  MENIU  
Home > Advertorial > Vacanță în Phu Quoc fără bătăi de cap: pachete complete pentru o vacanță de vis

Vacanță în Phu Quoc fără bătăi de cap: pachete complete pentru o vacanță de vis

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Phu Quoc este una dintre acele destinații exotice pe care le poți face simplu, dacă alegi formatul potrivit. Insula din sudul Vietnamului îți oferă plaje curate, resorturi moderne și activități pentru toate vârstele, iar un pachet complet te scapă de calcule și rezervări separate.

În acest articol găsești:

  • 7 tipuri de pachete potrivite pentru cupluri, familii sau seniori;
  • ce includ, orientativ, aceste sejururi (zbor, transfer, cazare, activități);
  • bugete și perioade recomandate;
  • sfaturi practice despre zone, sezon și logistică.

Pachetul clasic de 7 nopți la plajă – echilibrul potrivit pentru prima vizită

Dacă ajungi pentru prima dată în Vietnam, un sejur de 7 nopți în Phu Quoc îți oferă timp suficient pentru plajă, două-trei excursii și acomodare cu fusul orar.

Wow, ce rochie, ce apariție!! Cum s-a afișat Theo Rose la Festivalul de Film de la Cannes, la brațul soțului ei, regizorul Anghel Damian. „Am fost alături de soția mea la o gală” FOTO
Wow, ce rochie, ce apariție!! Cum s-a afișat Theo Rose la Festivalul de Film de la Cannes, la brațul soțului ei, regizorul Anghel Damian. „Am fost alături de soția mea la o gală” FOTO
Recomandarea zilei

Ce include, în majoritatea cazurilor:

  • zbor internațional cu o escală (durată totală 14–18 ore);
  • bagaj de cală inclus;
  • transfer aeroport – hotel – aeroport;
  • 7 nopți cazare cu mic dejun sau demipensiune;
  • asistență locală.
Elena Băsescu nu mai arată așa! Îmbrăcată sport, în colanți și hanorac, fiica cea mică a lui Traian Băsescu a fost fotografiată pe străzile din București și e aproape de nerecunoscut! Uite cât de mult s-a schimbat de când a ieșit din lumina reflectoarelor! / Foto
Elena Băsescu nu mai arată așa! Îmbrăcată sport, în colanți și hanorac, fiica cea mică a lui Traian Băsescu a fost fotografiată pe străzile din București și e aproape de nerecunoscut! Uite cât de mult s-a schimbat de când a ieșit din lumina reflectoarelor! / Foto
Recomandarea zilei

Bugetul pornește, orientativ, de la 1.400–1.800 euro/persoană în sezon verde (mai–octombrie) și poate ajunge la 1.900–2.400 euro în sezon uscat, în funcție de hotel. Analizează aceste oferte de vacante exotice in Phu Quoc, unde găsești variante actualizate, perioade disponibile și tipuri diferite de hoteluri.

2. Pachet romantic în Ong Lang – pentru cupluri și honeymoon

Ong Lang este mai retras decât zona centrală. Resorturile sunt mai mici, cu grădini tropicale și restaurante intime. Dacă plănuiești o lună de miere sau o vacanță în doi, această zonă îți oferă liniște și servicii atente.

Un pachet romantic include, de regulă:

  • cameră superioară sau vilă cu terasă;
  • mic dejun inclus;
  • cină festivă într-una dintre seri;
  • posibilitate de upgrade la transfer privat.

Prețurile pornesc de la aproximativ 1.700 euro/persoană pentru 7 nopți, în funcție de sezon și categorie hotelieră.

Pentru cupluri între 25 și 55 de ani, acesta este formatul care reduce logistica la minimum. Nu pierzi timp căutând restaurante sau excursii. Te concentrezi pe experiență.

3. Sejur all inclusive în Khem Beach – confort și timp câștigat

Khem Beach, în sudul insulei, găzduiește resorturi de 4 și 5 stele cu plajă privată. Nisipul este foarte fin, iar zona este mai puțin aglomerată.

Un pachet all inclusive presupune:

  • toate mesele incluse;
  • băuturi locale;
  • acces la piscine, plajă privată, activități sportive;
  • uneori credit pentru spa.

Bugetul începe de la 2.000–2.500 euro/persoană pentru 7 nopți, cu zbor inclus.

Pentru familiile care vor predictibilitate financiară, această variantă funcționează bine. Știi din start cât cheltuiești. Copiii au piscine dedicate, iar adulții pot alterna plaja cu un masaj sau o sesiune de yoga.

4. Pachet family în nordul insulei – cu acces la VinWonders și Safari

Nordul insulei, în zona Bai Dai, este preferat de familiile cu copii între 5 și 14 ani. Complexele hoteliere sunt aproape de VinWonders (parc de distracții) și Vinpearl Safari.

Un pachet dedicat familiilor poate include:

  • cazare în camere family sau interconectate;
  • mic dejun sau all inclusive;
  • bilete incluse la unul dintre parcuri;
  • transfer organizat.

Preț orientativ: de la 1.600 euro/adult și tarife reduse pentru copii, în funcție de vârstă și perioadă.

Dacă vrei să reduci drumurile zilnice, alege un hotel aproape de parcuri. Insula are aproximativ 50 km lungime, iar distanțele pot însemna peste o oră de transfer între nord și sud.

5. Pachet combinat: plajă + tur de snorkeling în arhipelagul An Thoi

Pentru cei activi, un sejur care include o excursie organizată în sudul insulei aduce varietate fără organizare suplimentară.

Tururile de snorkeling includ, în general:

  • transfer de la hotel;
  • barcă pentru 4–6 ore;
  • echipament de snorkeling;
  • prânz simplu pe barcă.

Așteptări realiste: vizibilitatea apei este bună în sezonul uscat (noiembrie–aprilie), dar nu compari zona cu Maldive. Vezi pești tropicali și corali mici, iar experiența este plăcută pentru o zi de explorare.

Costul excursiei este între 30 și 60 euro/persoană dacă o rezervi separat. Inclusă într-un pachet, simplifică programul și îți fixează din timp activitățile.

6. Sejur premium cu experiențe incluse – telecabina Hon Thom și spa

Dacă vrei mai mult decât plajă, alege un pachet care include acces la telecabina Hon Thom. Traversarea durează aproximativ 20 de minute și leagă insula principală de Hon Thom, peste arhipelagul An Thoi.

Pe insula Hon Thom găsești Sun World Park, cu tobogane și zone de relaxare. Este potrivit atât pentru familii, cât și pentru grupuri de prieteni.

Un pachet premium poate include:

  • bilet telecabină + acces în parc;
  • transfer organizat;
  • o sesiune spa în resort;
  • cameră cu vedere la mare.

Bugetul pornește de la aproximativ 2.300 euro/persoană, în funcție de hotel.

Pentru turiștii cu venituri peste medie, acest format aduce confort și experiențe integrate, fără rezervări separate.

7. Pachet senior sau ritm relaxat – 10 nopți pentru acomodare ușoară

Pentru pensionarii activi sau pentru cei care preferă un ritm mai lent, un sejur de 10 nopți este mai potrivit decât unul scurt. Zborul lung solicită, iar diferența de fus orar se simte 1–2 zile.

Un pachet de 10 nopți include:

  • zbor cu bagaj inclus;
  • transfer organizat;
  • hotel de 4 stele în zonă accesibilă;
  • asistență permanentă.

Prețurile pornesc de la aproximativ 1.900–2.300 euro/persoană, în funcție de sezon.

Această variantă oferă timp pentru plajă, vizite la piața de noapte din Duong Dong, o excursie ușoară și zile dedicate odihnei.

Ce trebuie să știi despre destinație înainte să alegi pachetul?

Phu Quoc este o insulă din sudul Vietnamului, cunoscută pentru plajele sale și infrastructura turistică modernă. Dacă vrei detalii generale despre istorie și geografie, poți consulta pagina dedicată insulei Phu Quoc.

Când mergi?

  • Noiembrie–aprilie: sezon uscat, 25–30°C, mare liniștită. Prețuri mai ridicate în decembrie–februarie.
  • Mai–octombrie: averse scurte, vegetație intens verde, tarife mai mici cu 20–30%.

Apa mării are constant 27–28°C.

Ai nevoie de viză?

Cetățenii români pot intra fără viză pentru șederi de până la 45 de zile. Pașaportul trebuie să fie valabil cel puțin 6 luni.

Cum te deplasezi?

Grab (aplicație similară cu Uber) funcționează în zonele centrale. În nord și sud, disponibilitatea scade. Închirierea unui scuter costă 10–15 dolari/zi, dar traficul poate fi dificil pentru cei fără experiență.

Un pachet organizat include transferurile principale, ceea ce simplifică deplasarea, mai ales la sosire.

De ce să alegi un pachet printr-o agenție?  

Dacă rezervi separat zbor, hotel și transfer, vei compara ore întregi conexiuni și recenzii. În schimb, o agentie de turism cu experiență verifică hotelurile, stabilește conexiuni de zbor potrivite și oferă suport înainte și în timpul vacanței.

Diferența de preț între organizarea pe cont propriu și un pachet complet este, în multe situații, redusă. Câștigi timp și reduci riscul de erori de rezervare.

Analizează aceste oferte de vacante exotice in Phu Quoc, unde găsești variante actualizate, perioade disponibile și tipuri diferite de hoteluri.

Cum alegi pachetul potrivit pentru tine?

Răspunde la trei întrebări simple:

  1. Călătorești cu copii, în cuplu sau în grup?
  2. Vrei să explorezi zilnic sau preferi să rămâi în resort?
  3. Care este bugetul confortabil pentru tine?

Familiile preferă nordul sau resorturile all inclusive. Cuplurile aleg Ong Lang sau hoteluri boutique. Grupurile de prieteni optează pentru zone mai animate, cu acces rapid la excursii.

Ce faci într-un program echilibrat de 7 zile?

Un exemplu practic:

  • Ziua 1: sosire și acomodare;
  • Ziua 2: plajă + apus la Dinh Cau;
  • Ziua 3: snorkeling în An Thoi;
  • Ziua 4: telecabină Hon Thom;
  • Ziua 5: zi liberă la resort;
  • Ziua 6: VinWonders sau Safari (dacă ai copii);
  • Ziua 7: timp liber și plecare.

Acest ritm îți permite să alternezi activitățile cu relaxarea.

Phu Quoc este o destinație exotică accesibilă, potrivită atât pentru prima vacanță în Asia, cât și pentru turiști experimentați. Alegi durata potrivită, zona care ți se potrivește și tipul de pachet adaptat stilului tău de călătorie.

Dacă vrei să vezi variante concrete de sejur, perioade și hoteluri disponibile, analizează ofertele actuale și discută cu un consultant pentru a configura pachetul potrivit. Astfel pleci în vacanță cu planul clar și fără bătăi de cap.

Foto: Shutterstock

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cântărețul Caleb Shomo a dezvăluit că este gay. "Voi face doar ceea ce mă face fericit!" Reacția soției după anunțul artistului
Cântărețul Caleb Shomo a dezvăluit că este gay. "Voi face doar ceea ce mă face fericit!" Reacția soției după anunțul artistului
Iulia Vântur, fermecătoare la gala amfAR Cannes 2026. Eva Longoria, Heidi Klum și Robbie Williams, prezenți la același eveniment
Iulia Vântur, fermecătoare la gala amfAR Cannes 2026. Eva Longoria, Heidi Klum și Robbie Williams, prezenți la același eveniment
Proiecte speciale
Adrian Despot, solistul trupei Vița de Vie: „Scena e singurul loc unde sunt 100% liber, unde sunt eu. E o libertate de care nu mă pot bucura ca și civil”
Adrian Despot, solistul trupei Vița de Vie: „Scena e singurul loc unde sunt 100% liber, unde sunt eu. E o libertate de care nu mă pot bucura ca și civil”
Ce este răcirea pasivă și cum poate reduce temperatura din locuințe fără să folosești aerul condiționat
Ce este răcirea pasivă și cum poate reduce temperatura din locuințe fără să folosești aerul condiționat
Libertatea.ro
Replica Andreei Popescu după ce Rareș Cojoc a vorbit despre divorțul lor. „Îl cunosc de 15 ani, știu ce poate și ce nu poate”
Replica Andreei Popescu după ce Rareș Cojoc a vorbit despre divorțul lor. „Îl cunosc de 15 ani, știu ce poate și ce nu poate”
Avantaje
Abia acum s-a aflat! Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Abia acum s-a aflat! Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Zodiile care vor avea parte de un început de vară tensionat în 2026. Mercur retrograd lovește puternic
Zodiile care vor avea parte de un început de vară tensionat în 2026. Mercur retrograd lovește puternic
Elle
Ioana Grama, prima reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău. Cum a răspuns acuzațiilor: „Nu am putut să mă abțin…”
Ioana Grama, prima reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău. Cum a răspuns acuzațiilor: „Nu am putut să mă abțin…”
Corina Caragea, detalii neștiute despre cariera ei. Cu ce s-a ocupat înainte de a lucra în televiziune: „Am fost…”
Corina Caragea, detalii neștiute despre cariera ei. Cu ce s-a ocupat înainte de a lucra în televiziune: „Am fost…”
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
DailyBusiness.ro
RO-Wine: Vinuri din 15 țări și trei zile în care Bucureștiul devine, din nou, capitala vinului internațional
RO-Wine: Vinuri din 15 țări și trei zile în care Bucureștiul devine, din nou, capitala vinului internațional
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
A1.ro
Irina Fodor, detalii despre noul sezon Asia Express. Prin ce peripeție a trecut: „Află și soțul meu cât sunt de căpiată”
Irina Fodor, detalii despre noul sezon Asia Express. Prin ce peripeție a trecut: „Află și soțul meu cât sunt de căpiată”
Andreea Bostănică a fost cerută în căsătorie, în Maldive. Cum a reacționat influencerița și ce inel a primit
Andreea Bostănică a fost cerută în căsătorie, în Maldive. Cum a reacționat influencerița și ce inel a primit
Cătălin „Tomată” Gheorghe, fostul iubit al Elenei Băsescu, și soția lui, Michelle Ciubuc, și-au botezat fiul. Ce semnificație deosebită are numele pe care l-au ales pentru băiatul lor
Cătălin „Tomată” Gheorghe, fostul iubit al Elenei Băsescu, și soția lui, Michelle Ciubuc, și-au botezat fiul. Ce semnificație deosebită are numele pe care l-au ales pentru băiatul lor
Andreea Esca vrea să își deschidă propriul „Cămin Cultural” în Porumbacu de Sus. Ce planuri are știrista
Andreea Esca vrea să își deschidă propriul „Cămin Cultural” în Porumbacu de Sus. Ce planuri are știrista
Cristina Ich s-a afișat alături de iubitul milionar în ipostaze tandre. Influencerița e îndrăgostită până peste cap
Cristina Ich s-a afișat alături de iubitul milionar în ipostaze tandre. Influencerița e îndrăgostită până peste cap
Observator News
Ploi şi vijelii, dar temperaturi de până la 33 de grade. Vremea pentru următoarele 2 săptămâni
Ploi şi vijelii, dar temperaturi de până la 33 de grade. Vremea pentru următoarele 2 săptămâni
Libertatea pentru Femei
Cine este și cu ce se ocupă soția lui Cristian Mungiu! Sigur ai auzit de ea! Puțini știu că și sora lui este o figură cunoscută în România!
Cine este și cu ce se ocupă soția lui Cristian Mungiu! Sigur ai auzit de ea! Puțini știu că și sora lui este o figură cunoscută în România!
Andreea Esca, anunț WOW din viața personală! E gata, iar imaginile sunt incredibile! Felicitări, să fie într-un ceas bun!
Andreea Esca, anunț WOW din viața personală! E gata, iar imaginile sunt incredibile! Felicitări, să fie într-un ceas bun!
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
Excentrica și celebra avocată a lui Radu Mazăre a dispărut complet din lumina reflectoarelor, dar acum tocmai a venit vestea! Radu Mazăre a fost nelipsit, iar detaliul despre Lizeta Haralambie i-a uimit pe toți
Excentrica și celebra avocată a lui Radu Mazăre a dispărut complet din lumina reflectoarelor, dar acum tocmai a venit vestea! Radu Mazăre a fost nelipsit, iar detaliul despre Lizeta Haralambie i-a uimit pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat! Cine este, de fapt, soția celebră a prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu. Detaliul care i-a surprins pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat! Cine este, de fapt, soția celebră a prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu. Detaliul care i-a surprins pe toți
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
Cum a ajuns sa arate una dintre cele mai vanate femei din Romania. E de nerecunoscut pe strada..Ce se intampla cu ea dupa ce s-a retras din viata publica
Cum a ajuns sa arate una dintre cele mai vanate femei din Romania. E de nerecunoscut pe strada..Ce se intampla cu ea dupa ce s-a retras din viata publica
Verdict neașteptat pentru Nicușor Dan! Decizia luată de Tribunalul Botoșani
Verdict neașteptat pentru Nicușor Dan! Decizia luată de Tribunalul Botoșani
Nu se ferește să pozeze sexy! Are multe kilograme în plus, dar este una dintre cele mai dorite femei...Cum arată modelul plus size în COSTUM DE BAIE
Nu se ferește să pozeze sexy! Are multe kilograme în plus, dar este una dintre cele mai dorite femei...Cum arată modelul plus size în COSTUM DE BAIE
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul Ministerului Educației
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul Ministerului Educației
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Totul despre boala care afectează milioane de oameni. Takeda România cere acces corect la diagnostic și tratament
Totul despre boala care afectează milioane de oameni. Takeda România cere acces corect la diagnostic și tratament
PALMED avertizează: reforma spitalelor trebuie făcută cu transparență și criterii corecte
PALMED avertizează: reforma spitalelor trebuie făcută cu transparență și criterii corecte
Care este cel mai mare dușman al inimii. Un medic atenționează: NU este carnea, ci o gustare considerată „sănătoasă”
Care este cel mai mare dușman al inimii. Un medic atenționează: NU este carnea, ci o gustare considerată „sănătoasă”
Ce se întâmplă dacă moștenești datorii după decesul unei rude. Ce spune legea din România
Ce se întâmplă dacă moștenești datorii după decesul unei rude. Ce spune legea din România
TV Mania
Iulia Vântur, Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Iulia Vântur, Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Detaliul neștiut de la marea gală din Cannes! Ce s-a întâmplat în culise cu Theo Rose
Detaliul neștiut de la marea gală din Cannes! Ce s-a întâmplat în culise cu Theo Rose
Arată ca două surori! Imaginea rară cu mama Anei Bodea care a uimit tot internetul
Arată ca două surori! Imaginea rară cu mama Anei Bodea care a uimit tot internetul
Asemănarea e de-a dreptul izbitoare! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică Jr.
Asemănarea e de-a dreptul izbitoare! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică Jr.
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Ruby a incendiat internetul! Imaginea care i-a uluit pe fani. Cum s-a fotografiat artista
Ruby a incendiat internetul! Imaginea care i-a uluit pe fani. Cum s-a fotografiat artista
Cum arată Roberta Anastase la 50 de ani? Transformarea discretă a fostei Miss România 1994
Cum arată Roberta Anastase la 50 de ani? Transformarea discretă a fostei Miss România 1994
Secretul lui Heidi Klum să ardă mai multe calorii, fără să meargă la sală. Cum se menține modelul la 52 de ani
Secretul lui Heidi Klum să ardă mai multe calorii, fără să meargă la sală. Cum se menține modelul la 52 de ani
Ce mai face Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1. Cum arată astăzi, la 56 de ani
Ce mai face Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1. Cum arată astăzi, la 56 de ani
Libertatea
Adrian Despot, solistul trupei Vița de Vie: „Scena e singurul loc unde sunt 100% liber, unde sunt eu. E o libertate de care nu mă pot bucura ca și civil”
Adrian Despot, solistul trupei Vița de Vie: „Scena e singurul loc unde sunt 100% liber, unde sunt eu. E o libertate de care nu mă pot bucura ca și civil”
Replica Andreei Popescu după ce Rareș Cojoc a vorbit despre divorțul lor. „Îl cunosc de 15 ani, știu ce poate și ce nu poate”
Replica Andreei Popescu după ce Rareș Cojoc a vorbit despre divorțul lor. „Îl cunosc de 15 ani, știu ce poate și ce nu poate”
Cât costă cireșele în piețele din Ploiești chiar înainte de Festivalul Cireșelor de la Păulești
Cât costă cireșele în piețele din Ploiești chiar înainte de Festivalul Cireșelor de la Păulești
Imagini cu Monica Gabor și fiica ei, Irina, într-un restaurant de lux din New York. Cele două au atras atenția tuturor
Imagini cu Monica Gabor și fiica ei, Irina, într-un restaurant de lux din New York. Cele două au atras atenția tuturor
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton