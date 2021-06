Marți, 22 iunie, începând cu ora 19:00, a avut loc evenimentul de deschidere al celei mai noi clinici de înfrumusețare din București, M SKIN. Inaugurarea a reunit o serie de vedete, direct interesate de zona de beauty & lifestyle: Cătălin Botezatu, Ilinca Vandici, Carmen Brumă. Andreea Antonescu, Oana Radu, Anca Ciota, Oana Roman, Deea Codrea sau Cosmina Păsărin, sunt doar o parte dintre persoanele publice prezente la eveniment.

Poziționată în Sectorul 1 al Capitalei, pe strada Witting nr. 10-12, M Skin este un complex de servicii de înfrumusețare de lux. Aici, accentul se pune pe tratamente de înfrumusețare prin îmbinarea perfectă a experienței personalului specializat cu echipamentele medicale de ultimă generație. La acestea se adaugă și o gamă de produse profesionale pentru corectarea și înfrumusețarea tenului și pielii pentru ca beneficiarii să aibă parte de o experiență desăvârșită cu efecte pozitive rapide și de lungă durată.

De ce să alegi M Skin?

VEZI GALERIA FOTO

Pentru profesionalismul echipei medicale, pentru serviciile de lux oferite, pentru echipamentele și produsele folosite. Totodată, M Skin folosește primul sistem cu dublă undă din lume, SYLFIRM X, care, spre deosebire de sistemele convenționale RF care au doar CW ( undă continuă ), aceste are atât CW cât și PW ( undă pulsată ), astfel încât medicii pot trata leziunile pigmentare și vasculare, cum ar fi melasma și roșeața difuză, precum și întinerirea pielii și tratamentul cicatricilor. În plus, unda duală este împărțită în 8 moduri diferite, care pot fi personalizate pentru fiecare pacient, luând în considerare indicațiile si afecțiunile pielii, pentru a oferi un tratament delicat. De asemenea, tot aici poți beneficia de unicul sistem cu adancime de 300㎛. Adâncimea de 300 ㎛ aparține dermei papilare situată chiar sub membrana bazală și are localizati factori importanti ce interacționeaza cu epiderma și determina îmbunătățirea mediilor dermice.

Servicii de 5 stele

Varietatea procedurilor dermato-cosmetice oferite de M Skin, calitatea acestora și echipamentele de top poziționează M Skin în rândul clinicilor de înfrumusețare de lux. Utilizând aparate ca Sylfirm X, Clatuu, Anthelia, Futura Ultra PRO sau LPG Alliance, la M Skin poți beneficia de tratamente foto-vasculare, anti-îmbătrânire și anti-acnee, leziuni vasculare, tratamente de întinerire facială și corporală sau pentru tratarea cicatricilor și leziunilor.

Vrei să ai parte de o remodelare corporală rapidă, vrei să scapi de riduri, vergeturi sau de depozitele încăpățânate de grăsime? Vino la M SKIN! Sună la 021.9136/0748.241.900 și un consultant M Skin te va ajuta să faci alegerea ideală!