Prospețimea care te învăluie: noul Lenor și povestea lui

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Foto: youtil

Sunt momente mici care îți pot schimba întreaga stare de spirit – iar mirosul hainelor proaspăt spălate este unul dintre ele. E acea senzație curată, familiară, care aduce instant un strop de confort chiar și în cele mai aglomerate zile. De aceea, ne dorim ca prospețimea să rămână cât mai mult timp, să ne însoțească discret pe parcursul zilei, ca o prezență plăcută și liniștitoare. De aici pornește noua formulă Lenor, gândită astfel încât prospețimea să dureze întreaga zi – de dimineața până seara.

Parfumul care se reactivează odată cu mișcările tale

Performanța parfumului este susținută de tehnologia utilizată. În balsamurile de rufe sunt integrate „bule de parfum” – particule microscopice care aderă la țesături și eliberează miros la atingere. În mod obișnuit, aceste particule se degradează rapid, iar parfumul se pierde în timp. Noua formulă Lenor optimizează această componentă: bulele au pereți mai rezistenți și eliberează treptat parfumul, pe măsură ce hainele sunt purtate.

Ce aduce nou Lenor

Noua formulă nu înseamnă doar un miros mai plăcut, ci și un mod diferit în care acesta este perceput și păstrat:

Intensitatea prospețimii este mai ridicată datorită sistemului de depunere a parfumului, care face ca mirosul să fie mai prezent și mai persistent pe țesături.

este mai ridicată datorită sistemului de depunere a parfumului, care face ca mirosul să fie mai prezent și mai persistent pe țesături. Durata prospețimii este extinsă prin noile „bule de parfum” cu structură mai rezistentă, care protejează parfumul și îl eliberează treptat.

Pe lângă optimizarea structurii, Lenor a crescut cantitatea acestor particule, în funcție de variantă, ceea ce generează o experiență olfactivă mai intensă. Parfumul nu dispare după câteva ore, ci se reactivează pe parcursul zilei, odată cu mișcarea. Testele de laborator indică faptul că, după 40 de atingeri, hainele păstrează aproximativ 41% din intensitatea inițială a parfumului, dublu comparativ cu formulele anterioare. Conceptul se apropie de senzația de prospețime de după duș, cu un miros curat ce poate dura până la 24 de ore.

Grijă pentru hainele pe care le iubești

Pe lângă beneficiul olfactiv, balsamul contribuie la protejarea țesăturilor, reducând frecarea și ajutând la menținerea culorilor.

Simplu de integrat în rutina ta

Produsul poate fi utilizat inclusiv în programe scurte sau la temperaturi scăzute, fără a compromite eficiența. Intensitatea parfumului poate fi ajustată în funcție de dozaj.

Lenor Spring Awakening: o îmbrățișare parfumată

Noua variantă Lenor Spring Awakening te invită să redescoperi Lenorul tău iubit cu un parfum reînnoit, care aduce în prim-plan o experiență dincolo de ideea clasică de prospețime. Este un parfum care evocă apropierea și emoțiile simple, dar esențiale – gesturi care spun „ești bine”, „sunt aici” sau „te iubesc” fără cuvinte. Mai mult decât o notă olfactivă, devine o prezență constantă, care se reactivează discret pe parcursul zilei și creează o experiență senzorială memorabilă.

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