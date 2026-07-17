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Există povești care nu se termină niciodată cu adevărat. Romeo și Julieta e una dintre ele – repovestită de secole, în filme, în cărți, pe scenă, dar niciodată așa cum o propune acum julietchat.com: ca pe o conversație deschisă, în care Julieta chiar îți răspunde.

O scrisoare, un răspuns, un moment doar al tău

Ideea din spatele platformei este simplă și, în același timp, profund omenească: îi scrii Julietei Capulet o scrisoare – despre ce ai pe suflet, despre ceva ce n-ai avut curajul să spui cu voce tare, iar ea îți răspunde. Nu printr-un mesaj generic, ci printr-un răspuns generat de inteligență artificială, gândit special pentru tine, în tonul autentic al personajului shakespearian pe care îl știm cu toții.

Nu e un chatbot obișnuit. Este un spațiu creativ, aproape ritualic. Pentru cei care navighează prin iubire, prin dor sau pur și simplu prin viață, JulietChat oferă ceva rar în online-ul de azi: încetinirea. Un moment în care te oprești, te gândești și pui în cuvinte ceea ce simți, știind că cineva (sau ceva) va citi cu atenție și va răspunde.

Pentru cine este platforma

JulietChat.com se adresează unui public larg: oricui simte nevoia să pună în cuvinte ceva anume, într-un spațiu creativ și personal. Platforma este disponibilă în mai multe limbi, ceea ce face experiența accesibilă unui public internațional, indiferent de limba în care preferă să-și exprime sentimentele.

Platforma propune o pauză și o clipă de sinceritate. Scrii o scrisoare. Primești un răspuns. Și, pentru câteva minute, dragostea are din nou un loc unde poate fi rostită.

Sursa foto: JulietChat

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