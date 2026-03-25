Tipuri de mobilier potrivit pentru o baie minimalistă

Oare mai puțin chiar înseamnă mai mult atunci când vine vorba de amenajarea băii tale? Află în continuare ce tipuri de mobilier pot completa baia minimalistă pe care ți-o dorești!

Mobilier potrivit pentru o baie minimalistă

Într-o baie minimalistă, mobila nu trebuie să fie abundentă sau complicată. Se caută simplitatea, dar și calitatea materialelor.

Numărul pieselor de mobilier contează la fel de mult ca aspectul lor. O baie minimalistă nu ar trebui să conțină mai mult de trei-patru piese distincte de mobilier. Un lavoar cu mobilă dedesubt, dulapuri mici baie sau o coloană pentru depozitare și eventual un corp suspendat reprezintă maximul recomandat. Orice adăugare peste această limită începe să încarce spațiul și să submineze tocmai efectul pe care îl urmărești.

Mobilierul suspendat este un aliat important al minimalismului. Piesele montate pe perete lasă podeaua liberă, iar efectul vizual este unul de spațiu mai generos. Chiar și într-o baie de mici dimensiuni, un raft montat la înălțime poate transforma percepția întregii încăperi.

Primul element de luat în calcul este mobilierul. Pentru un rezultat coerent, se recomandă alegerea unui set gândit unitar. Atunci când piesele provin din aceeași colecție, proporțiile sunt echilibrate, culorile se potrivesc și întregul spațiu capătă o logică vizuală pe care nu o poți obține combinând piese disparate. Un set bine ales este fundația pe care construiești restul amenajării.

Dulapuri baie cu oglinda sunt o soluție care rezolvă două probleme deodată. Pe de o parte, oglinda este un element indispensabil în baie. Pe de altă parte, spațiul de depozitare este mereu insuficient. Un dulap cu oglindă montat deasupra lavoarului reunește ambele funcții fără să ocupe spațiu suplimentar. În stilul minimalist, această piesă este aproape obligatorie. Rafturile din interior pot ascunde produsele de îngrijire, medicamentele sau cosmeticele, menținând suprafața de lucru complet liberă. Aspectul exterior rămâne curat, simplu, fără mânere vizibile dacă alegi un model cu deschidere prin apăsare.

Coloana de baie este o altă opțiune recomandată atunci când ai nevoie de mai mult spațiu de depozitare pe verticală. Ocupă o suprafață mică la sol și utilizează înălțimea camerei. Rafturile sau sertarele din interior permit organizarea pe categorii, iar ușile pline ascund tot ceea ce nu vrei să fie vizibil. Aleasă în același finisaj cu restul mobilierului, coloana devine o prelungire naturală a ansamblului.

Cum amenajezi baia în stil minimalist

Amenajarea băii în stil minimalist începe cu planificarea. Trebuie să identifici obiectele principale de care ai nevoie și să elimini orice element inutil. Începe cu alegerea mobilierului de bază, cum ar fi un set mobilier baie gândit special pentru decorul modern. Apoi, completează cu dulapuri mici pentru depozitarea obiectelor auxiliare. Plasarea mobilierului este la fel de importantă. Mobila suspendată ajută la crearea unei senzații de spațiu și facilitează curățenia.

Folosirea unor culori neutre pe pereți și mobilier amplifică luminozitatea și senzația de ordine. Este recomandat să păstrezi blaturile libere și să eviți aglomerația cu obiecte decorative. Plantele mici sau un suport discret pentru prosoape pot adăuga un accent vizual. Organizarea sertarelor și a dulapurilor trebuie să fie eficientă. Folosește separatoare și cutii pentru a menține obiectele grupate. Astfel, totul va fi la îndemână și ușor de găsit.

Așadar, simplitatea și funcționalitatea sunt cheia unei băi minimaliste reușite. Mobilierul potrivit optimizează spațiul și creează o atmosferă liniștită. Poți experimenta cu mobilier suspendat și culori neutre pentru efect maxim. Însă, totul trebuie realizat „cu măsură”, după cum recomandă specialiștii în design interior. Simplitatea exagerată poate părea lipsită de viață, în timp ce aglomerarea inutilă va fi sufocantă.

Foto: Freepik

