(P) Poate plânge și cea mai puternică femeie? Mirela Retegan, invitata lui Mihai Morar în podcastul „Fain & Simplu”

Mihai Morar are o invitată cu totul specială în ediția din această săptămână a podcastului „Fain & Simplu”. Mirela Retegan, o voce cunoscută nu atât datorită rolului de „tanti prezentatoarea” de la Gașca Zurli, cât mai ales datorită ideii pentru care luptă: aceea de a face cât mai mulți copii și cât mai mulți părinți fericiți.

Amintind de metafora lui Matthew McConaughey din cartea autobiografică „Green lights”, Mirela se pare că a prins verde la toate semafoarele vieții. Iar acolo unde era roșu, a trecut oricum, știind că următorul va fi verde. S-a ghidat mereu după ce a simțit și a știut mereu că va face ceva care să conteze în viața ei. Iar acum este un exemplu când vine vorba de feminitate, business, parenting sau carieră media.

Cea mai importantă lecție din viața Mirelei începe cu fiica ei, Maya: „Pentru că Maya m-a obligat să-i vorbesc frumos, eu am învățat să vorbesc frumos cu toată lumea. Pentru că Maya m-a obligat s-o ascult, eu am învățat să-i ascult și pe alții. Pentru că Maya m-a obligat să înțeleg că nu toată lumea face față ritmului meu, m-am oprit.”.

Talentului lui Mihai, care îi face pe oameni să se simtă acasă la „Fain & Simplu” și să-și deschidă sufletele, se simte și în acest episod cu numărul 15. După ce veți urmări această ediție, în care Mirela mărturisește că se simte ca la spovedanie, veți ști că, dacă v-ați urcat în trenul greșit, nu trebuie să vă fie teamă să vă dați jos și să-l așteptați pe cel potrivit.

