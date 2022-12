Petrece un Crăciun magic cu Diva

După mai bine de două luni de filme festive, maratonul filmelor de Crăciun se apropie de sfârșit pe măsură ce sărbătorile sosesc. Dar nu vom ajunge la final obosiți, ci plini de bucurie, speranță, iubire și energie pentru că timp de nouă săptămâni am văzut cele mai frumoase și sensibile povești, am cunoscut personaje memorabile, am visat la spiritul Crăciunului și am sperat că vom avea și noi parte de sărbători fericite. Iar acum a venit timpul să simtim bucuria și să sperăm la un an mai bun.

DIVA nu ratează nici un Crăciun și vă invită să urmăriți premierele ce vor urma în perioada sărbătorilor!

18 decembrie, de la 16.00 – Nouă pisoi de Crăciun (The Nine Kittens of Christmas, 2021). Marilee (Kimberley Sustad), medic veterinar în Miami, revine în orașul natal, unde se oferă să îl ajute pe fostul ei iubit să îngrijească nouă pui de pisică abandonați. Inima ei va fi pusă la încercare în preajma micuțiilor bulgări de blană și a lui Zach (Brandon Routh), în prezent pompier. Aparent cei doi au în comun nu doar iubirea… pentru animale! Se spune că toate cele nouă pisici au fost adoptate după filmări.

20 decembrie, de la 20.00 – Crăciunul în meniu (Christmas On The Menu, 2020). Când bucătăreasa-șefă Josie (Kim Shaw) merge acasă de sărbători și creează un meniu festiv special pentru noul bistro cu pensiune și mic dejun al mamei sale, se întâlnește cu Tanner (Clayton James), faimos critic culinar care i-a evaluat și vechea brutărie. În scurt timp, o poveste de dragoste de vacanță începe să înflorească între ei chiar la timp pentru Crăciun. Cu toții abia așteptăm să aflăm recenzia acestuia.

23 decembrie, de la 20.00 – Coincidență de Crăciun: Miracolul iubirii (A Godwink Christmas: Miracle of Love, 2022). Asistenta medicală Joy (Katherine Barrell) și scriitorul Eric (Alberto Frezza) se cunosc prin serviciul de voluntariat în preajma Crăciunului, când ajută familia Romero să-și reconstruiască și să-și amenajeze casa după un incediu. Echipa lucrează pentru a transforma casa într-un cămin cu amintiri și speranțe pentru ce va urma. În timpul petrecut împreună, Joy și Eric încep să viseze la un viitor împreună.

24 decembrie, de la 16.00 – Partener de Ajun (A Date By Christmas Eve, 2019). Chelsea Simms (Vanessa Lengies), o tânără bună la suflet, lucrează pentru populara aplicație de întâlniri The Nice List și descoperă că aplicația a dezvoltat puteri magice. Chelsea începe să folosească noua abilitate pentru a-i face pe toți oamenii „obraznici” din viața ei să fie din nou buni. Dar când planurile ei au parte de consecințe și Fisher (Evan Williams), vecinul amabil care o place de mult pe Chelsea, este adăugat din greșeală pe lista obraznicilor, ea trebuie să găsească o soluție să repare totul înainte de Ajunul Crăciunului.

24 decembrie, de la 18.00 – Magia filmelor de Crăciun (Christmas Movie Magic, 2021). Scriitoarea Alli Blakeman (Holly Deveaux) trebuie să scrie un articol despre aniversarea unui film clasic de Crăciun, chiar din orășelul în care a fost filmată producția. Pentru că în joc este o promovare consistentă, Alli acceptă să călătorească pentru a relata despre subiect. Ajunsă la destinație se întâlnește cu un proprietar de teatru local, Brad (Drew Seeley), care îi dezvăluie originile misterioase ale cântecului original al filmului și Alli află că magia filmului nu este întotdeauna doar pe ecran.

25 decembrie, de la 16.00 – Crăciun regal în Queens (A Royal Queens Christmas, 2021). Prințul Colin (Julian Morris) este trimis la New York înaintea regelui și reginei din Exter. La New York o întâlnește pe Dee Dee (Megan Park), când ea livrează deserturi la hotelul în care stă el. Dee Dee are nevoie de un pianist pentru repetiția cu un cor de copii, pe care îl pregătește pentru un concert de caritate, și îl recrutează pe Colin fără să știe cine este cu adevărat. Pentru că o place, acesta acceptă. Dar cum va reacționa ea când va ajunge să știe cine este el cu adevărat?

Poveștile romantice și festive invită publicul să petreacă sărbătorile alături de DIVA și la finalul anului 2022. Sărbători fericite!