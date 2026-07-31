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Ce este miocardita, cum se manifestă și care sunt opțiunile de tratament?

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Miocardita este o afecțiune caracterizată prin inflamarea mușchiului inimii (miocardul), care poate afecta capacitatea inimii de a pompa sângele eficient în organism. Boala poate apărea la persoane de orice vârstă, inclusiv la copii și adulți tineri, iar severitatea sa variază de la forme ușoare, care se vindecă spontan, până la cazuri grave ce pot duce la insuficiență cardiacă sau tulburări severe de ritm cardiac.

În multe situații, miocardita este provocată de infecții virale, însă poate avea și alte cauze, precum infecțiile bacteriene, bolile autoimune sau reacțiile adverse la anumite medicamente. Deoarece simptomele pot semăna cu cele ale altor afecțiuni cardiovasculare, diagnosticul necesită investigații specifice și evaluare de către un medic cardiolog.

Ce este miocardita?

Miocardita reprezintă inflamația miocardului, stratul muscular responsabil de contracțiile inimii. Atunci când acest țesut este inflamat, funcția de pompare a inimii poate fi afectată temporar sau permanent, în funcție de severitatea leziunilor.

În timpul inflamației, sistemul imunitar reacționează împotriva agentului care a provocat boala. Uneori însă, răspunsul imun poate deteriora și celulele sănătoase ale inimii, contribuind la apariția complicațiilor. Evoluția miocarditei diferă de la un pacient la altul. Unele persoane se recuperează complet în câteva săptămâni, în timp ce altele dezvoltă insuficiență cardiacă cronică sau cardiomiopatie dilatativă.

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Care sunt cauzele miocarditei?

Cea mai frecventă cauză a miocarditei este infecția virală. Numeroase virusuri pot afecta miocardul și pot declanșa procesul inflamator. Printre cauzele posibile se numără:

  • infecțiile virale (adenovirusuri, enterovirusuri, virusuri gripale, SARS-CoV-2 și altele);
  • infecțiile bacteriene;
  • infecțiile fungice sau parazitare;
  • bolile autoimune, precum lupusul eritematos sistemic sau artrita reumatoidă;
  • reacțiile alergice la anumite medicamente;
  • expunerea la toxine sau substanțe chimice;
  • consumul unor droguri recreaționale.
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În unele cazuri, cauza exactă nu poate fi identificată, iar miocardita este considerată idiopatică.

Cum se manifestă miocardita?

Simptomele depind de gradul inflamației și de afectarea funcției cardiace. Unele persoane prezintă manifestări ușoare, în timp ce altele dezvoltă simptome severe într-un interval scurt. Cele mai frecvente simptome sunt:

  • durere sau presiune în piept;
  • palpitații;
  • oboseală accentuată;
  • dificultăți de respirație, mai ales la efort;
  • amețeală;
  • umflarea picioarelor și gleznelor;
  • febră sau simptome asemănătoare unei viroze înainte de apariția problemelor cardiace.

La copii, simptomele pot fi mai puțin specifice și includ iritabilitate, dificultăți de alimentație, respirație rapidă, somnolență excesivă sau paloare.

Cum se stabilește diagnosticul?

Diagnosticul miocarditei poate fi dificil deoarece simptomele sunt similare cu cele ale infarctului miocardic, insuficienței cardiace sau altor boli cardiovasculare. Evaluarea începe cu istoricul medical și examenul clinic, urmate de investigații precum:

  • electrocardiograma (EKG), pentru identificarea tulburărilor de ritm sau a modificărilor electrice ale inimii;
  • analize de sânge, inclusiv markerii de inflamație și enzimele cardiace;
  • ecocardiografia, pentru evaluarea funcției inimii;
  • radiografia toracică, dacă există suspiciunea de insuficiență cardiacă;
  • rezonanța magnetică cardiacă (RMN cardiac), una dintre cele mai utile metode pentru identificarea inflamației miocardice;
  • biopsia endomiocardică, recomandată doar în anumite cazuri selecționate, când diagnosticul rămâne incert sau este necesară identificarea cauzei exacte.

Diagnosticul precoce este important deoarece permite inițierea tratamentului înainte de apariția complicațiilor. Programeaza-te acum online pentru un diagnostic pus corect – departamentul de Cardiologie Memorial România.

Care sunt opțiunile de tratament?

Tratamentul miocarditei depinde de cauza bolii și de severitatea afectării cardiace. În formele ușoare, organismul poate elimina infecția și inflamația fără apariția unor leziuni permanente. În general, tratamentul poate include:

  • repaus fizic și limitarea activităților intense;
  • medicamente pentru insuficiență cardiacă, dacă funcția inimii este afectată;
  • medicamente pentru controlul aritmiilor;
  • diuretice, atunci când există retenție de lichide;
  • tratament imunosupresor în anumite forme autoimune sau inflamatorii, la recomandarea specialistului.

Cum poate fi prevenită miocardita?

Nu toate cazurile de miocardită pot fi prevenite, însă anumite măsuri reduc riscul apariției bolii. Este recomandată prevenirea infecțiilor prin igienă riguroasă, vaccinarea conform recomandărilor medicale și evitarea contactului cu persoane bolnave atunci când este posibil.

De asemenea, este important ca activitatea fizică intensă să fie evitată în timpul unei infecții virale acute, deoarece poate crește riscul afectării miocardului. Persoanele care dezvoltă dureri în piept, dificultăți de respirație sau palpitații după o infecție respiratorie trebuie să solicite evaluare medicală.

Miocardita este o inflamație a mușchiului inimii care poate avea evoluții foarte diferite, de la forme ușoare până la afecțiuni cu risc vital. Cel mai frecvent apare după o infecție virală, însă poate avea și alte cauze. Simptomele, precum durerea toracică, palpitațiile, oboseala și dificultățile de respirație, nu trebuie ignorate, deoarece pot indica afectarea funcției cardiace. Diagnosticul precoce și tratamentul adecvat cresc semnificativ șansele unei recuperări complete și reduc riscul complicațiilor pe termen lung.

Disclaimer: Acest articol are un rol pur informativ și nu înlocuiește sub nicio formă sfatul avizat al medicului specialist. Dacă te confrunți cu manifestări posibil asociate acestei afecțiuni, programează-te pentru o investigație medicală amănunțită la Memorial România!

Surse: 

https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/myocarditis

https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/22129-myocarditis

Foto: Shutterstock

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