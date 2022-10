Una dintre primele academii de frumusețe din Europa vă așteaptă la cursuri, cu multe surprize!

Cele mai noi tehnici de înfrumuseţare pot fi acum deprinse în doar câteva ore de cursuri! Dacă visaţi să deveniţi un expert în domeniul extensiilor de gene sau laminării de sprâncene, una dintre cele mai mari şcoli de instruire profesională din România şi printre primele din Europa, Evident Lash Academy, vă aşteaptă cu mai multe cursuri decât oricând! Expert lash trainerul Ruxandra Zaharia, fondatoarea conceptului, ne-a povestit cum a luat naştere Academia care a pregătit, doar din 2016 şi până în prezent, 700 de specialişti pe domeniu!

IERI, CURSANTE, ASTĂZI, CAMPIOANE LA NIVEL INTERNAŢIONAL

Înfiinţată în urmă cu mai bine de un deceniu, Evident Lash Academy a devenit rapid un reper în domeniul formării beauty. În ultimii ani şcoala de instruire profesională creată de Ruxandra Zaharia a creat sute de profesionişti, oameni care până să urmeze cursurile aveau cu totul alte meserii şi pasiuni!

RUXANDRA ZAHARIA, EXPERT LASH TRAINER: „Am pornit la drum singură, iar acum am alături de mine o întreagă echipă! Evident Lash Academy are 10 lash artişti de succes, oameni cu experienţă, serioşi, profesionişti, care cunosc secretele meseriei lor şi, mai ales, sunt mereu dornici de evoluţie. Unii dintre ei sunt foşti cursanţi, lucru care demonstrează, o dată în plus, că talentul nativ, îmbinat cu munca dau rezultate uimitoare!”

De altfel, majoritatea cursantelor care au absolvit Evident Lash Academy se pot lăuda că au devenit traineri de succes şi chiar campioane la competiţiile naţionale şi internaţionale din domeniul beauty! Ruxandra Zaharia însăşi este astăzi nu doar speaker şi judecător la concursuri importante, dar şi autoare a propriilor tehnici de volum, deşi în trecut viaţa părea că are alte planuri pentru ea.

RUXANDRA ZAHARIA, EXPERT LASH TRAINER: „Uneori, meseria de lash artist este cea care te alege pe tine! Am pornit la drum cumpărând un salon de la parterul blocului, iar acum mă bucur că pot ghida tinerele pasionate către o carieră pe care o descoperă fascinate, pas cu pas. Este multă muncă în spate, dar şi satisfacţiile sunt uriaşe!”

Cum poţi creşte rezistenţa lucrărilor, cum le poţi îmbunătăţi calitatea sau cum să îţi scurtezi timpul de lucru sunt doar câteva noţiuni pe care Ruxandra Zaharia pune accent la programele concepute chiar de ea. Cunoscută pentru că militează pentru formarea continuă în domeniul beauty, experta în frumuseţe este mândră absolventă a peste 80 de cursuri şi nu are de gând să se oprească aici, atât timp cât domeniul dă naştere atâtor tendinţe!

RUXANDRA ZAHARIA, EXPERT LASH TRAINER: „Evident Lash Academy este o mare familie. Spun asta pentru că păstrez legătura cu fiecare cursantă care ne trece pragul ca să mă asigur că implementează corect informaţiile din cadrul cursurilor noastre practice şi teoretice.”

CARE SUNT CELE MAI NOI CURSURI MARCA EVIDENT LASH ACADEMY

Evident Lash Academy are în portofoliu zeci de cursuri din care doritorii pot alege! Ele sunt create pentru fiecare nivel de pregătire: există informaţii pe care trebuie să le ştie începătorii, dar şi altele care sunt esenţiale pentru cei deja instruiţi, dar care doresc să se perfecţioneze.

RUXANDRA ZAHARIA, EXPERT LASH TRAINER: „Pentru cei care doresc să afle totul despre extensiile de gene, am pregătit cursul de bază 1D-3D, care vă poate asigura un loc în această frumoasă lume! Partea practică se realizează exclusiv sub supravegherea trainerilor, iar cea teoretică vă este furnizată printr-un manual care numără nu mai puţin de 65 de pagini! Cursul despre care discutăm este singurul din România cu două acreditări internaţionale.”

De cealaltă parte, cei care activează deja în domeniu, dar simt nevoia să treacă la următorul nivel în carieră trebuie să ştie că Ruxandra Zaharia a pregătit cel mai amplu curs, care dezvăluie cele mai noi informaţii despre râvnita tehnică Megavolume 5D-15D!

RUXANDRA ZAHARIA, EXPERT LASH TRAINER: „Lansat în două variante, fizică şi online, cursul cuprinde 15 ore de teorie, cu video demonstrative şi 10 ore de practică în cadrul Evident Lash Academy. Arhitectura ideală a evantaielor, teoria straturilor, modelarea personalizată a privirii, greşeli frecvente în aplicarea volumelor, toate sunt informaţii pe care le regăsiţi în cursul nostru.”

Deşi lansat recent, cursul a fost deja accesat de 300 de persoane! De altfel, Ruxandra Zaharia şi-a obişnuit urmăritorii din mediul online cu lansări frecvente, care ţin pasul cu ritmul rapid al trendurilor pe domeniu. Cel mai nou program este unic pe piaţa din România!

RUXANDRA ZAHARIA, EXPERT LASH TRAINER: „Pentru că există foarte multe persoane la început de drum care vor să stilizeze gene şi sprâncene în paralel, Evident Lash Academy a lansat un curs care acoperă ambele cereri. Premium Lash&Brow Artist este singurul curs dedicat atât extensiilor de gene, cât şi stilizării sprâncenelor, care cuprinde două zile de teorie solidă şi alte trei de practică. Eu împreună cu două dintre colegele mele, Elena Andrei şi Lilian Harbuz vom fi alături de cursanţi pentru a deprinde secretele ambelor specializări atât de cerute de cliente astăzi la salon!”

EVIDENT LASH ACADEMY CAUTĂ URMĂTORII SPEAKERI LA CEL MAI AMPLU EVENIMENT ONLINE DE PERFECŢIONARE!

Pe lângă nenumăratele cursuri, Evident Lash Academy s-a impus şi prin evenimentele de succes, organizate periodic. Pentru 2023, şcoala Ruxandrei Zaharia anunţă cea mai complexă conferinţă online dedicată extensiilor de gene din România: Lashensation!

RUXANDRA ZAHARIA, EXPERT LASH TRAINER: „Vă dăm întâlnire în mediul online, între 7 şi 14 ianuarie 2023, pentru un început de an fantastic! Pe lângă partea de teorie şi demonstraţiile live, la Lashensation 2023 v-am pregătit şi un modul pentru promovarea în mediul virtual şi creşterea afacerii, dar şi cadouri şi vouchere pentru cei mai activi participanţi!”

La evenimentul care a adunat sute de participanţi la ediţiile precedente, doritorii au şansa să afle ultimele tendinţe din domeniul extensiilor de gene, laminării şi sprâncenelor de la profesionişti precum Valentina Bogdanova, Dzhuliya Khvostenko sau Abril Nogues. Deja peste 40 de speakeri naţionali şi internaţionali şi-au anunţat participarea la conferinţă, iar lista rămâne deschisă! Oricine are o tehnică inedită de lucru sau o temă specială poate deveni speaker la Lashensation 2023.

RUXANDRA ZAHARIA, EXPERT LASH TRAINER: „Oferim cinci locuri unor oameni talentaţi şi dornici să ne fie alături în această călătorie, care vă dă şansa să vă afirmaţi ca specialişti de top în industria beauty. Cine doreşte să fie în echipa de speakeri Lashensation Online trebuie să completeze formularul de pe site-ul nostru oficial, lashensation.ro, pentru a fi ales! Înscrierile au început deja!”

