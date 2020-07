Sezonul iubirii aduce la Diva un nou film în premieră: ”Jumătatea mea”

Pe măsură ce sezonul cald continuă, DIVA difuzează câte un film romantic, premieră în România, în fiecare duminică a lunii iulie, de la ora 16:00. Jumătatea mea (My One and Only, 2019) este noul film ce va fi difuzat în 19 iulie.

Iubirea este un subiect extrem de captivant, iar Stephanie (Pascale Hutton) știa asta când a acceptat să participe la un reality show cu întâlniri. Pe platourile de filmare se întâlnește cu Oliver (Stephen Huszar), pe care încearcă să-l cunoască mai bine și să afle dacă sunt făcuți unul pentru celălalt. Cum înflorește romantismul când ai în jur o echipă de filmare?

Stephanie pare că se înțelege din ce în ce mai bine și cu Alex Fletcher (Sam Page), proprietarul fermei unde se filmează emisiunea. Stephanie este o persoană introvertită și pare că nu observă când cineva se îndrăgostește de ea, dar pentru că producătorul este prietena ei, noul sezon al emisiunii pare că va avea un final inedit.

Cum se vede iubirea prin obiectivul camerei de filmat? Vezi duminică, de la ora 16:00, în premieră la DIVA, în filmul Jumătatea mea!

Urmărește DIVA în social media:

Facebook: www.facebook.com/divaromania/

Instagram: @diva_romania