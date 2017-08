Ce cadou a primit Meghan Markle de la prințul Harry

Prințul Harry și-a surprins iubita, Meghan Markle cu un cadou neobișnuit cu ocazia zilei ei de naștere. Meghan a împlinit 36 ani și prințul Harry i-a oferit o vacanță în doi pe continetul african.

Prințul a organizat un safari în Botswana, un safari asemănător cu cel organizat de fratele său mai mare, prințul William pentru a o cere în căsătorie pe Kate Middleton.

Această excursie a dat frâu zvonurilor că prințul Harry urmează să ceară în căsătorie pe Meghan Markle.

Cei doi au fost fotografiați în timp ce coborau din avion.

Photos: Prince Harry flies girlfriend, Meghan Markle to Africa for her 36th birthday https://t.co/zKNEmifSyf pic.twitter.com/87wiUEg0U8

— 360NAIJAHITS (@Joe360NH) August 6, 2017