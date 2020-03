Prima impresie contează întotdeauna și mă bucur că Hyundai Kona Electric m-a surprins plăcut. În primul rând, mi-a plăcut că este o mașină full electric, adică nu mai are nevoie de niciun fel de carburant. Dacă apelezi la încărcare rapidă durează 54 de minute, timp în care pot sta liniștită la o cafea, iar mașina își face ‘plinul’. Încărcarea standard durează aproximativ 9 ore jumătate, timpul se scurtează în funcție de cât la sută mai are baterie.

Mă bucur că în România, în special în București, nu mai este atât de complicat să găsești o stație de încărcare. Vei putea face lejer 350 de kilometri până când va trebui să o încarci. Hyundai Kona Electric promite multe și mă încântă ideea că aș putea ajunge chiar și la mare cu o astfel de mașină, fără să stau cu teama că voi rămâne fără curent pe autostradă.

Nu pot să nu pomenesc și de caroseria acestui vehicul care mi-a luat imediat ochii. Hyundai Kona Electric este o mașină elegantă și expresivă cu un design bine definit. Automobilul este disponibil în șapte culori și ai chiar 21 de variante de a o personaliza.

Inițial credeam că mașinile electrice nu prind deloc viteză și mi-ar fi greu să mă deplasez cu una la drum lung, însă am avut surpriza ca Hyundai Kona Electric să fie un autoturism destul de puternic. Viteza maximă este de 167 km/h, ceea ce este mai mult decât suficient.

Nu am simțit nicio diferență între această mașină electrică și una obișnuită. De fapt, singura diferență a fost că este silențioasă.

Despre interior pot spune că m-a cucerit. Îmi place că Hyundai Kona Electric este o mașină spațioasă și am loc să-mi pun toate lucrurile inutile pe care le car de obicei cu mine. Îmi place că are multe butoane, iar dacă are multe butoane înseamnă că are foarte multe funcții. De exemplu, îmi place că doar cu o apăsare pe buton am head-up display, unde sunt proiectate informații despre drum sau alte informații utile pentru șofer.

Scaune încălzite, volan încălzit și senzori de parcare, cam asta zic eu că vreau să aibă orice mașină. Un lucru foarte tare mi s-a părut că îți poți încărca telefonul wireless în Hyundai Kona Electric. Trebuie să recunosc… Atunci când m-am urcat în această mașină mi-a atras atenția display-ul de 10,25 inch diagonala.

Dacă ai vedea Hyundai Kona Electric pe stradă nici nu ai bănui că nu este o mașină cu combustibil, poate doar grilajul din față o dă de gol.

Mie îmi place Hyundai Kona Electric și mi-a lăsat o impresie foarte bună. În general sunt atrasă de acest brand, pentru că prima mea mașină a fost Hyundai, iar prima dragoste nu se uită niciodată.

Date tehnice

Motor electric, față transversal, 356 V voltaj nominal – Acumulator Li-Po 64 kWh – Putere maximă 204 CP – Cuplu maxim 395 Nm – Transmisie tracțiune față/automată cu o treaptă – L/l/h 4180/1800/1570 mm – Masă proprie 1.760 kg – Volum portbagaj 332-1.114 l – 0–100 km/h 7,6 s – Viteză maximă 167 km/h – Consum mixt 15,4 kWh/100 km (WLTP) – Emisii CO 2 0 g/km – Preț 42.935 de euro cu TVA inclusă; 32.025 euro cu TVA inclusă și cu bonificația din programul Rabla 2020

FOTO: Bogdan Paraschiv / Auto Bild România