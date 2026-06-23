Structuri metalice ușoare: construcții rapide și sigure

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Sectorul construcțiilor din România se schimbă. Nu dramatic, nu peste noapte, dar schimbarea este reală și vizibilă pentru oricine urmărește piața cu atenție. Soluțiile tradiționale din zidărie și beton nu au dispărut, dar concurența pe care o primesc din partea structurilor metalice ușoare este tot mai serioasă. Motivele sunt practice: viteză de execuție mai mare, greutate mai mică, precizie superioară și performanțe energetice care satisfac standardele europene actuale. Techdaal este unul dintre producătorii care au contribuit la această schimbare, cu o fabrică proprie, linii de producție automatizate și un portofoliu care acoperă construcții rezidențiale, comerciale și industriale.

Ce este, de fapt, o structură metalică ușoară?

O structură metalică ușoară este alcătuită din profile din oțel zincat care formează scheletul de rezistență al unei clădiri. Spre deosebire de construcțiile clasice din cărămidă sau beton, profilurile metalice sunt produse cu precizie industrială, tăiate la dimensiune exactă și pregătite pentru asamblare rapidă pe șantier.

Termenul „ușoară” nu se referă la fragilitate, ci la greutatea redusă a sistemului față de soluțiile tradiționale. Această greutate mai mică are un efect direct și concret: fundațiile pot fi mai puțin masive, ceea ce reduce costurile de la baza proiectului. Pe șantier, montajul merge mai repede tocmai pentru că elementele structurale sunt produse în fabrică cu toleranțe strânse și nu necesită ajustări semnificative înainte de asamblare.

De ce oțelul zincat și nu alte materiale?

Zincarea este metoda standard de protecție anticorozivă a profilelor metalice folosite în construcții. Techdaal utilizează oțel structural tip S350GD, disponibil atât în varianta zinc-magneziu cu acoperire până la ZM200 gr/m², cât și în varianta zincat clasic cu acoperire până la Z400 gr/m². Ambele asigură o protecție de lungă durată împotriva coroziunii, chiar și în condiții de umiditate ridicată sau expunere la medii agresive.

Alegerea tipului de acoperire depinde de condițiile specifice ale proiectului. Un producător care înțelege aceste diferențe și le aplică corect oferă un produs cu durată de viață mult mai lungă decât unul care folosește un singur standard indiferent de context. Aceasta este o distincție importantă atunci când compari oferte de pe piață.

Se poate construi o casă pe structură metalică în România?

Da, și o casă pe structură metalică poate atinge standardul nZEB, adică aproape zero consum de energie, care este cerința minimă pentru construcțiile noi în Uniunea Europeană. Techdaal proiectează și produce structuri pentru case rezidențiale care respectă aceste standarde, cu soluții de izolație gândite să elimine punțile termice și să mențină performanța energetică în timp.

Un avantaj concret față de construcția clasică este comportamentul seismic. Oțelul are proprietăți elastice care îi permit să preia și să disipeze energia generată de mișcările seismice mai eficient decât materialele rigide, care favorizează apariția fisurilor. Într-o țară cu activitate seismică semnificativă cum este România, acest aspect nu este un detaliu tehnic minor, ci un criteriu de siguranță real.

Ce alte tipuri de construcții acoperă gama Techdaal?

Structura metalică ușoară nu este o soluție exclusiv rezidențială. Techdaal acoperă o gamă largă de aplicații, fiecare cu specificații tehnice proprii.

Halele industriale și agrozootehnice beneficiază de structuri durabile din profile metalice zincate, care permit deschideri mari fără stâlpi intermediari, esențiali pentru utilizarea eficientă a spațiului interior. Birourile și clădirile comerciale sunt realizate cu precizie ridicată și montaj rapid, ceea ce reduce semnificativ durata de execuție față de soluțiile tradiționale.

Extinderile, etajările și mansardările reprezintă o categorie aparte, în care greutatea redusă a sistemului este un avantaj decisiv: se poate adăuga un nivel suplimentar fără a supraîncărca structura și fundația existente, cu condiția ca înainte de orice intervenție să fie realizată o expertiză tehnică a clădirii.

În plus, Techdaal produce și structuri metalice pentru parcuri fotovoltaice și carporturi solare, sisteme gândite pentru stabilitate și durabilitate în condiții meteo variate, care permit instalarea panourilor solare atât pe teren, cât și deasupra locurilor de parcare.

Ce înseamnă producție automatizată și de ce contează?

Fabrica Techdaal din Nuci, județul Ilfov, dispune de linii de producție complet automatizate. Proiectarea se face cu software specializat, iar elementele structurale sunt produse cu toleranțe precise, verificate înainte de livrare. Această abordare elimină erorile de măsurare și ajustările de pe șantier care consumă timp și generează costuri suplimentare.

Preasamblarea în fabrică este un serviciu inclus opțional în ofertă și reduce și mai mult durata de execuție pe șantier. Elementele ajung pe șantier gata de montat, verificate și etichetate, iar echipa de montaj lucrează după un plan clar, fără improvizații. Rezultatul este o construcție mai rapidă, mai precisă și cu mai puțin risc de erori de execuție.

Ce certificări deține Techdaal și de ce sunt relevante?

Techdaal deține certificările ISO 9001 pentru managementul calității, ISO 14001 pentru managementul de mediu și ISO 45001 pentru sănătatea și securitatea ocupațională. Toate trei sunt auditate de TÜV, unul dintre cei mai riguroși auditori independenți din lume.

Aceste certificări nu sunt documente decorative. Ele reflectă un sistem de procese verificat extern, care acoperă tot lanțul de producție, de la selectarea materialelor până la execuția finală. Pentru un client care comandă o structură metalică pentru o casă sau o hală, existența acestor certificări înseamnă că producătorul respectă standarde clare și că există un mecanism de control care funcționează independent de promisiunile din ofertă.

Cum poți colabora cu https://www.techdaal.com/?

Procesul de colaborare începe cu o solicitare de ofertă personalizată. Poți transmite planul construcției, tipul de proiect dorit și serviciile necesare — de la DTAC la montaj complet sau construcție la cheie — iar echipa Techdaal calculează soluția potrivită pentru situația ta concretă.

Există și opțiuni de finanțare disponibile prin parteneri, ceea ce face accesibilă o investiție care altfel ar putea fi amânată. Programul de lucru este de luni până vineri, între 9:00 și 17:00, iar fabrica și showroom-ul din Nuci, Ilfov, pot fi vizitate cu programare prealabilă, pentru cei care vor să vadă direct tehnologia și produsele înainte de a lua o decizie.

Dacă ești la început de drum cu un proiect de construcție și vrei să înțelegi dacă structura metalică ușoară este soluția potrivită pentru tine, o discuție cu echipa tehnică Techdaal este cel mai bun punct de pornire.

Sursa foto: freepik.cim

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