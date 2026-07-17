  MENIU  
Home > Advertorial > Zi de încărcătură maximă la Electric Castle: Teddy Swims și twenty one pilots ajung la Bonțida 

Zi de încărcătură maximă la Electric Castle: Teddy Swims și twenty one pilots ajung la Bonțida 

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.  Actualizat 17.07.2026, 13:40
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

“Lose Control” sau “Ride”? Vineri este bătălia hiturilor pe scena principală a Electric Castle, cu Mr. Know It All, aka Teddy Swims, și Cea Mai Bună Trupă Rock/Alternative (AMA 2026), twenty one pilots, în prim-plan.

Cea de-a doua zi a Electric Castle 2026 aduce încărcătură maximă în festival, la propriu și la figurat. Peste 22 de tone de echipamente sunt necesare doar pentru cele 2 show-uri principale ale zilei, primul concert în România al artistului american Teddy Swims și revenirea la castel a trupei twenty one pilots. Artiștii vin cu show-uri foarte complexe și promisiunea că nu-și vor dezamagi fanii, așteptați în număr record pe domeniul Banffy, din Bonțida.

Zi de încărcătură maximă la Electric Castle: Teddy Swims și twenty one pilots ajung la Bonțida 

Va fi o seară cu alegeri dificil de făcut și pentru cei în căutarea celui mai bun show electro. Distanța între set-ul tech house al lui Mochakk, senzația braziliană a momentului, și accentele puternice de bass de la Subtronics, se va măsura în mii de pași de dans.

Zi de încărcătură maximă la Electric Castle: Teddy Swims și twenty one pilots ajung la Bonțida 

Comunitatea EC a trecut deja, cu succes, testul primelor experiențe inedite în festival. Lecțiile de inițiere în skateboard au fost rapid rezervate, la fel și locurile pentru un “Cocktail in the Sky”,  spațiul ce-ți permite o pauză de relaxare la 50 m înalțime.  Wellbeing Forest este noul spațiu creat în festival pentru această ediție, pentru alinierea energiilor și reconectare interioară. Toate acestea, dar și alte peste 60 de activități, au completat programul pentru cei 42.000 de participanți din prima zi a festivalului.

Gabriela Cristea, în bikini la 51 de ani, după ce a slăbit 30 de kg. Imaginile cu care "a dat foc" internetului / Foto
Gabriela Cristea, în bikini la 51 de ani, după ce a slăbit 30 de kg. Imaginile cu care "a dat foc" internetului / Foto
Recomandarea zilei
Zi de încărcătură maximă la Electric Castle: Teddy Swims și twenty one pilots ajung la Bonțida 

Cu un camping sold out, organizatorii EC recomandă tuturor celor care vor să se bucure de show-urile din următoarele trei zile să opteze pentru cursele de tren și autobuz înspre Bonțida, disponibile în număr generos, pentru a evita un trafic ce se anunță foarte aglomerat.

Toate informațiile utile pentru o experiență sigură și plină de zâmbete în festival sunt disponibile pe www.electriccastle.ro și în aplicația EC.

Tudor Chirilă l-a atacat mai dur ca oricând pe Nicușor Dan! Ce a spus artistul despre șeful statului și despre Sorin Grindeanu i-a surprins pe toți! Mesajele curg
Tudor Chirilă l-a atacat mai dur ca oricând pe Nicușor Dan! Ce a spus artistul despre șeful statului și despre Sorin Grindeanu i-a surprins pe toți! Mesajele curg
Recomandarea zilei

Sursa foto: Elelctric Castle

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Brenda Fricker, „Doamna cu porumbeii” din „Singur acasă 2”, a murit la 81 de ani
Brenda Fricker, „Doamna cu porumbeii” din „Singur acasă 2”, a murit la 81 de ani
Patricia Vizitiu rupe tăcerea despre momentele tensionate cu Gabi Tamaș de la Survivor. "Fiecare reacționează diferit!" Ce spune despre soția fostului fotbalist
Patricia Vizitiu rupe tăcerea despre momentele tensionate cu Gabi Tamaș de la Survivor. "Fiecare reacționează diferit!" Ce spune despre soția fostului fotbalist
Proiecte speciale
De la produse iconice la fashion: Cum transformă Alexandra Șipa universul Lidl într-o colecție-capsulă inedită
De la produse iconice la fashion: Cum transformă Alexandra Șipa universul Lidl într-o colecție-capsulă inedită
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Libertatea.ro
Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni, în România. Meteorologii anunță ploi, iar în unele zone scad temperaturile
Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni, în România. Meteorologii anunță ploi, iar în unele zone scad temperaturile
Avantaje
O mai știți pe Romica Jurca, cea mai cunoscută doamnă de la Meteo? Azi e pensionară, o doamnă respectată și iubită, dar stai să vezi ce s-a aflat despre fiul ei. Nimeni, dar nimeni nu s-ar fi așteptat la asta. Păcat!
O mai știți pe Romica Jurca, cea mai cunoscută doamnă de la Meteo? Azi e pensionară, o doamnă respectată și iubită, dar stai să vezi ce s-a aflat despre fiul ei. Nimeni, dar nimeni nu s-ar fi așteptat la asta. Păcat!
Tragedie! A murit actorul care ne-a făcut să râdem cu atât de mult talent! Tânăr, iubit, avea toată viața înainte, dar el a decis să o încheie acum. Anunțul familiei: “Cu inima zdrobită vă spun că genialul…”
Tragedie! A murit actorul care ne-a făcut să râdem cu atât de mult talent! Tânăr, iubit, avea toată viața înainte, dar el a decis să o încheie acum. Anunțul familiei: “Cu inima zdrobită vă spun că genialul…”
Elle
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
Corina Caragea, anunț neașteptat pe internet! Prezentatoarea TV face o schimbare importantă în viața ei: „Pentru prima dată...„ Foto
Corina Caragea, anunț neașteptat pe internet! Prezentatoarea TV face o schimbare importantă în viața ei: „Pentru prima dată...„ Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Premierele toamnei la Antena 1 și AntenaPLAY! Când încep „Insula Iubirii”, „Asia Express” și „Destine cu parfum de lavandă”
Premierele toamnei la Antena 1 și AntenaPLAY! Când încep „Insula Iubirii”, „Asia Express” și „Destine cu parfum de lavandă”
Oana Lis, dezvăluiri despre starea lui Viorel Lis. În ce stare se află fostul edil: „Evoluează foarte repede”
Oana Lis, dezvăluiri despre starea lui Viorel Lis. În ce stare se află fostul edil: „Evoluează foarte repede”
Cristina Ciobănașu, vești îngrijorătoare de la medici. Actrița este predispusă la infarct, la doar 29 de ani 
Cristina Ciobănașu, vești îngrijorătoare de la medici. Actrița este predispusă la infarct, la doar 29 de ani 
Andreea Popescu, nemulțumită că nu este căutată de bărbați, de când e singură: „Nu pot să înțeleg de ce. Cred că sunt blestemată”
Andreea Popescu, nemulțumită că nu este căutată de bărbați, de când e singură: „Nu pot să înțeleg de ce. Cred că sunt blestemată”
Când începe noul sezon Asia Express. Antena 1 a anunțat data oficială
Când începe noul sezon Asia Express. Antena 1 a anunțat data oficială
Observator News
Tocănița din vecini și cântatul cocoșului. Cele mai absurde sesizări primite de Garda de Mediu Arad
Tocănița din vecini și cântatul cocoșului. Cele mai absurde sesizări primite de Garda de Mediu Arad
Libertatea pentru Femei
Detaliul observat de prea puțini oameni. Toate privirile au fost la rochie, dar iată ce poartă Mirabela Grădinaru pe deget... Nicușor Dan a încercat să acopere secretul
Detaliul observat de prea puțini oameni. Toate privirile au fost la rochie, dar iată ce poartă Mirabela Grădinaru pe deget... Nicușor Dan a încercat să acopere secretul
Breaking! Cei doi soți din București, dați dispăruți pe Transalpina, au fost găsiți
Breaking! Cei doi soți din București, dați dispăruți pe Transalpina, au fost găsiți
Adrian Rus „Sinner” a murit. Ultimul mesaj al fostei iubite după tragedia de la Brno frânge inimi
Adrian Rus „Sinner” a murit. Ultimul mesaj al fostei iubite după tragedia de la Brno frânge inimi
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
E BREAKING NEWS-UL lunii în politica românească, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Astăzi, Sorin Grindeanu a făcut ANUNȚUL pe care nici colegii lui nu se așteptau să-l audă. Într-o mișcare FULGER, liderul PSD tocmai a dat o veste importantă
E BREAKING NEWS-UL lunii în politica românească, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Astăzi, Sorin Grindeanu a făcut ANUNȚUL pe care nici colegii lui nu se așteptau să-l audă. Într-o mișcare FULGER, liderul PSD tocmai a dat o veste importantă
E breaking în lumea mondenă! DESPĂRȚIRE cu scântei în showbiz-ul românesc! Îndrăgita noastră vedetă a recunoscut TOT, dar tooot: „Mă abțin să nu-i scriu. Am făcut scandal!” Ce s-a întâmplat e...
E breaking în lumea mondenă! DESPĂRȚIRE cu scântei în showbiz-ul românesc! Îndrăgita noastră vedetă a recunoscut TOT, dar tooot: „Mă abțin să nu-i scriu. Am făcut scandal!” Ce s-a întâmplat e...
Tocmai a picat adevărata 💣în showbiz! Pentru PRIMA OARĂ, Cabral rupe tăcerea despre DIVORȚUL de Andreea Ibacka, iar ce a putut face public a stârnit valuri și valuri de reacții: "M-a atins mai tare decât mi-ar fi plăcut să cred. Nu mi-a convenit să..." Iar în continuarea a vorbit despre cel mai DUREROS detaliu: "Singura cale era să mă...”
Tocmai a picat adevărata 💣în showbiz! Pentru PRIMA OARĂ, Cabral rupe tăcerea despre DIVORȚUL de Andreea Ibacka, iar ce a putut face public a stârnit valuri și valuri de reacții: "M-a atins mai tare decât mi-ar fi plăcut să cred. Nu mi-a convenit să..." Iar în continuarea a vorbit despre cel mai DUREROS detaliu: "Singura cale era să mă...”
"Nici acum nu îi știu bine. Nu îi știu familia". A tăcut luni întregi, dar acum Gina Matache a spus adevărul despre relația cu GINERELE EI, Radu Siffredi. Nimeni nu se aștepta să scoată la iveală și ACEST AMĂNUNT ce i-a lăsat pe mulți fără replică: "M-am lămurit"
"Nici acum nu îi știu bine. Nu îi știu familia". A tăcut luni întregi, dar acum Gina Matache a spus adevărul despre relația cu GINERELE EI, Radu Siffredi. Nimeni nu se aștepta să scoată la iveală și ACEST AMĂNUNT ce i-a lăsat pe mulți fără replică: "M-am lămurit"
Redactia.ro
Doliu în lumea filmului! A murit Brenda Fricker, „doamna cu porumbeii”, din Singur Acasă 2
Doliu în lumea filmului! A murit Brenda Fricker, „doamna cu porumbeii”, din Singur Acasă 2
Verdictul astrologilor chinezi. Cine ar câștiga finala Campionatului Mondial 2026
Verdictul astrologilor chinezi. Cine ar câștiga finala Campionatului Mondial 2026
Un nou divorț zguduie lumea mondenă. Cuplul s-a destrămat după 3 ani de căsnicie
Un nou divorț zguduie lumea mondenă. Cuplul s-a destrămat după 3 ani de căsnicie
Plecare importantă de la Antena 1. Vedeta colosala care a părăsit postul lui Dan Voiculescu după 21 de ani
Plecare importantă de la Antena 1. Vedeta colosala care a părăsit postul lui Dan Voiculescu după 21 de ani
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Analiza de sânge care poate arăta riscul de Alzheimer cu cinci ani înainte. Cine ar trebui să o facă încă
Analiza de sânge care poate arăta riscul de Alzheimer cu cinci ani înainte. Cine ar trebui să o facă încă
Câți bani primește lunar un român cu handicap grav, accentuat sau mediu și de ce două persoane cu același grad pot primi sume diferite
Câți bani primește lunar un român cu handicap grav, accentuat sau mediu și de ce două persoane cu același grad pot primi sume diferite
Cine va câștiga Cupa Mondială 2026? Predicția șoc din 2021 a anunțat finala, scorul și posibilul campion
Cine va câștiga Cupa Mondială 2026? Predicția șoc din 2021 a anunțat finala, scorul și posibilul campion
Vaccinul care ar putea opri cancerul pancreatic înainte să apară. Rezultatele obținute la persoanele cu risc crescut
Vaccinul care ar putea opri cancerul pancreatic înainte să apară. Rezultatele obținute la persoanele cu risc crescut
TV Mania
„Paradisul” secret al Mihaelei Rădulescu. Vedeta a publicat imaginile de care toți s-au mirat: Cum trăia cu Felix Baumgartner în Monaco
„Paradisul” secret al Mihaelei Rădulescu. Vedeta a publicat imaginile de care toți s-au mirat: Cum trăia cu Felix Baumgartner în Monaco
Fără inhibiții în Mykonos! Arina Sabalenka se răsfață ca o divă după eliminarea de la Wimbledon
Fără inhibiții în Mykonos! Arina Sabalenka se răsfață ca o divă după eliminarea de la Wimbledon
„Rămâi sexy!” Cum s-a afișat Loredana Groza la o piscină de lux din Monaco, după spectacolele verii
„Rămâi sexy!” Cum s-a afișat Loredana Groza la o piscină de lux din Monaco, după spectacolele verii
„De la fetița fără petreceri, la diva din Capri!” Scrisoarea emoționantă scrisă de Ramona Olaru la 37 de ani
„De la fetița fără petreceri, la diva din Capri!” Scrisoarea emoționantă scrisă de Ramona Olaru la 37 de ani
CSID.ro
Roxana Vancea face senzație! Şi-a etalat formele apetisante pe internet. Cum se menține în formă?
Roxana Vancea face senzație! Şi-a etalat formele apetisante pe internet. Cum se menține în formă?
Cum arată Alina Laufer după ce și-a făcut lifting facial! Nimeni nu o mai recunoaște: „Am apelat la această soluție. Sunt obsedată de perfecțiune”
Cum arată Alina Laufer după ce și-a făcut lifting facial! Nimeni nu o mai recunoaște: „Am apelat la această soluție. Sunt obsedată de perfecțiune”
Cum se menține într-o formă de zile mari Valentina Pelinel! Cum s-a pozat femeia care l-a cucerit definitiv pe celebrul milionar
Cum se menține într-o formă de zile mari Valentina Pelinel! Cum s-a pozat femeia care l-a cucerit definitiv pe celebrul milionar
Cum arată Monica Bîrlădeanu în costum de baie la 47 de ani. A făcut furori la piscină! Imaginile sunt incendiare
Cum arată Monica Bîrlădeanu în costum de baie la 47 de ani. A făcut furori la piscină! Imaginile sunt incendiare
Libertatea
De ce mașinile au fost trase de cai, cu motorul oprit, timp de 25 de ani într-o regiune din Elveția. Legea bizară care i-a încurcat pe șoferi
De ce mașinile au fost trase de cai, cu motorul oprit, timp de 25 de ani într-o regiune din Elveția. Legea bizară care i-a încurcat pe șoferi
Cei doi soți dispăruți pe Transalpina au fost găsiți. Izabela și Vlad erau în drumeție cu cortul
Cei doi soți dispăruți pe Transalpina au fost găsiți. Izabela și Vlad erau în drumeție cu cortul
O femeie de 82 de ani a căzut în cadă și a rămas blocată acolo 9 zile. Gestul inedit care i-a salvat viața
O femeie de 82 de ani a căzut în cadă și a rămas blocată acolo 9 zile. Gestul inedit care i-a salvat viața
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 18 – 24 iulie 2026. Soarele va intra în zodia Leului
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 18 – 24 iulie 2026. Soarele va intra în zodia Leului
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton