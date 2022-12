The Chemical Brothers, George Ezra și Iggy Pop – primii headliners anunțați de Electric Castle pentru 2023

Electric Castle (EC) anunță primii 30 de artiști confirmați pentru ediția a 9-a, cu The Chemical Brothers, Iggy Pop și George Ezra ca primi headliners. Alături de ei sunt Sigur Ros, Tash Sultana, Peggy Gou, REZZ, Pendulum și multe alte nume prin care EC își confirmă reputația de festival ce abordează cu mult curaj zone și trenduri muzicale foarte diverse.

The Chemical Brothers era numele care lipsea din portofoliul EC pentru a întregi seria marilor artiști din stilul big beat prezenți în festival, de-a lungul timpului. Sunt puține trupe ce reușesc să se păstreze foarte populare deși muzica lor e la limita avangardei, dar cei de la The Chemical Brothers fac aces lucru, fără niciun efort, de peste 20 de ani. După 6 premii Grammy și hit-uri precum „Galvanize”, „Go” sau „Believe”, britanicii rămân aceiași oameni obișnuiți, ce creează muzică neobișnuită pentru milioane de fani din întreaga lume.

The Chemical Brothers

Bucurie pură în ritmuri folk pop, George Ezra ajunge prima oră în România într-un moment special al carierei sale. După două albume cu succes imediat, chiar de la piesa de debut „Budapest”, Ezra atinge examenul maturității cu proaspăt lansatul „Gold Rush Kid”. 2023 va fi anul în care Ezra se va retrage din lumina reflectoarelor, ceea ce face concertul de pe scena principală de la EC de neratat.

George Ezra

„Sunt tipul care cântă rock la bustul gol” – o auto-definiție în stilul Iggy Pop, starul care a inspirat generații de muzicieni, personaje de film, biografii (oficiale sau neoficiale) și care, totuși, nu pare să obosească niciodată. Inclus în Rock and Roll Hall of Fame alături de trupa sa de debut, The Stooges, deținător al unui Grammy pentru întreaga carieră, „nașul stilului punk” se pregătește să lanseze un nou album, iar „Frenzy”, primul single deja pe piață, ne garantează că la Electric Castle vom vedea un Iggy Pop în cea mai bună formă a sa din ultimul deceniu.

Iggy Pop

Trei reveniri importante în line-up-ul festivalului: trupa islandeză Sigur Ros și Nothing But Thieves confirmă că la castel se ascultă mult rock, din toate genurile, alternativ sau post-rock, toate la superlativ. O trupă legendară în drum and bass, australienii de la Pendulum vor fi, după o pauză de 10 ani, din nou la Bonțida, de data aceasta în formula live band, atât de așteptată.

Sigur Ros

De salvat în playlist – Tash Sultana. Toți cei care nu au descoperit-o încă vor fi încântați de stilul proaspăt, rock cu influențe reggae și R&B, ce i-a adus artistei australiene notorietatea internațională. Nevoită să-și anuleze în ultimul moment prezența în festival, în această vară, Peggy Gou își menține promisiunea de a fi alături de fanii Electric Castle, confirmând pentru ediția ce va avea loc între 19 și 23 iulie 2023. Romy, Noga Erez și duo-ul britanic Nova Twins completează lista artistelor dintr-un festival ce încurajează permanent diversitatea creativă.

Pendulum

Cel mai important label DnB din Europa sărbătorește 25 de ani și la Electric Castle. Seara dedicată Hospital Records îi reunește pe Netsky, Metrik, Flava D și Anais, într-o explorare a tot ce înseamnă acest curent, de la jungle la liquid.

Doar până în 20 decembrie, abonamentele Electric Castle mai pot fi achiziționate la un preț special de 129 Euro + taxe. Până la aceeași dată, publicul poate să aleagă și varianta de a achiziționa abonamentele în rate lunare. Organizatorii anunță noi opțiuni de cazare în Glamping – o zonă din EC Village dedicată exclusiv structurilor speciale. Variantele includ cazări pentru 2 sau până la 7 persoane în căsuțe, igloo-uri sau corturi gata amenajate, toate în număr limitat. Variantele de cazare în propriul cort sau rulotă sunt încă disponibile, la fel și noul car camping. Toate detaliile, pe www.electriccastle.ro.