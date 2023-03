Te gândești să apelezi la un implant dentar? Află ACUM câteva lucruri pe care este important să le cunoști despre această procedură

Implantul dentar este o intervenție chirurgicală, care este recomandată în cazul persoanelor ce se confruntă cu problema edentației, mai exact lipsa unor dinți sau lipsa totală a acestora. În cazul în care ai această problemă și te gândești să-ți repari dantura pentru a avea un aspect plăcut și-a te simți mai încrezător, categoric implantul dentar este o soluție pe care ar trebui să o ai în vedere. Astfel, pentru a obține câteva informații de bază în legătură cu această intervenție, citește în continuare articolul de față și, categoric vei obține informații utile.

Aspecte esențiale cu privire la implantul dentar:

1. Ce este? După cum ai aflat în cele menționate anterior, implantul dentar are rolul de a substitui dinții lipsă, fiind un dispozitiv medical care se prezintă sub forma unui șurub. Acest șurub are rolul de a forma o rădăcină artificială în osul maxilar, iar deasupra lui se vor ancora coroanele dentare.

2. Din ce este format? Un implant dentar este compus din 2 segmente principale, mai exact segmentul intraosos și segmentul supraosos. Primul dintre ele este reprezentat de șurubul menționat la punctul anterior, fiind format din titan sau dintr-o combinație de titan și zirconiu, iar al doilea segment din componența implantului dentar se numește bont protetic, deasupra căruia se pune o coroană dentară, dacă este vorba doar de un dinte lipsă, iar dacă există mai mulți dinți lipsă sau lipsa totală a acestora se instalează o coroană dentară ori o întreagă arcadă.

3. Necesită realizarea altor intervenții? Pierderea dinților poate duce la micșorarea osului maxilar sau resorbția acestuia, iar în astfel de situații, pentru a se putea face cu succes un implant dentar este necesar ca înainte să se reconstruiască osul maxilar, prin intervenția denumită adiție de os, care are rolul de a forma o bază solidă în care vor fi inserate implanturile dentare. Specialiștii de la Citransilvania.ro folosesc tehnologii avansate și pot realiza această procedură în condiții optime.

4. Este o intervenție dureroasă? Poate că denumirea de intervenție chirurgicală îți creează emoții și te sperie, crezând că va fi o procedură dureroasă. Din fericire, nu ai de ce să ai aceste temeri, pentru că inserarea implantului dentar nu este dureroasă. Datorită tehnologiilor moderne și a anesteziei nu vei simți vreun disconfort pe parcursul procedurii.

5. Care sunt avantajele acestei proceduri? Proteza dentară mobilă sau punțile dentare sunt alte opțiuni în momentul în care există dinți lipsă, însă implantul dentar este o soluție optimă într-un astfel de caz, deoarece nu necesită sacrificarea dinților naturali și oferă un confort mult peste celelalte opțiuni. De asemenea, durata de viață a implantului dentar este mai ridicată și previne fenomenul de migrare a dinților.

Așadar, în momentul de față implantul dentar este opțiunea recomandată în cazul lipsei parțiale sau totale a dinților, asigurând o funcționalitate eficientă și completă a danturii, dar și un aspect plăcut și natural, fără durere și fără griji.

Sursa foto: pexels.com