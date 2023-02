Redevino stăpân pe corpul tău! Recapătă-ți mobilitatea corporală cu Kineto Help!

Kineto Help este o clinică medicală de top cu o echipă de experți care îți stau la dispoziție pentru a-ți oferi servicii medicale premium de kinetoterapie și pentru a te ajuta să-ți menții starea de sănătate.

Aici sunt asigurate servicii medicale de calitate, iar dotarea clinicii îndeplinește cele mai înalte standarde din domeniul medical.

Toți membrii echipei KinetoHelp sunt mereu atenți la solicitările și nevoile persoanelor cu care lucrează și fac tot posibilul nu doar să le îndeplinească așteptările, ci să le depășească.

Persoanele care apelează la Kineto învață Importanța kinetoterapiei printr-o colaborare bazată pe încredere și respect reciproc, în care interesele pacientului sunt puse mereu pe primul loc.

Servicii medicale complexe, pentru persoane de orice vârstă

Serviciile de care poți beneficia în cadrul acestei clinici medicale sunt din cele mai diverse. Specialitatea echipei Kineto Help este kinetoterapia, o ramură foarte vastă a medicinei tradiționale, definită prin terapii care se practică încă din cele mai vechi timpuri pentru recăpătarea mobilității. Astfel, pornind de la tehnicile de kinetoterapie, în cadrul clinicii medicale Kineto Help poți beneficia de masaje terapeutice, dar și de gimnastică de relaxare sau întreținere, sub atenta observație a unui specialist.

Mai multe despre serviciile Kineto Help poți afla pe website-ul oficial al acestei clinici, sau făcând o vizită direct în sectorul 4 din București, pe strada Păduroiu, la parterul casei numărul 5, foarte aproape de stația de metrou Constantin Brâncoveanu.

Pacienții care apelează la serviciile medicale Kineto Help au vârste din cele mai diverse. De asemenea, la fel putem spune și despre condiția lor fizică. Aici se tratează copii mici, aduși de către părinții lor pentru a descoperi avantajele unei vieți cu libertate deplină de mișcare, dar și adulți sau persoane în vârstă care valorează mobilitatea și vor să se simtă bine până la adânci bătrâneți. Cât despre condiția fizică, împreună cu câte un specialist dedicat lor, aici se antrenează sau se bucură de masaj persoane care în mod normal își petrec aproape tot timpul în fața calculatorului, la birou, dar și sportivi de performanță.

Dotările de top, secretul terapiilor eficiente

Deoarece cunoștințele, dedicarea, empatia și profesionalismul nu pot face minuni pe cont propriu, la Kineto Help s-a investit mult și în aparatură. Toate echipamentele folosite în cadrul acestei clinici medicale respectă cele mai înalte standarde de siguranță și au la bază tehnologie de top.

Astfel, ca pacient, te poți bucura aici de echipamente multifuncționale, pentru un tratament divers, în care îți poți pune la lucru membrele și diferite alte părți ale corpului pentru a lucra majoritatea grupurilor de mușchi.

Dacă îți place să pedalezi, te așteaptă aici o bicicletă ergometrică, cu scaun orizontal și spătar ajustabil, perfectă pentru persoanele care suferă de dureri de spate provocate de diferite afecțiuni ale coloanei vertebrale. Fie că vrei să mai elimini din tensiunea de la nivelul spatelui acumulată în timpul orelor de lucru, sau să te recuperezi în urma unui traumatism suferit în zona membrelor inferioare, acest aparat este exact ceea ce îți trebuie.

Pentru un abdomen plat și frumos definit, poți folosi banca de abdomene, iar dacă vrei picioare frumoase și sănătoase, câteva minute de alergat pe banda specială, cu programe din cele mai variate și funcții de ajustare a înclinației și vitezei sunt cheia succesului.

Mai ai la Kineto Help și un stepper ideal pentru stimularea sistemului cardiovascular, spaliere pentru tonifierea musculaturii și saltele groase, care îți oferă un confort deosebit atunci când execuți exerciții fizice solicitante.

Nu în ultimul rând, pentru terapii speciale, există și un aparat de terapie combinată. este vorba de un BTL-4820S Combi Topline, special creat pentru electroterapie și terapie cu ultrasunete, dotat cu programe prestabilite și funcții complexe și operat de specialiști cu experiență.

Iar dacă vrei să beneficiezi de terapie, dar nu știi ce fel de aparat să folosești, nu-ți fă probleme pentru că înainte de toate, odată ce ai ajuns la această clinică medicală, un specialist va sta de vorbă cu tine pe larg și-ți va crea un program personalizat, care să se potrivească perfect cu nevoile tale și să-ți ofere cele mai bune rezultate.