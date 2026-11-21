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Încălțămintea din piele naturală rămâne una dintre cele mai apreciate alegeri în sezonul rece. Este rezistentă, elegantă și, dacă este întreținută corespunzător, poate fi purtată mai multe ierni la rând. Totuși, zăpada lasă pete albe persistente pe încălțămintea de piele sau piele întoarsă, dacă nu este curățată la timp.

Una dintre cele mai frecvente probleme cu care ne confruntăm iarna este apariția petelor albe de sare pe ghete, cizme sau pantofi. Acestea devin vizibile după ce mergem prin zăpadă sau pe trotuarele și drumurile deszăpezite, unde se împrăștie sare și alte substanțe pentru combaterea poleiului.

Petele apar deoarece apa provenită din zăpadă se amestecă cu sarea de pe carosabil folosită pentru dezghețarea trotuarelor. După evaporarea umezelii, cristalele de sare rămân la suprafața materialului și formează urme albicioase, inestetice. Dacă nu sunt îndepărtate corect, acestea pot usca pielea naturală, pot lăsa cercuri persistente și pot deteriora treptat materialul. Din fericire, există câteva metode simple prin care poți curăța încălțămintea, fără să o strici.

Cum se curăță petele de sare de pe încălțămintea din piele naturală

Pielea naturală are nevoie de o îngrijire atentă, mai ales în sezonul rece. Deși este un material rezistent, contactul repetat cu apa sărată poate duce la uscarea și rigidizarea ei. De aceea, este important să îndepărtezi petele imediat ce observi că au apărut.

Primul pas este să lași încălțămintea să se usuce în mod natural, la temperatura camerei. Nu încerca să usuci încălțămintea forțat cu un uscător de păr sau cu o aerotermă, pentru că pielea poate căpăta riduri și crăpături inestetice. De asemenea, nu este bine să cureți petele frecând cizmele sau bocancii cât timp pielea este foarte udă, deoarece poți întinde urmele de sare și poți afecta suprafața materialului.

1. Îndepărtează murdăria cu o cârpă moale

După ce încălțămintea s-a uscat, folosește o cârpă curată și uscată pentru a îndepărta praful, noroiul și eventualele resturi de sare de la suprafață. Șterge delicat, fără să apeși sau să freci agresiv.

2. Folosește apă și oțet alb pentru petele persistente

Una dintre metodele folosite pentru îndepărtarea petelor de sare este soluția obținută din apă și oțet alb. Amestecă în părți egale apă și oțet alb, apoi umezește foarte puțin o cârpă moale în acest amestec.

Tamponează delicat zona pătată, fără să îmbibi pielea. Nu turna niciodată soluția direct pe încălțăminte și evită frecarea energică. După ce ai îndepărtat urmele albe, șterge suprafața cu o altă cârpă curată, ușor umezită cu apă.

Este recomandat să testezi mai întâi soluția pe o porțiune puțin vizibilă, deoarece anumite tipuri de piele vopsită sau finisată pot reacționa diferit la oțet.

3. Lasă încălțămintea să se usuce corect

După curățare, șterge surplusul de umezeală și lasă pantofii sau ghetele să se usuce la temperatura camerei. Poți introduce în interior hârtie absorbantă albă, pentru a ajuta la eliminarea umezelii și pentru a păstra forma încălțămintei.

Nu așeza ghetele lângă calorifer, sobă sau altă sursă directă de căldură. Temperatura ridicată poate usca excesiv pielea, provocând crăpături și deformări.

4. Aplică o cremă sau un balsam pentru piele naturală

După uscarea completă, pielea are nevoie de hidratare și protecție. Aplică un balsam sau o cremă specială pentru încălțămintea din piele naturală, potrivită culorii și finisajului acesteia. Produsul ajută la menținerea elasticității, redă aspectul îngrijit și contribuie la protejarea materialului împotriva uscării.

Cum scoți petele de sare de pe pielea întoarsă

Pielea întoarsă, cunoscută și sub denumirea de suede, necesită o îngrijire diferită față de pielea naturală netedă. Are o textură catifelată, cu fibre fine la suprafață, care pot fi afectate de apă, frecare puternică și produse de curățare nepotrivite.

Din acest motiv, nu este recomandat să folosești aceeași metodă de curățare ca în cazul ghetelor din piele netedă. Oțetul și apa pot fi utilizate doar dacă produsul este compatibil cu materialul și după testarea pe o zonă ascunsă. În general, este mai sigur să începi cu o perie specială pentru piele întoarsă.

1. Lasă încălțămintea să se usuce complet

Dacă ai mers prin zăpadă și ai observat pete albe pe ghetele din piele întoarsă, nu încerca să le cureți imediat. Lasă-le să se usuce natural, departe de calorifer sau de alte surse de căldură.

Nu folosi un prosop umed pentru a șterge petele, deoarece apa poate pătrunde în fibre și poate lăsa urme suplimentare.

2. Folosește o perie specială pentru piele întoarsă

După uscare, periază delicat suprafața cu o perie destinată acestui tip de material. Mișcările trebuie să fie ușoare, în aceeași direcție, pentru a îndepărta cristalele de sare și praful fără să deteriorezi textura.

Nu utiliza perii dure sau bureți abrazivi, deoarece pot smulge fibrele și pot lăsa zone cu aspect neuniform.

3. Încearcă o gumă specială pentru suede

Dacă petele nu dispar după periere, poți folosi o gumă de curățare pentru piele întoarsă. Aceasta este concepută pentru a îndepărta urmele persistente și murdăria superficială, fără să agreseze excesiv materialul. Guma se poate cumpăra de la magazinele de încălțăminte și nu este deloc scumpă.

Freacă foarte ușor zona afectată, fără să insiști prea mult într-un singur loc. La final, folosește din nou peria pentru a reda aspectul catifelat al suprafeței.

4. Apelează la o soluție specială pentru petele de sare

Pentru urmele de sare încăpățânate sau pentru cele care au pătruns mai adânc în piele, există produse de curățare destinate pielii întoarse și nubucului. Alege o soluție care menționează explicit că poate fi folosită pentru acest tip de material și respectă instrucțiunile producătorului.

Aplică produsul în cantitatea recomandată și testează-l în prealabil pe o zonă ascunsă. Dacă petele sunt extinse sau au pătruns adânc în material, este mai bine să apelezi la un specialist în curățarea încălțămintei.

Cum previi petele de sare și cum întreții corect încălțămintea iarna

Cel mai simplu mod de a evita petele de sare este să îți protejezi încălțămintea înainte de a ieși în zăpadă. Câteva măsuri de întreținere, aplicate constant, pot prelungi durata de viață a ghetelor și cizmelor preferate.

Iată câteva sfaturi utile:

Folosește un spray impermeabilizant. Aplică înainte de sezonul rece un produs special pentru piele naturală sau piele întoarsă, în funcție de material. Acesta formează un strat protector care limitează pătrunderea apei și a murdăriei. Respectă timpul de uscare și instrucțiunile de pe ambalaj.

Aplică înainte de sezonul rece un produs special pentru piele naturală sau piele întoarsă, în funcție de material. Acesta formează un strat protector care limitează pătrunderea apei și a murdăriei. Respectă timpul de uscare și instrucțiunile de pe ambalaj. Curăță încălțămintea de piele întoarsă după fiecare ieșire prin zăpadă. Nu aștepta să se acumuleze petele albe. Îndepărtează imediat murdăria și resturile de sare, folosind metoda potrivită materialului. Spre exemplu, de cum ai ajuns la birou, după ce ai mers prin zăpadă, curăță imediat cizmele cu șervețele moi și umede. Nu lăsa noroiul și petele de sare să se usuce și să rămână pe încălțăminte până a doua zi.

Nu aștepta să se acumuleze petele albe. Îndepărtează imediat murdăria și resturile de sare, folosind metoda potrivită materialului. Spre exemplu, de cum ai ajuns la birou, după ce ai mers prin zăpadă, curăță imediat cizmele cu șervețele moi și umede. Nu lăsa noroiul și petele de sare să se usuce și să rămână pe încălțăminte până a doua zi. Nu usca ghetele pe calorifer. Chiar dacă este tentant să le așezi lângă o sursă de căldură după ce ai ajuns acasă, temperaturile ridicate pot deteriora pielea – aceasta se usucă prea repede, se scorojește, capătă riduri și mici crăpături care nu se mai repară în timp. La început, nu se observă cu ochiul liber, dar după câteva săptămâni în care usuci forțat încălțămintea pe calorifer vei observa că aceasta devine mai rigidă și crapă. Lasă ghetele sau cizmele să se usuce lent, la temperatura camerei.

Chiar dacă este tentant să le așezi lângă o sursă de căldură după ce ai ajuns acasă, temperaturile ridicate pot deteriora pielea – aceasta se usucă prea repede, se scorojește, capătă riduri și mici crăpături care nu se mai repară în timp. La început, nu se observă cu ochiul liber, dar după câteva săptămâni în care usuci forțat încălțămintea pe calorifer vei observa că aceasta devine mai rigidă și crapă. Lasă ghetele sau cizmele să se usuce lent, la temperatura camerei. Folosește șanuri pentru încălțăminte. Acestea ajută ghetele și pantofii să își păstreze forma în timpul uscării și depozitării. Dacă nu ai șanuri, poți introduce ghemotoace din hârtie albă în interior.

Acestea ajută ghetele și pantofii să își păstreze forma în timpul uscării și depozitării. Dacă nu ai șanuri, poți introduce ghemotoace din hârtie albă în interior. Hidratează periodic pielea naturală. Aplică balsam sau cremă specială atunci când materialul începe să pară uscat sau rigid. Nu folosi însă creme destinate pielii netede pe încălțămintea din piele întoarsă/suede.

Aplică balsam sau cremă specială atunci când materialul începe să pară uscat sau rigid. Nu folosi însă creme destinate pielii netede pe încălțămintea din piele întoarsă/suede. Periază regulat pielea întoarsă. O perie specială ajută la îndepărtarea prafului și la menținerea texturii catifelate. Este bine să faci acest lucru după ce încălțămintea s-a uscat complet. Folosește o perie moale, chiar o perie de haine, așa cum sunt periile moi cu care se curăță paltoanele sau pălăriile de lână.

O perie specială ajută la îndepărtarea prafului și la menținerea texturii catifelate. Este bine să faci acest lucru după ce încălțămintea s-a uscat complet. Folosește o perie moale, chiar o perie de haine, așa cum sunt periile moi cu care se curăță paltoanele sau pălăriile de lână. Alternează perechile de încălțăminte. Dacă porți aceleași ghete în fiecare zi, materialul nu are suficient timp să se usuce și să se aerisească. Alternarea perechilor este o soluție simplă pentru a le păstra în stare bună.

Dacă porți aceleași ghete în fiecare zi, materialul nu are suficient timp să se usuce și să se aerisească. Alternarea perechilor este o soluție simplă pentru a le păstra în stare bună. Depozitează corect încălțămintea la finalul sezonului. Înainte de a pune deoparte ghetele de iarnă, curăță-le, lasă-le să se usuce complet și aplică produsele de întreținere potrivite. Păstrează-le într-un loc uscat și aerisit, ferit de lumina directă a soarelui.

Un ultim truc important: nu folosi niciodată înălbitor, detergenți puternici sau produse universale de curățare pentru a scăpa de petele de sare. Acestea pot decolora materialul și îi pot afecta structura și rezistența în timp. Dacă ai dubii în privința unei metode, verifică recomandările producătorului sau cere sfatul unui specialist. Petele de sare nu sunt pete dificile și pot fi curățate ușor, mai ales dacă ștergi încălțămintea de zăpadă sau noroi după fiecare purtare pe timp de iarnă.

Încălțămintea din piele naturală sau piele întoarsă poate arăta impecabil chiar și după o iarnă cu multă zăpadă, dacă este curățată și protejată corespunzător. Important este să nu lași sarea să acționeze prea mult timp și să alegi întotdeauna metoda de îngrijire potrivită fiecărui material.

Foto: Shutterstock

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