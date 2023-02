Skrillex – artistul sold out de la SAGA Festival, lansează albumul ”Quest for Fire”

Skrillex, fără îndoială unul dintre artiștii și producătorii momentului, lansează astăzi albumul ”Quest for Fire”, așteptat cu nerăbdare de fanii săi și de iubitorii muzicii electronice.

Cu un tracklist care include 15 piese, ”Quest for Fire” include colaborări cu artiști precum Fred Again, Flowdan, legendara Missy Elliott, Pete Wentz, Swae Lee, Trippie Redd, Pink Pantheress, Porter Robinson și alții.

Single-ul lansat inițial de pe acest album, ”Rumble”, a fost primit cu entuziasm și a devenit viral, datorită sound-ului aparte și colaborării cu Fred Again și Flowdan.

Artistul și-a bucurat fanii cu un mix filmat în subsolul casei lui, un preview al albumului ”Quest for Fire”.

SKRILLEX – QUEST FOR FIRE Basement Set

”Nu am cuvinte suficiente să descriu emoțiile pe care le simt acum, dar pot să spun că este un moment dureros de frumos. Îmi exprim și îmi ofer iubirea tuturor fanilor mei și mulțumesc tuturor celor care fac parte din ”Quest for Fire”. Sper să vă bucurați de acest album”, a spus Skrillex.

La începutul lui 2023, Skrillex, Fred Again și Four Tet au anunțat spontan pe social media că vor sa susțină un concert la Londra și au nevoie de o locație pentru a doua zi, iar evenimentul a fost sold out în mai puțin de 24 de ore. Brixton Electric a fost neîncăpător pentru fanii entuziasmați să îi asculte mixând live timp de 4 ore. Urmează doua show-uri sold out în Madison Garden în New York.

Pentru prima dată în București, Skrillex vine să electrizeze atmosfera cu beat-urile sale inconfundabile și un show memorabil la SAGA Festival între 23-25 iunie la Romaero în București. Câștigător a opt premii Grammy, mai mult decât orice alt artist de muzică electronică dance, DJ-ul a colaborat cu Diplo și Boys Noize pentru a forma grupurile Jack Ü și, respectiv, Dog Blood. În 2017, Skrillex a produs și mixat 8, cel de-al optulea album de studio al trupei rock Incubus.

Pe lângă Skrillex, pe scena SAGA Festival vor urca Lil Nas X și Wiz Khalifa, dar si Mochakk, un DJ brazilian fresh cerut intens de fanii SAGA, precum si Melanie C de la Spice Girls, toți fiind premiere pentru România.

Tot la cererea fanilor, Alan Walker, Sickick și Fisher, alaturi de Joel Corry revin la SAGA Festival. Pentru iubitorii de tehno, Richie Hawtin, Adam Beyer, Nina Kraviz, Hot Since 82, I Hate Models vor și prezenți pe scena Heat, iar pentru iubitorii de house Franky Wah, Kevin Dries, Vintage Culture la scena Spark.

Biletele SAGA Festival pot fi achiziționate de pe site-ul sagafestival.com, atât abonamente de 3 zile, dar și bilete de o zi, precum și varianta de payment plan, adică poti cumpăra bilete la festival în rate, depozitul fiind de doar 5 euro. Există și o categorie de bilete Under 21 la preț special, pentru cei care au sub 21 de ani.