The Body Shop relansează faimoasele Body Butters, cele mai hrănitoare de până acum

Iubește-ți corpul cu noile Body Butters de la The Body Shop, cele mai hrănitoare și mai sustenabile de până acum.

The Body Shop a lansat primul Body Butter în 1992. Astăzi iconicele creme hdratante pentru corp sunt atât de iubite încât la fiecare 3 secunde este vândut unul în întreagă lume. Iar acum aceste favorite sunt și mai bune.

Noile Body Butters sunt acum înregistrate de The Vegan Society (un standard gold în certificarea vegană), făcute cu cel puțin 95% ingrediente de origine naturală, hrănesc pielea cu 96 de ore de hidratare și vin in cel mai sustenabil ambalaj de până acum.

Alege cel mai bun Body Butter pentru tipul tău de piele din cele 13 arome disponibile. Nu fii timidă. Aplică și pe zonele cu pielea uscată precum picioare, coate și genunchi. Nu s-a simțit niciodată atât de bine să-ți iubești corpul, dar și planetă.

Primul Body Butter, Mango Body Butter, s-a născut în 1992, în bucătăria fondatoarei The Body Shop, Dame Anita Roddick. A fost numit așa de fiica sa, care în timp ce își făcea un toast, a spus pur și simplu că “este precum untul… pentru corp”. Restul este istorie.

Noile Body Butters – 13 mai exact – conțin cel puțîn 95% ingrediente de origine naturală, printre care și unt de shea manufacturat manual din Ghana prin programul Community Trade. The Body Shop valorifica puterea hrănitoare a untului de sheâ de la Asociația de Femei Tungteiya din nordul Ghanei, contribuind la oferirea unei independente financiare pentru aceste femei. Astăzi, peste 600 de femei din 11 sate produc untul de shea folosind tehnici tradiționale in 18 etape, transmise din mama in fiica de generații întregi.

Unturile de corp conferă 96 de ore de hidratare intensă lăsând pielea catifelată și netedă, fără senzație lipicioasă. De fapt, peste 90% dintre utilizatoare au spus că formulă intra ușor în piele și nu se simte lipicioasă intr-un studiu The Body Shop. Alte peste 86% au concluzionat că unturile pentru corp le-au făcut să se simtă bine în pielea lor.

Mulți adoră avocado. De fapt, unii îl numesc ‘nature’s own butter’. Îl aplici pe toast iar acum grație noului Avocado Body Butter de la The Body Shop îl poți întinde și pe corp. Kind of.

Bogat în acizi grași, avocado este bun pentru corp atât la interior cât și la exterior. Nu e nicio surpriză că The Body Shop promovează acest ingredient. Noul Avocado Body Butter conține ulei de avocado Hass cultivat sustenabil și unt de sheâ prin programul Community Fair Trade. Acest răsfăț vegan hrănește pielea uscată cu 96 de ore de hidratare.

Nouă gama Avocado conține avocado Hass cultivat sustenabil în Africa de Sud folosind tehnici de gestionare a apei. Astfel facilitează reducerea consumului de apă și protejează și restaurează ecosistemele💧🌍 Bun pentru piele și bun pentru planetă!

