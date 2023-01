Pianistul Andrei Irimia continuă turneul „All Strings Attached”

Recent întors de la festivalul Eurosonic din Groningen (NL), pianistul Andrei Irimia continuă turneul național „All Strings Attached”.

Proiectul prezintă îmbinarea preponderentă a minimalismului cu muzica clasică contemporană și este o nouă provocare la introspecție, o invitație la libertatea de a simți emoţii mai puternice. Este o reconectare cu trăiri uitate sau chiar o descoperire a unor emoții noi, neașteptate.

Andrei Irimia va susține turneul alături de violonistul Răzvan Păun și de violoncelistul Thibault Solorzano, în următoarele orașe:

București – Arcub Gabroveni – 14 Februarie

Timișoara – Palatul Culturii – 17 Februarie, în „Deschiderea oficială a Programului 2023 – Timişoara, Capitală Europeană a Culturii”

Iași – Classix Festival – 27 Februarie

București – Club Control – 13 Martie

Constanța – Centrul Multufuncţional pentru Tineret Jean Constantin – 27 Martie

București – Arcub Gabroveni – 19 Aprilie

Brașov – Sala Patria (Filarmonica Brașov) – 23 Aprilie

Biletele pentru concerte pot fi achiziționate de AICI.

Tot la început de an, Andrei Irimia a lansat și videoclipul piesei „It Comes at Night”, în colaborare cu finlandezii de la Riivata Studios.