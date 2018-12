Aniversare la Hollywood! Brad Pitt împlinește 55 de ani

Brad Pitt este unul dintre cei mai cunoscuți actori

Brad Pitt (William Bradley Bitt) este unul dintre cei mai cunoscuți actori din lume. Pitt și-a început cariera la sfârșitul anilor ’80 și în timp și-a construit una dintre cele mai impresionante cariere. Acesta s-a făcut remarcat în filme precum: „Interview With The Vampire”, „Legends of the Fall”, „Seven” sau „Meet Joe Black”.

Cu timpul, Pitt a jucat și rolul „băiatului dur”, în pelicule precum: „Fight Club” sau „Troy”. O dată cu apariția sa în filmul „Mister and Missis Smith”, din anul 2004, Brad Pitt o cunoaște pe Angelina Jolie, iar cei doi încep o relație chiar pe platoul de filmare devenind în scurt timp cel mai iubit cuplu de la Hollywood. Ei s-au căsătorit în 2014, însă au decis să divorțeze. Împreună au 6 copii.

Printre alte titluri lansate în ultimii zece ani din distribuția cărora a făcut parte Brad Pitt se numără: „Inglourious Basterds (2009)”, „Chad Schmidt (2010)”, „The Sparrow (2012)”, „The Lost City of Z (2012)”, „Dirty Tricks (2013)”, „The Counselor (2013)”, „The Audition (2015)”, By the Sea (2015)”, „Moonlight (2016)” , Warmachine (2017)”.

Brad Pitt s-a implicat în numeroase activități caritabile și este pasionat de arhitectură.