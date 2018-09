Avril Lavigne, destăinuri șocante despre lupta cu boala Lyme: „Credeam că mor, fiindcă nu puteam să mănânc, să vorbesc sau să mă mişc“

Avril Lavigne s-a confruntat timp de câțiva ani cu boala Lyme, o afecțiune care a ținut-o departe de viața publică. Cântăreața canadiană a făcut destăinuri cumplite despre lupta cu boala.

A dispărut din lumina reflectoarele pentru o luptă de supraviețuire cu boala Lyme, care poate deveni periculoasă pentru organismul uman. Acceași despre care s-a vorbit și în cazul actorului Șerban Ionescu. Odată cu anunțul unui nou single, „Head Above Water“, artista le-a povestit fanilor, printr-o scrisoare publicată pe site-ul ei, prin ce a trecut în ultimii ani, conform Adevărul.ro.

„Mi-am petrecut ultimii ani acasă, bolnavă. Au fost cei mai răi ani din viaţa mea, am trecut prin bătălii fizice şi emoţionale. Am reuşit să transform lupta mea în muzică de care sunt foarte mândră. Am scris şi am înregistrat piese în pat sau pe canapea. Vă spun sincer că muzica m-a ajutat să mă vindec, m-a ţinut în viaţă“, a început artista.

Noul album al lui Avril vine la cinci ani de la ultimul material discografic, înainte ca ea să fie diagnosticată cu boala Lyme (borelioza), o infecție ce provine de la mușcătura de căpușă infestată cu bacteria Borrelia burgdorferi.

“Am acceptat moartea şi îmi puteam simţi corpul cum rămâne fără viaţă”

Piesa pe care o va lansa luna aceasta este primul cântec pe care l-a scris într-un moment înfricoșător, în care credea că o să moară, așa cum destăinuie chiar ea: „Este primul cântec pe care l-am scris într-unul dintre cele mai înspăimântătoare momente din viaţa mea. Am acceptat moartea şi îmi puteam simţi corpul cum rămâne fără viaţă, nu mai funcţiona. Simţeam că mă înec. De parcă eram sub apă şi trebuia să găsesc forţa pentru a mă ridica şi a trage aer în piept. Deasupra apei m-a ţinut faptul că m-am rugat la Dumnezeu să mă ajute. M-am apropiat de El. Mama mea m-a ţinut în braţe. Am scris acest cântec pentru a-mi spune povestea“ a continuat Avril.

După chinul prin care a trecut, vedeta a lansat prin intermediul fundației ei un website pentru a ajuta persoanele ce suferă de boala Lyme și care nu-și permit să plătească tratamentul corespunzător. Cei care au nevoie, pot găsi acolo linkuri cu informații necesare.

„Am decis să fiu sinceră cu privire la chinul prin care am trecut, să fiu deschisă şi vulnerabilă. Şi, să fiu sinceră, o parte din mine încă nu vrea să vorbească despre ce înseamnă să fii bolnav pentru că aş vrea să las totul în urmă, dar ştiu că trebuie să o fac. Nu doar pentru că e o parte din viaţa mea, ci şi pentru că vreau să atrag atenţia asupra faptului că boala Lyme este foarte gravă. O singură muşcătură de gândac îţi poate distruge viaţa. Mulţi oameni nu ştiu că boala Lyme trebuie tratată imediat“, a spus cântăreața canadiană.

Avril Lavigne (33) așteaptă cu nerăbdare să revină pe scenă, să cânte din nou, să călătorească și să muncească. Ea le-a cerut fanilor să fie răbdători, așa cum au fost și până acum și le-a trimis tuturor mulțumiri pentru că au susținut-o în perioada dificilă prin care a trecut.

Citește și:

Olivia Newton-John, diagnosticată pentru a treia oară cu cancer

Elton John a început ultimul turneu din carieră: “E timpul să spun mulţumesc tuturor fanilor”

Sursă foto: northfoto.com