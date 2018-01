Angelina Jolie vs Jennifer Aniston. Cine sărută mai bine? Gerald Butler răspunde

Gerald Butler a fost pus într-o postură extrem de incomodă atunci când a trebuit să răspundă la una dintre cele mai grele întrebări legate de cariera sa actoricească: “Cine săruta mai bine? Angelina Jolie sau Jennifer Aniston?”.

Invitat săptămâna trecută în emisiunea Watch What Happens Live with Andy Cohen, Gerald Butler nu a avut încotro și a trebui să răspundă la întrebări care mai de care mai indiscrete, una dintre ele fiind legată întocmai de cele două dive ale Hollywood-ului, Angelina Jolie și Jennifer Aniston. Este binecunoscut faptul că acestea sunt rivale, având în vedere că au împărțit același bărbat, pe Brad Pitt, iar prezentatorul emisiunii s-a folosit de acest argument, dar și de faptul că Gerald Butler a jucat cu amândouă în filme, pentru a-i cere să facă un clasament al celui mai bun sărut.

Cu toate că protagonistul din filmul 300 – Eroii de la Termopile, în vârstă de 48 de ani, a încercat să evite răspunsul, nu a avut scăpare și a dat verdictul. Spre surprinderea tuturor, Gerald Buttler a afirmat că Jennifer Aniston sărută mai bine decât Angelina Jolie.

Ne amintim că Gerald Buttler a jucat în anul 2003 cu Angelina Jolie în „Lara Croft Tomb Raider: Cradle of Life”, iar 7 ani mai târziu, a jucat alături de Jennifer Aniston în „Bounty Hunter”.

Jennifer Aniston a fost căsătorită timp de 5 ani, până în 2005, cu Brad Pitt, iar din 2014 acesta adevenit soțul Angelinei Jolie, însă rivalitatea dintre cele două talentate și frumoase actrițe ar fi fost accentuată de faptul că presa a speculat că Angelina l-ar fi cucerit pe Brad încă de când acesta era căsătorit cu Jeniffer, mai exact în timpul filmărilor pentru celebrul film „Mr. & Mrs Smith”, lansat întocmai în anuș 2005.

