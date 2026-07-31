Cum folosești corect placa de păr fără să îți deteriorezi părul?

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Placa de păr te poate ajuta să obții un aspect neted, să definești anumite șuvițe sau chiar să creezi onduleuri lejere. Rezultatul depinde însă nu doar de aparat, ci și de modul în care îl folosești. Temperatura prea ridicată, trecerile repetate și îndreptarea părului umed pot favoriza uscarea și ruperea firelor. O rutină corectă pornește de la pregătirea părului și continuă cu alegerea unei temperaturi potrivite texturii sale.

Cum pregătești părul înainte de îndreptare?

Înainte să folosești o placă de păr Philips, părul trebuie să fie curat, descurcat și complet uscat, cu excepția situațiilor în care manualul aparatului precizează explicit altceva. Aplicarea plăcii pe firele umede poate expune părul la căldură intensă și poate afecta structura acestuia.

După spălare, tamponează părul cu un prosop, fără să îl freci agresiv. Folosește uscătorul la o temperatură moderată și păstrează o distanță confortabilă față de fire. Nu începe îndreptarea cât timp simți umezeală la rădăcină sau pe lungimi. Înainte de coafare, poți aplica un produs cu protecție termică, potrivit tipului tău de păr. Distribuie-l uniform, fără să încarci excesiv rădăcinile. Așteaptă ca produsul să se usuce înainte de a folosi placa.

Ce temperatură este potrivită tipului tău de păr?

Temperatura maximă nu oferă automat un rezultat mai bun. Pentru multe tipuri de păr, o setare moderată poate fi suficientă, mai ales dacă lucrezi cu șuvițe subțiri și deplasezi placa lent, dar continuu. Poți folosi următoarele repere generale:

temperatură redusă pentru păr fin, fragil, decolorat sau deteriorat;

temperatură moderată pentru păr normal, drept sau ușor ondulat;

temperatură mai ridicată doar pentru păr gros, des ori dificil de îndreptat;

ajustare treptată, începând întotdeauna de la nivelul cel mai redus eficient.

Aceste repere nu înlocuiesc instrucțiunile aparatului sau recomandările unui specialist. Dacă părul este foarte deteriorat, se rupe ușor sau a trecut recent prin tratamente chimice, discută cu un stilist înainte de a introduce coafarea termică frecventă în rutină.

Cum folosești placa fără să insiști asupra firelor?

Împarte părul în secțiuni și lucrează cu șuvițe relativ subțiri. Dacă șuvița este prea groasă, căldura nu se distribuie uniform, iar tentația de a trece placa de mai multe ori crește. Așază șuvița între plăci, fără să apropii aparatul excesiv de scalp. Glisează constant de la rădăcină spre vârfuri și evită să te oprești într-un singur punct. În majoritatea situațiilor, una sau două treceri controlate sunt preferabile mai multor treceri rapide. Pentru a limita expunerea inutilă la căldură:

nu ține placa nemișcată pe păr;

nu presa aparatul mai puternic decât este necesar;

nu reveni imediat asupra aceleiași șuvițe;

nu folosi zilnic cea mai ridicată temperatură;

lasă părul să se răcească înainte de a-l prinde sau aranja.

Plăcile mobile pot ajuta aparatul să se adapteze mai bine grosimii șuviței. Un înveliș neted poate susține o alunecare uniformă, însă tehnica de utilizare rămâne esențială.

Cum protejezi părul după coafare?

După îndreptare, lasă părul să se răcească înainte de aplicarea altor produse. Dacă vrei să folosești un ser sau un ulei, aplică o cantitate mică doar pe lungimi și vârfuri. Prea mult produs poate încărca părul și poate diminua volumul. Include periodic în rutină un balsam sau o mască adaptată nevoilor tale.

Părul vopsit, decolorat ori expus frecvent la căldură poate avea nevoie de mai multă hidratare și de pauze între sesiunile de coafare. Curăță placa doar după ce este scoasă din priză și s-a răcit complet. Urmele de produse de styling pot afecta alunecarea și pot crea depuneri pe suprafața plăcilor. Respectă instrucțiunile de curățare și depozitează aparatul într-un loc uscat, de preferat într-o husă rezistentă la căldură.

Folosirea corectă a plăcii începe cu părul complet uscat, protecție termică și o temperatură adaptată texturii firelor. La fel de importante sunt împărțirea în șuvițe subțiri și evitarea trecerilor repetate. Nu este necesar să renunți la coafarea termică pentru a avea grijă de păr. Printr-o tehnică atentă, temperaturi moderate și pauze între utilizări, poți obține aspectul dorit reducând expunerea inutilă la căldură.

Foto: Shutterstock

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