metodă pentru piele naturală, piele ecologică, materiale delicate sau articole ale căror etichete interzic curățarea umedă. Nu amesteca niciodată oțetul cu înălbitori pe bază de clor.

Cum cureți zonele de subraț fără să speli toată geaca

De cele mai multe ori, mirosul de transpirație nu este răspândit uniform pe întreaga haină. El se concentrează în special în zona axilelor, unde materialul intră în contact cu transpirația și deodorantul.

În loc să speli întreaga geacă, poți încerca o curățare locală, dacă instrucțiunile producătorului permit acest lucru.

Ai nevoie de:

o lavetă moale și curată;

puțină apă rece sau călduță, în funcție de etichetă;

un detergent delicat, potrivit materialului;

un prosop uscat.

Umezește laveta, adaugă o cantitate foarte mică de detergent și tamponează ușor zona afectată. Nu freca energic, deoarece poți deteriora țesătura exterioară sau poți împinge murdăria mai adânc în căptușeală.

La final, șterge zona cu o altă lavetă curată, umezită cu apă, pentru a îndepărta urmele de detergent. Absoarbe excesul de umezeală cu prosopul și lasă geaca să se usuce complet, într-un loc bine ventilat.

Această metodă este utilă mai ales pentru gecile din fâș și vatelină, dar trebuie adaptată în funcție de material și de recomandările de pe etichetă.

Cum împrospătezi gecile din puf fără să le speli

Gecile din puf sunt călduroase și confortabile, însă necesită o atenție deosebită la curățare. Umplutura naturală poate reține umezeala și mirosurile, iar dacă este udată prea mult sau nu se usucă în condiții corespunzătoare, poate căpăta un miros neplăcut.

Dacă geaca din puf miroase a transpirație, începe prin a o aerisi foarte bine. Deschide fermoarul, golește buzunarele și las-o pe un umeraș într-un spațiu uscat și ventilat.

Pentru a o împrospăta, poți folosi câteva trucuri:

Presară bicarbonat în zona de la subraț;

Verifică dacă mirosul provine din zona gulerului sau a subrațului și curăță local numai dacă eticheta permite.

Evită pulverizarea parfumului direct pe geacă. Acesta poate masca temporar mirosul, fără să îl elimine.

Nu folosi uscătorul de păr cu aer fierbinte pentru a grăbi uscarea.

Dacă mirosul provine din interiorul umpluturii sau persistă după aerisire, o simplă împrospătare nu va fi suficientă. În acest caz, poate fi necesară curățarea profesională sau spălarea conform instrucțiunilor producătorului.

Ce faci dacă geaca de fâș sau cea impermeabilă miroase urât

Gecile din fâș și materialele impermeabile au nevoie de o îngrijire diferită față de hainele obișnuite. Unele au un strat special care împiedică pătrunderea apei, iar folosirea unor produse nepotrivite poate afecta acest finisaj.

Pentru a elimina mirosurile superficiale, începe cu aerisirea. Dacă mirosul persistă, verifică eticheta și vezi dacă materialul permite ștergerea cu o lavetă umedă.

În cazul gecilor impermeabile, evită:

oțetul aplicat direct pe suprafață;

alcoolul sanitar și soluțiile dezinfectante;

detergenții agresivi;

înălbitorii;

frecarea cu bureți abrazivi;

pulverizarea excesivă cu apă sau alte soluții.

Pentru unele modele, producătorii recomandă detergenți speciali pentru îmbrăcăminte tehnică, ce curăță materialul fără să afecteze proprietățile impermeabile. Dacă mirosul este persistent, urmează instrucțiunile specifice de întreținere.

Aburul poate împrospăta geaca, dar nu este potrivit pentru toate materialele

O altă soluție la care poți apela este aburul, mai ales dacă geaca a stat mult timp împăturită și are un miros ușor de închis. Totuși, trebuie să faci diferența între împrospătarea materialului și curățarea propriu-zisă.

Aburul poate ajuta la relaxarea unor cute și la reducerea anumitor mirosuri superficiale, dar nu elimină în mod sigur transpirația acumulată în căptușeală sau în umplutură.

În plus, nu toate gecile groase suportă tratamentul cu abur. Temperaturile ridicate pot deteriora unele materiale sintetice, pot afecta lipiturile sau pot modifica stratul impermeabil.

Dacă eticheta permite folosirea aburului, respectă distanța recomandată de producător și nu insista asupra aceleiași zone. Nu aplica abur direct pe gecile din puf fără să verifici instrucțiunile de întreținere.

Cum previi apariția mirosului de transpirație în gecile de iarnă

Cel mai simplu mod de a evita mirosurile neplăcute este să ai grijă de geacă înainte de a o depozita pentru mai multe luni. O haină pusă în dulap cu urme de transpirație sau umezeală va avea șanse mai mari să capete un miros greu în timpul verii.

Iată câteva obiceiuri care te pot ajuta:

Aerisește geaca după fiecare purtare mai lungă. Nu o pune imediat în dulap, mai ales dacă ai transpirat. Curăță zonele de contact cu pielea. Gulerul, manșetele și zona subrațului au nevoie de atenție suplimentară. Nu depozita hainele umede. Chiar și puțină umezeală rămasă în căptușeală poate favoriza apariția mirosurilor. Respectă instrucțiunile de spălare. Nu toate gecile groase pot fi curățate în același mod. Folosește huse textile respirabile. Evită să păstrezi gecile în pungi de plastic închise ermetic, mai ales dacă există riscul să rămână umezeală în interior. Păstrează dulapul curat și uscat. Aerisește periodic spațiul în care depozitezi hainele de sezon. Nu exagera cu parfumul. Acesta nu elimină mirosul de transpirație și poate crea un amestec neplăcut de arome.

Foto: Shutterstock

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