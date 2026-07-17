  MENIU  
Home > Advertorial > Care sunt primele semne ale incontinenței urinare?

Care sunt primele semne ale incontinenței urinare?

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Foto: magnific.ro

Incontinența urinară este o afecțiune frecvent întâlnită atât la femei, cât și la bărbați, însă apare mai des în rândul femeilor, în special după naștere sau la menopauză. Deși multe persoane consideră că pierderile involuntare de urină sunt o consecință firească a înaintării în vârstă, adevărul este că acestea reprezintă un simptom medical care poate fi evaluat și tratat.

Recunoașterea primelor semne ale incontinenței urinare este esențială pentru un diagnostic precoce și pentru alegerea celui mai potrivit tratament. Cu cât problema este identificată mai devreme, cu atât șansele de ameliorare sunt mai mari.

Ce este incontinența urinară?

Incontinența urinară reprezintă pierderea involuntară a urinei, într-o cantitate variabilă. Simptomele pot fi ușoare la început și pot apărea doar ocazional, însă în lipsa tratamentului pot deveni din ce în ce mai frecvente și pot afecta calitatea vieții.

Gabriela Cristea, în bikini la 51 de ani, după ce a slăbit 30 de kg. Imaginile cu care "a dat foc" internetului / Foto
Gabriela Cristea, în bikini la 51 de ani, după ce a slăbit 30 de kg. Imaginile cu care "a dat foc" internetului / Foto
Recomandarea zilei

Multe persoane evită să discute despre această problemă din cauza jenelor, însă incontinența urinară este o afecțiune medicală comună, pentru care există numeroase soluții terapeutice.

Primele semne ale incontinenței urinare

În stadiile incipiente, simptomele pot părea minore și pot fi trecute cu vederea. Totuși, ele reprezintă un semnal că musculatura planșeului pelvin sau mecanismele de control ale vezicii urinare nu mai funcționează optim.

Tudor Chirilă l-a atacat mai dur ca oricând pe Nicușor Dan! Ce a spus artistul despre șeful statului și despre Sorin Grindeanu i-a surprins pe toți! Mesajele curg
Tudor Chirilă l-a atacat mai dur ca oricând pe Nicușor Dan! Ce a spus artistul despre șeful statului și despre Sorin Grindeanu i-a surprins pe toți! Mesajele curg
Recomandarea zilei

1. Pierderi de urină la tuse sau strănut

Acesta este unul dintre cele mai frecvente semne ale incontinenței urinare de efort.

Dacă observi că elimini câteva picături de urină atunci când:

  • tușești;
  • strănuți;
  • râzi;
  • ridici obiecte grele;
  • faci exerciții fizice,

este recomandat să consulți un medic. Aceste episoade nu sunt normale și indică, de obicei, slăbirea musculaturii pelvine.

2. Nevoia urgentă de a merge la toaletă

Un alt simptom precoce este apariția unei senzații bruște și intense de a urina.

Persoana simte că trebuie să ajungă imediat la baie și, uneori, nu reușește să controleze eliminarea urinei până la toaletă.

Acest tip de simptom este caracteristic incontinenței imperioase sau vezicii urinare hiperactive.

3. Urinări foarte frecvente

Dacă mergi la toaletă mult mai des decât în mod obișnuit, fără să consumi cantități mari de lichide, poate fi un semn al unei tulburări de funcționare a vezicii urinare.

În unele cazuri, persoanele urinează la fiecare una-două ore, ceea ce le afectează activitatea zilnică și confortul.

4. Trezirea repetată în timpul nopții

Nevoia frecventă de a urina pe timpul nopții (nicturia) poate reprezenta un alt semn precoce al incontinenței urinare sau al altor afecțiuni ale tractului urinar.

Dacă te trezești de mai multe ori în fiecare noapte pentru a merge la baie, este recomandată o evaluare medicală.

5. Senzația că vezica nu se golește complet

Unele persoane observă că, imediat după urinare, au impresia că vezica este încă plină.

Această senzație poate fi însoțită de urinări repetate în cantități mici și poate indica o problemă care necesită investigații suplimentare.

6. Utilizarea absorbantelor „preventiv”

Multe persoane încep să poarte absorbante zilnice „pentru orice eventualitate”, chiar dacă pierderile de urină sunt reduse.

Acesta este adesea unul dintre primele semne că simptomele au început să influențeze viața de zi cu zi.

7. Evitarea anumitor activități

Un semnal important este schimbarea comportamentului din cauza fricii de pierderi urinare.

De exemplu, unele persoane:

  • evită sportul;
  • renunță la alergare;
  • nu mai participă la evenimente sociale;
  • călătoresc mai puțin;
  • caută permanent toalete atunci când ies din casă.

Aceste modificări pot avea un impact semnificativ asupra calității vieții.

Cine are un risc mai mare?

Există anumite categorii de persoane care prezintă un risc crescut de a dezvolta incontinență urinară.

Printre factorii de risc se numără:

  • sarcina și nașterea vaginală;
  • menopauza;
  • înaintarea în vârstă;
  • excesul ponderal;
  • tusea cronică;
  • constipația;
  • intervențiile chirurgicale pelvine;
  • afecțiunile neurologice;
  • hipertrofia benignă de prostată la bărbați.

Prezența acestor factori nu înseamnă că incontinența este inevitabilă, însă justifică o atenție sporită la apariția simptomelor.

Când este recomandat să consulți un medic?

Este indicat să programezi un consult dacă:

  • pierderile de urină apar în mod repetat;
  • simptomele îți afectează activitățile zilnice;
  • ai nevoie de absorbante din cauza scurgerilor urinare;
  • te trezești frecvent noaptea pentru a urina;
  • apar dureri, sânge în urină sau infecții urinare repetate.

Un diagnostic stabilit la timp poate preveni agravarea simptomelor și permite inițierea unui tratament adaptat fiecărui pacient.

Ce opțiuni de tratament există?

În funcție de cauza incontinenței urinare și de severitatea simptomelor, medicul poate recomanda:

  • exerciții pentru întărirea musculaturii planșeului pelvin (exercițiile Kegel);
  • modificări ale stilului de viață;
  • scădere în greutate, dacă este necesar;
  • tratament medicamentos;
  • terapii minim invazive;
  • tratamente cu laser vaginal pentru anumite forme de incontinență urinară de efort;
  • intervenții chirurgicale în cazurile severe.

Tratamentul este personalizat și are ca obiectiv reducerea sau eliminarea simptomelor, precum și îmbunătățirea calității vieții.

Cum poate fi prevenită incontinența urinară?

Deși nu toate cazurile pot fi prevenite, anumite măsuri pot reduce riscul de apariție:

  • menținerea unei greutăți corporale sănătoase;
  • practicarea regulată a exercițiilor pentru planșeul pelvin;
  • tratarea constipației cronice;
  • evitarea fumatului și a tusei persistente;
  • limitarea consumului excesiv de cafeină și alcool;
  • consultul medical la primele simptome.

Primele semne ale incontinenței urinare sunt adesea discrete: câteva picături de urină la tuse sau strănut, nevoia urgentă de a urina, mersul frecvent la toaletă sau trezirile repetate în timpul nopții. Deși pot părea neînsemnate, aceste simptome nu trebuie ignorate.

Diagnosticată din timp, incontinența urinară poate fi tratată eficient prin metode conservatoare sau terapii moderne, adaptate fiecărui pacient. Dacă observi oricare dintre aceste semne, programează un consult medical. Un tratament inițiat la momentul potrivit poate preveni agravarea afecțiunii și îți poate reda confortul și încrederea în activitățile de zi cu zi.

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Brenda Fricker, „Doamna cu porumbeii” din „Singur acasă 2”, a murit la 81 de ani
Brenda Fricker, „Doamna cu porumbeii” din „Singur acasă 2”, a murit la 81 de ani
Patricia Vizitiu rupe tăcerea despre momentele tensionate cu Gabi Tamaș de la Survivor. "Fiecare reacționează diferit!" Ce spune despre soția fostului fotbalist
Patricia Vizitiu rupe tăcerea despre momentele tensionate cu Gabi Tamaș de la Survivor. "Fiecare reacționează diferit!" Ce spune despre soția fostului fotbalist
Proiecte speciale
De la produse iconice la fashion: Cum transformă Alexandra Șipa universul Lidl într-o colecție-capsulă inedită
De la produse iconice la fashion: Cum transformă Alexandra Șipa universul Lidl într-o colecție-capsulă inedită
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Libertatea.ro
Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni, în România. Meteorologii anunță ploi, iar în unele zone scad temperaturile
Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni, în România. Meteorologii anunță ploi, iar în unele zone scad temperaturile
Avantaje
O mai știți pe Romica Jurca, cea mai cunoscută doamnă de la Meteo? Azi e pensionară, o doamnă respectată și iubită, dar stai să vezi ce s-a aflat despre fiul ei. Nimeni, dar nimeni nu s-ar fi așteptat la asta. Păcat!
O mai știți pe Romica Jurca, cea mai cunoscută doamnă de la Meteo? Azi e pensionară, o doamnă respectată și iubită, dar stai să vezi ce s-a aflat despre fiul ei. Nimeni, dar nimeni nu s-ar fi așteptat la asta. Păcat!
Tragedie! A murit actorul care ne-a făcut să râdem cu atât de mult talent! Tânăr, iubit, avea toată viața înainte, dar el a decis să o încheie acum. Anunțul familiei: “Cu inima zdrobită vă spun că genialul…”
Tragedie! A murit actorul care ne-a făcut să râdem cu atât de mult talent! Tânăr, iubit, avea toată viața înainte, dar el a decis să o încheie acum. Anunțul familiei: “Cu inima zdrobită vă spun că genialul…”
Elle
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
Corina Caragea, anunț neașteptat pe internet! Prezentatoarea TV face o schimbare importantă în viața ei: „Pentru prima dată...„ Foto
Corina Caragea, anunț neașteptat pe internet! Prezentatoarea TV face o schimbare importantă în viața ei: „Pentru prima dată...„ Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Premierele toamnei la Antena 1 și AntenaPLAY! Când încep „Insula Iubirii”, „Asia Express” și „Destine cu parfum de lavandă”
Premierele toamnei la Antena 1 și AntenaPLAY! Când încep „Insula Iubirii”, „Asia Express” și „Destine cu parfum de lavandă”
Oana Lis, dezvăluiri despre starea lui Viorel Lis. În ce stare se află fostul edil: „Evoluează foarte repede”
Oana Lis, dezvăluiri despre starea lui Viorel Lis. În ce stare se află fostul edil: „Evoluează foarte repede”
Cristina Ciobănașu, vești îngrijorătoare de la medici. Actrița este predispusă la infarct, la doar 29 de ani 
Cristina Ciobănașu, vești îngrijorătoare de la medici. Actrița este predispusă la infarct, la doar 29 de ani 
Andreea Popescu, nemulțumită că nu este căutată de bărbați, de când e singură: „Nu pot să înțeleg de ce. Cred că sunt blestemată”
Andreea Popescu, nemulțumită că nu este căutată de bărbați, de când e singură: „Nu pot să înțeleg de ce. Cred că sunt blestemată”
Când începe noul sezon Asia Express. Antena 1 a anunțat data oficială
Când începe noul sezon Asia Express. Antena 1 a anunțat data oficială
Observator News
Tocănița din vecini și cântatul cocoșului. Cele mai absurde sesizări primite de Garda de Mediu Arad
Tocănița din vecini și cântatul cocoșului. Cele mai absurde sesizări primite de Garda de Mediu Arad
Libertatea pentru Femei
Detaliul observat de prea puțini oameni. Toate privirile au fost la rochie, dar iată ce poartă Mirabela Grădinaru pe deget... Nicușor Dan a încercat să acopere secretul
Detaliul observat de prea puțini oameni. Toate privirile au fost la rochie, dar iată ce poartă Mirabela Grădinaru pe deget... Nicușor Dan a încercat să acopere secretul
Breaking! Cei doi soți din București, dați dispăruți pe Transalpina, au fost găsiți
Breaking! Cei doi soți din București, dați dispăruți pe Transalpina, au fost găsiți
Adrian Rus „Sinner” a murit. Ultimul mesaj al fostei iubite după tragedia de la Brno frânge inimi
Adrian Rus „Sinner” a murit. Ultimul mesaj al fostei iubite după tragedia de la Brno frânge inimi
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
E BREAKING NEWS-UL lunii în politica românească, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Astăzi, Sorin Grindeanu a făcut ANUNȚUL pe care nici colegii lui nu se așteptau să-l audă. Într-o mișcare FULGER, liderul PSD tocmai a dat o veste importantă
E BREAKING NEWS-UL lunii în politica românească, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Astăzi, Sorin Grindeanu a făcut ANUNȚUL pe care nici colegii lui nu se așteptau să-l audă. Într-o mișcare FULGER, liderul PSD tocmai a dat o veste importantă
E breaking în lumea mondenă! DESPĂRȚIRE cu scântei în showbiz-ul românesc! Îndrăgita noastră vedetă a recunoscut TOT, dar tooot: „Mă abțin să nu-i scriu. Am făcut scandal!” Ce s-a întâmplat e...
E breaking în lumea mondenă! DESPĂRȚIRE cu scântei în showbiz-ul românesc! Îndrăgita noastră vedetă a recunoscut TOT, dar tooot: „Mă abțin să nu-i scriu. Am făcut scandal!” Ce s-a întâmplat e...
Tocmai a picat adevărata 💣în showbiz! Pentru PRIMA OARĂ, Cabral rupe tăcerea despre DIVORȚUL de Andreea Ibacka, iar ce a putut face public a stârnit valuri și valuri de reacții: "M-a atins mai tare decât mi-ar fi plăcut să cred. Nu mi-a convenit să..." Iar în continuarea a vorbit despre cel mai DUREROS detaliu: "Singura cale era să mă...”
Tocmai a picat adevărata 💣în showbiz! Pentru PRIMA OARĂ, Cabral rupe tăcerea despre DIVORȚUL de Andreea Ibacka, iar ce a putut face public a stârnit valuri și valuri de reacții: "M-a atins mai tare decât mi-ar fi plăcut să cred. Nu mi-a convenit să..." Iar în continuarea a vorbit despre cel mai DUREROS detaliu: "Singura cale era să mă...”
"Nici acum nu îi știu bine. Nu îi știu familia". A tăcut luni întregi, dar acum Gina Matache a spus adevărul despre relația cu GINERELE EI, Radu Siffredi. Nimeni nu se aștepta să scoată la iveală și ACEST AMĂNUNT ce i-a lăsat pe mulți fără replică: "M-am lămurit"
"Nici acum nu îi știu bine. Nu îi știu familia". A tăcut luni întregi, dar acum Gina Matache a spus adevărul despre relația cu GINERELE EI, Radu Siffredi. Nimeni nu se aștepta să scoată la iveală și ACEST AMĂNUNT ce i-a lăsat pe mulți fără replică: "M-am lămurit"
Redactia.ro
Doliu în lumea filmului! A murit Brenda Fricker, „doamna cu porumbeii”, din Singur Acasă 2
Doliu în lumea filmului! A murit Brenda Fricker, „doamna cu porumbeii”, din Singur Acasă 2
Verdictul astrologilor chinezi. Cine ar câștiga finala Campionatului Mondial 2026
Verdictul astrologilor chinezi. Cine ar câștiga finala Campionatului Mondial 2026
Un nou divorț zguduie lumea mondenă. Cuplul s-a destrămat după 3 ani de căsnicie
Un nou divorț zguduie lumea mondenă. Cuplul s-a destrămat după 3 ani de căsnicie
Plecare importantă de la Antena 1. Vedeta colosala care a părăsit postul lui Dan Voiculescu după 21 de ani
Plecare importantă de la Antena 1. Vedeta colosala care a părăsit postul lui Dan Voiculescu după 21 de ani
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Analiza de sânge care poate arăta riscul de Alzheimer cu cinci ani înainte. Cine ar trebui să o facă încă
Analiza de sânge care poate arăta riscul de Alzheimer cu cinci ani înainte. Cine ar trebui să o facă încă
Câți bani primește lunar un român cu handicap grav, accentuat sau mediu și de ce două persoane cu același grad pot primi sume diferite
Câți bani primește lunar un român cu handicap grav, accentuat sau mediu și de ce două persoane cu același grad pot primi sume diferite
Cine va câștiga Cupa Mondială 2026? Predicția șoc din 2021 a anunțat finala, scorul și posibilul campion
Cine va câștiga Cupa Mondială 2026? Predicția șoc din 2021 a anunțat finala, scorul și posibilul campion
Vaccinul care ar putea opri cancerul pancreatic înainte să apară. Rezultatele obținute la persoanele cu risc crescut
Vaccinul care ar putea opri cancerul pancreatic înainte să apară. Rezultatele obținute la persoanele cu risc crescut
TV Mania
„Paradisul” secret al Mihaelei Rădulescu. Vedeta a publicat imaginile de care toți s-au mirat: Cum trăia cu Felix Baumgartner în Monaco
„Paradisul” secret al Mihaelei Rădulescu. Vedeta a publicat imaginile de care toți s-au mirat: Cum trăia cu Felix Baumgartner în Monaco
Fără inhibiții în Mykonos! Arina Sabalenka se răsfață ca o divă după eliminarea de la Wimbledon
Fără inhibiții în Mykonos! Arina Sabalenka se răsfață ca o divă după eliminarea de la Wimbledon
„Rămâi sexy!” Cum s-a afișat Loredana Groza la o piscină de lux din Monaco, după spectacolele verii
„Rămâi sexy!” Cum s-a afișat Loredana Groza la o piscină de lux din Monaco, după spectacolele verii
„De la fetița fără petreceri, la diva din Capri!” Scrisoarea emoționantă scrisă de Ramona Olaru la 37 de ani
„De la fetița fără petreceri, la diva din Capri!” Scrisoarea emoționantă scrisă de Ramona Olaru la 37 de ani
CSID.ro
Roxana Vancea face senzație! Şi-a etalat formele apetisante pe internet. Cum se menține în formă?
Roxana Vancea face senzație! Şi-a etalat formele apetisante pe internet. Cum se menține în formă?
Cum arată Alina Laufer după ce și-a făcut lifting facial! Nimeni nu o mai recunoaște: „Am apelat la această soluție. Sunt obsedată de perfecțiune”
Cum arată Alina Laufer după ce și-a făcut lifting facial! Nimeni nu o mai recunoaște: „Am apelat la această soluție. Sunt obsedată de perfecțiune”
Cum se menține într-o formă de zile mari Valentina Pelinel! Cum s-a pozat femeia care l-a cucerit definitiv pe celebrul milionar
Cum se menține într-o formă de zile mari Valentina Pelinel! Cum s-a pozat femeia care l-a cucerit definitiv pe celebrul milionar
Cum arată Monica Bîrlădeanu în costum de baie la 47 de ani. A făcut furori la piscină! Imaginile sunt incendiare
Cum arată Monica Bîrlădeanu în costum de baie la 47 de ani. A făcut furori la piscină! Imaginile sunt incendiare
Libertatea
De ce mașinile au fost trase de cai, cu motorul oprit, timp de 25 de ani într-o regiune din Elveția. Legea bizară care i-a încurcat pe șoferi
De ce mașinile au fost trase de cai, cu motorul oprit, timp de 25 de ani într-o regiune din Elveția. Legea bizară care i-a încurcat pe șoferi
Cei doi soți dispăruți pe Transalpina au fost găsiți. Izabela și Vlad erau în drumeție cu cortul
Cei doi soți dispăruți pe Transalpina au fost găsiți. Izabela și Vlad erau în drumeție cu cortul
O femeie de 82 de ani a căzut în cadă și a rămas blocată acolo 9 zile. Gestul inedit care i-a salvat viața
O femeie de 82 de ani a căzut în cadă și a rămas blocată acolo 9 zile. Gestul inedit care i-a salvat viața
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 18 – 24 iulie 2026. Soarele va intra în zodia Leului
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 18 – 24 iulie 2026. Soarele va intra în zodia Leului
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton