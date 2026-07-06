Trucul de beauty pentru vara asta: Noile produse de la Lidl care miros „scump”, dar au un preț de buzunar

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Dacă vara ar avea un miros, probabil ar fi dulce, solar, puțin exotic și imposibil de ignorat. Genul de parfum care te face să te gândești la plajă, piele bronzată, cocktail-uri răcoroase și seri care încep „doar pentru o oră” și se termină ceva mai târziu.

De luni, 6 iulie, găsești în magazinele Lidl spray-urile parfumate pentru corp și păr CIEN, în 3 arome care au tot ce trebuie pentru un boost instant de vacanță și prospețime: caramel sărat, Ipanema, iasomie&fructul dragonului.

Fiecare spray are 200 ml și este disponibil la un preț super accesibil, în limita stocului disponibil. Pe scurt: mult vibe de vacanță, puțină cheltuială.

Alege caramelul sărat pentru zilele în care vrei o aromă caldă și irezistibilă, Ipanema pentru energia unei escapade tropicale, iasomia pentru un aer feminin și fresh sau fructul dragonului pentru acel twist fructat care spune clar: „azi sunt în mood de vară”.

Spray-urile CIEN de la Lidl sunt alegerea simplă și accesibilă pentru momentele în care vrei să te simți bine, să miroși minunat și să nu faci compromisuri la buget. Pentru că un spray de vacanță nu trebuie să coste cât un bilet de avion.

Anul acesta, Lidl sărbătorește 15 ani în România cu oferte irezistibile în magazinele din toată țara. De 15 ani, știi că merită, inclusiv atunci când vrei să-ți faci vara mai parfumată, mai colorată și mai accesibilă.

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