Statutul de părinte – trei provocări și cum le poți depăși

Ca părinte, fiecare zi este altfel, iar acestă doză de neprevăzut aduce bucurie, dar și multe întrebări. Statutul de părinte aduce cu sine perioadele complicate, schimbarea obiceiurilor și nevoia de regândire a priorităților. Iată câteva situații provocatoare din viața de părinte și cum putem ieși cu brio din ele.

Perioadele de imunizare ale celui mic

Știm că, odată cu intrarea în colectivitate, copiii tind să răcească mai des. Multe boli sezoniere se pot răspândi ușor, prin contact direct și indirect între copii. De aceea, este bine să fii informat din timp, să discuți cu pediatrul despre cum poți ajuta copilul să își dezvolte imunitatea. În același timp, perioadele în care copilul este bolnav le solicită părințior mai mult timp și este important să cunoști care sunt drepturile tale, ca părinte, atunci când cel mic este bolnav.

Ai dreptul la un concediu medical pentru ingrijire copil, care se poate lua de către ambii părinți, dacă îndeplinesc stagiul de cotizare de cel puțin 6 luni în ultimul an. Acest tip de concediu se acordă cât cel mic are sub 7 ani și poate ajunge la 45 de zile calendaristice pe an, în cazul în care nu este vorba de afecțiuni mai grave sau handicap. Așadar, cunoscând drepturile pe care le ai, poți să îți iei timpul necesar pentru a îți îndrepta toată atenția către sănătatea celui mic. Gestionarea emoțiilor este mai grea pentru ei, tocmai de aceea au nevoie de multă grijă, empatie și alinare, chiar dacă asta presupune destule nopți nedormite din partea părinților.

Prea mult timp pe telefon

Uitându-ne în jurul nostru, observăm că toți mai mulți copii foarte mici își petrec timpul pe telefon. Fie că așa au văzut, fie că primesc telefonul pentru a sta cuminți, metoda este eficientă pe moment, însă, pe termen lung, poate avea consecințe neplăcute.

Joaca în aer liber, plimbările în parc sau activitățile educative de interior pot fi metode bune de evitare a telefonului. Implicarea părinților în joacă are un rol decisiv pentru succesul jocului în sine și poate avea un efect benefic asupra întregii familii.

Alimentația

Obiceiurile alimentare neadecvate vin la pachet cu o serie de afecțiuni ce pot deveni serioase, pe termen lung. Încă de la primele contacte cu mâncarea, cel mic arată afinitate pentru anumite alimente și nici nu vrea să încerce altele.

Provocarea părinților este să fie suficient de perseverenți încât să nu apeleze la soluția ușoară de junk food, ci să insiste cu hrana sănătoasă inclusiv în perioadele în care copii nu sunt foarte încântați de mâncare, în general. În plus, cu cât copilul este expus și vede în familie o alimentație echilibrată și variată, va dezvolta apetență pentru acest tip de dietă.

Ca părinți, vom face tot ce este mai bun pentru cel mic și vom încerca să depășim fiecare problemă cât mai ușor. Există situații pentru care ne putem pregăti, iar altele care sunt imprevizibile, iar aspectele de mai sus te pot ajuta să te pregătești pentru unele dintre acestea.

Sursa Foto: Shutterstock

(P) Material publicitar realizat împreună cu Metropolitan Life