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10 păsări pe care le poți observa în Delta Dunării

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Delta Dunării este unul dintre puținele locuri din Europa unde observarea păsărilor face parte firesc din orice plimbare pe apă. Lacurile, canalele, întinderile de stuf și grindurile creează habitate diferite, iar fiecare dintre ele atrage alte specii. În rezervație au fost identificate peste 300 de specii de păsări, de la pelicani și egrete până la stârci, lopătari sau cormorani. Primăvara și toamna, migrația aduce apariții spectaculoase, în timp ce sezonul cald oferă ocazia de a observa numeroase colonii în perioada de cuibărit.

Dacă plănuiești o vacanță în Deltă și alegi o cazare în Sfântu Gheorghe la Green Dolphin Camping, vei avea acces rapid atât la zonele cu canale și lacuri, cât și la plajă și la gura de vărsare a Dunării în Marea Neagră, locuri unde observarea păsărilor face parte din experiența fiecărei ieșiri cu barca.

Pelicanul comun rămâne simbolul Deltei Dunării

Puține imagini sunt la fel de reprezentative pentru Delta Dunării precum un grup de pelicani plutind pe luciul apei. Pelicanul comun ( Pelecanus onocrotalus ) impresionează prin dimensiuni, anvergura aripilor putând depăși trei metri. Primăvara și vara poate fi observat în colonii, unde pescuiește împreună cu alte exemplare, împingând peștii spre ape puțin adânci înainte de a-i captura. În timpul unei excursii cu barca, pelicanii sunt observați frecvent pe lacurile întinse sau în zbor, folosind curenții de aer pentru a plana pe distanțe mari.

Pelicanul creț impresionează prin dimensiuni și raritate

Pelicanul creț este una dintre speciile protejate care transformă Delta Dunării într-o zonă de importanță internațională pentru conservarea păsărilor. Se recunoaște ușor după penele ondulate de pe cap și ceafă și după silueta masivă. Față de pelicanul comun, cel creț apare în grupuri mai mici, poate fi observat pe lacurile mari și în zonele liniștite unde își amenajează cuiburile, pe plauri.

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Cormoranul mic ocupă un loc important în ecosistemul Deltei

Delta Dunării adăpostește o parte importantă din populația europeană de cormoran mic, specie protejată și ușor de recunoscut după talia redusă și penajul închis la culoare. Poate fi văzut stând cu aripile desfăcute pe crengi uscate după fiecare sesiune de pescuit, poziție care îl ajută să își usuce penajul. Coloniile de cormorani ocupă adesea aceleași zone cu stârcii și egretele.

Egreta mare adaugă eleganță peisajului

Silueta complet albă și mersul lent prin apa mică fac din egreta mare una dintre păsările ușor de remarcat în Delta Dunării. Petrece mult timp la pândă, așteptând momentul potrivit pentru a prinde pești, broaște sau insecte acvatice. În lumina dimineții sau spre apus, penajul alb contrastează spectaculos cu stuful și vegetația de pe malurile canalelor.

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Lopătarul atrage atenția prin forma neobișnuită a ciocului

Lopătarul este una dintre păsările care stârnesc imediat curiozitatea vizitatorilor. Ciocul lat, asemănător unei spatule, îi permite să caute hrană prin mișcări laterale în apa puțin adâncă. Se deplasează adesea în grupuri mici și poate fi observat pe marginea lacurilor sau în zonele mlăștinoase, unde filtrează apa pentru a captura organisme mici.

Stârcul cenușiu domină malurile canalelor

Stârcul cenușiu este prezent aproape peste tot în Delta Dunării. Cu gâtul lung, picioarele înalte și răbdarea caracteristică, rămâne nemișcat minute întregi înainte de a ataca fulgerător un pește. În zbor își retrage gâtul în forma literei S, detaliu care îl diferențiază ușor de cocori sau berze.

Lebăda de vară completează peisajul lacurilor

Lebăda de vară poate fi observată pe lacurile liniștite și în zonele cu vegetație abundentă. Perechile își construiesc cuiburile aproape de apă, iar în timpul verii sunt însoțite de puii cu penaj cenușiu. Mișcările line și dimensiunile impresionante transformă fiecare apariție într-un moment apreciat de fotografii de natură.

Codalbul ocupă poziția de prădător al Deltei

Codalbul este una dintre păsările răpitoare reprezentative pentru Delta Dunării și poate fi observat planând deasupra lacurilor sau a pădurilor riverane. Anvergura mare și coada albă a adulților îl diferențiază de alte păsări de pradă. Hrana este alcătuită în principal din pești și păsări acvatice, iar prezența lui indică existența unui ecosistem sănătos.

Pescărușii și chirele însoțesc permanent zonele de apă

În apropierea canalelor, lacurilor și a litoralului pot fi observate numeroase specii de pescăruși și chire. Zborul rapid și capacitatea lor de a captura pești direct de la suprafața apei le fac ușor de remarcat în timpul excursiilor cu barca. În zona Sfântu Gheorghe, unde Dunărea întâlnește Marea Neagră, poți să admiri aceste păsări de Deltă în toată splendoarea lor.

Flamingo apar ocazional în Delta Dunării

În ultimii ani au existat observații izolate despre păsările flamingo în Delta Dunării și în alte zone umede din România. Specialiștii consideră că este vorba despre exemplare aflate în migrație sau rătăcite din populațiile care cuibăresc în sud-estul Europei, iar prezența lor nu este permanentă. Tocmai din acest motiv, observarea unui flamingo rămâne un eveniment rar și depinde de perioada vizitei și de condițiile de migrație.

Observarea păsărilor transformă fiecare excursie într-o experiență diferită

Fauna Deltei Dunării se schimbă de la un sezon la altul, iar traseul ales influențează semnificativ speciile pe care le poți vedea. Lacurile întinse, canalele înguste, grindurile și zonele apropiate de litoral oferă habitate diferite, ceea ce face ca două excursii desfășurate în zile consecutive să aducă observații complet diferite. Pentru rezultate cât mai bune, ieșirile organizate dimineața devreme sau spre seară oferă șanse mai mari de a surprinde păsările în perioada lor intensă de hrănire, fără a le deranja comportamentul natural.

Delta Dunării reprezintă una dintre destinațiile europene importante pentru observarea păsărilor, datorită diversității habitatelor și numărului impresionant de specii care folosesc zona pentru cuibărit sau migrație. Pelicanii, egretele, stârcii, cormoranii, lopătarii și codalbii sunt doar câteva dintre păsările care pot transforma o simplă plimbare cu barca într-o experiență memorabilă. Cu puțină răbdare, un binoclu și un traseu ales împreună cu un ghid local, fiecare vizită în Delta Dunării oferă ocazia de a descoperi spectacolul naturii, într-o continuă schimbare.

Foto: Shutterstock

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