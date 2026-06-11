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Testează ING și poți primi până la 800 de lei. Cont deschis 100% online, în 9 minute, zero comisioane și curs valutar bun inclusiv în weekend

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Înainte să cumperi un telefon, îl probezi în magazin. Înainte să iei o mașină, ceri un test drive. Cu băncile, în schimb, mulți români stau ani întregi la aceeași bancă doar pentru că „așa s-a nimerit”- acolo a venit primul salariu. ING propune altceva: testează banca exact cum ai testa orice alt produs. Iar dacă o faci, poți primi până la 800 de lei.

Contul se deschide online, în 9 minute, fără niciun drum la ghișeu

Totul începe cu deschiderea contului, iar la ING procesul durează aproximativ 9 minute și se face integral de pe telefon.

Pașii sunt simpli: descarci gratuit aplicația Home’Bank din App Store sau Google Play, scanezi buletinul, faci un selfie video, semnezi contractul și confirmi cu un cod primit prin SMS. Gata, ești client ING. IBAN-ul și cardul digital sunt active pe loc, iar cardul fizic, dacă îl vrei, îți vine gratuit acasă.

Bonusul de bun-venit: 500 de lei, în câțiva pași

Odată deschis contul, începe partea de „testare” propriu-zisă: plăți fără comisioane, transferuri instant,schimb valutar la curs avantajos și funcții de securitate care îți păzesc banii.

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Iar testarea vine cu un premiu de bun venit de 500 de lei, dacă bifezi câteva condiții:

-primești 100 de lei dacă, în prima lună, faci cel puțin o plată cu cardul ING și deschizi un cont ING Economii;

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-primești apoi câte 200 de lei pe lună dacă alimentezi contul curent cu minimum 2.000 de lei lunar, faci cel puțin o plată cu cardul în minimum 2 din primele 3 luni și păstrezi deschis contul ING Economii.

Dobândă dublă la economii: încă până la 300 de lei

Tot la capitolul economisire intră și depozitul Bonus. Dacă în primele 3 luni deschizi unul sau mai multe depozite Bonus, le păstrezi până la scadență (4 luni)și alimentezi lunar contul curent cu 2.000 de lei, dobânda inițială de 6% se dublează. Concret: pe lângă dobânda de 6%, primești o dobândă extra de 6%, care poate ajunge până la 300 de lei.

Adunat: până la 500 de lei bonus de bun venit + până la 300 de lei dobândă extra.

Îți aduci prietenii? Primești câte 200 de lei pentru fiecare

Când ceva funcționează, spui mai departe – așa facem cu serialele, cu restaurantele, cu mecanicii buni. La ING, recomandarea se și plătește: din opțiunea „Invită-ți prietenii la ING” din Home’Bank, primești 200 de lei pentru fiecare persoană care devine client. Limita e de 10 premii, adică 2.000 de lei în total.

Tot din Home’Bank ai acces și la alte produse ING: credite de nevoi personale de până la

200.000 de lei sau credite ipotecare cu dobândă variabilă ori fixă în primii 3 sau 5 ani.

Cât de protejat e contul tău

Când banii stau în telefon,siguranța nu e un detaliu. Contul ING e apărat de mai multe niveluri de protecție care funcționează simultan: accesul se face prin autentificare biometrică, deci doar tu îl poți debloca, verificările de geolocalizare blochează accesările suspecte, tranzacțiile sunt criptate end-to-end, iar sistemele de monitorizare urmăresc în timp real activitatea din cont. Dacă apare ceva neobișnuit, poți primi un apel de confirmare înainte să se întâmple orice.

Zero comisioane, plăți instant și curs valutar bun inclusiv duminica

Dincolo de bonusul de până la 800 de lei, ai zero comisioane la toate transferurile bancare și la retragerile de numerar de la orice bancomat. Plățile sunt instant, 24/7, cu notificare la fiecare tranzacție, iar prin RoPay poți trimite bani direct pe numărul de telefon, inclusiv către prieteni cu conturi la alte bănci.

La schimbul valutar, cursurile din Home’Bank se actualizează în timp real – ceea ce poate însemna bani economisiți față de cursul standard. Avantajul e valabil oricând, inclusiv în weekend, când casele de schimb sunt închise, iar cursul clasic „îngheață”.

Cea mai digitalizată bancă din România

ING ocupă primul loc în clasamentul celor mai digitalizate bănci din România – Digital Banking Scorecard 2026, realizat de Future Banking, top care a luat în calcul oferta digitală, funcționalitățile de super-app, plățile, securitatea, economisirea, investițiile și produsele extinse.

Tot ING a fost pe locul 1 la numărul de tranzacții digitale în aplicația bancară în 2025, potrivit Piața Financiară, și a fost desemnată compania cea mai orientată către client la categoria Banking, conform Customer Centricity Index, realizat de Ipsos România în parteneriat cu Customer Experience România.

Poți testa de oriunde, chiar și din străinătate

Contul ING se poate deschide inclusiv din afara țării, dacă ai reședința și rezidența fiscală în România și un număr de telefon românesc. Iar asta e, până la urmă, miza întregului test: o bancă utilă e cea care se potrivește vieții tale, nu invers.

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