(P) #UpgradeYourself. Omid Ghannadi, despre fapte bune, antreprenoriat și munca on the go. Cum l-a ajutat tehnologia în 2020?

Pe Omid Ghannadi îl știi de la „Visuri la cheie”. Este designer de interior, vine din Iran, are 33 de ani, doi copii și iubește voluntariatul. Omid are un birou de arhitectură împreună cu soția lui, Ilinca, cu care face echipă de 10 ani. Stilul lui de viață dinamic l-a convins să-și aleagă un coechipier de încredere pentru lucrul în regim Home Office, laptopul Huawei MateBook X. Device-ul ultraportabil l-a cucerit pentru că este foarte ușor, are ecran tactil și o autonomie a bateriei de 9 ore. Despre arma secretă a antreprenorului de succes, ingredientele care îi dezlănțuie creativitatea și alte visuri la cheie, în interviul de mai jos.

Omid, știm că îți place să faci bine. Povestește-ne despre proiectele caritabile în care ai reușit să te implici anul acesta.

Am reușit și anul acesta să-mi iau doza de bine. (Zâmbește). Printre proiectele caritabile în care m-am implicat se numără și povestea lui Cosmin, pentru care am alergat la Maratonul București alături de prietenii mei din Hope and Homes for Children. Strângerea de fonduri a venit în ajutorul unui tânăr cu rezultate foarte bune la învățătură, admis la Sava și care trăiește împreună cu mama sa în 12 mp. Mereu am militat pentru educația copiilor, cu atât mai mult a celor veniți din medii defavorizate. Cred cu tărie că ei sunt cei care clădesc societatea pe care ne putem baza. Am reușit împreună cu Salvați Copiii să dotăm o școală din Vadu cu tablete pentru a avea acces la educație. Un alt proiect de suflet și care cred că va fi finalizat anul acesta cu ajutorul oamenilor de bine din jurul meu este casa Adrianei, care împreună cu copilașii ei se vor putea muta acasă. (Zâmbește) M-am oprit la 3, aș avea multe de povestit aici.

Care sunt cele mai dragi amintiri legate de emisiunea „Visuri la cheie”?

Wow, cred că nu am un top al amintirilor dragi. Experiența Visuri la Cheie este un tot, mi-a adus prieteni buni, cunoștinte noi, am învățat extrem de multe despre țara mea și cum pot să ajut oamenii din medii defavorizate. Am multe amintiri dragi, învățăminte luate de la familiile pe care le-am cunoscut, momente lângă colegii mei, greutăți întâmpinate, tot felul.

În perioada de izolare ai reușit să îți faci mai mult timp doar pentru Ilinca și cei doi copii ai voștri. Ce ați învățat unii despre alții cu acest prilej?

Nu știu dacă am învățat mai multe unul despre altul, ne cunoaștem destul de bine, dar am învățat că timpul petrecut împreună nu poate fi înlocuit cu nimic și nici recuperat odată ce el a trecut. Această experiență ne-a ajutat să luăm multe decizii privind viața noastră de familie, observând cât echilibru aduce prezența noastră în viața copiilor. Eram prezenți și înainte, dar cateva ore în plus pe zi fac mare diferență în relația cu cei mici. Nu este ușor, nu am pocnit din degete și am făcut rost de mai mult timp, dar am prioritizat acest timp și reușim să îl prindem mai des. (Zâmbește)

Cu ce activități ați reușit să vă mențineți mintea trează și imaginația activă în acea perioadă?

Noi oricum am muncit în perioada aceea. Chiar dacă Ilinca a muncit mai puțin și a alergat după cei mici mai mult, amândoi încă am lucrat cât s-a putut și atunci mintea a rămas trează și ocupată și cu altceva decât știrile triste care se perindau la televizor.

Care sunt acele surse care te inspiră în meseria ta?

Cred că cel mai mult mă inspiră călătoriile. Orice ieșire din mediul meu imediat e o sursă de inspirație. Mă inspiră peisajele, materialele întâlnite, oamenii sau proporțiile spațiilor.

Care este arma secretă a unui antreprenor de succes?

Nu știu dacă eu sunt un antreprenor de succes, dar cred că ai nevoie de seriozitate și perseverență. Noi am trecut prin multe momente grele de-a lungul acestor ani, o criză economică, de exemplu, și încă nu înțeleg unde am găsit atâta răbdare să trecem peste toate și să ne continuăm drumul în această profesie. Din exterior pare ușor, însă designul și arhitectura sunt profesii complexe cu foarte multe provocări antreprenoriale. Amândouă se îmbină armonios cu tehnologia și cu instrumentele care ne fac viața mai ușoară, fie că vorbim despre un telefon, un laptop sau o pereche de căști. Cu cât mai performante, cu atât mai utile. Eu am descoperit recent laptop-ul HUAWEI MateBook X, care nu e mai mare decât o revistă și nici mai greu de 1kg. Dimensiunile reduse, completate de o baterie rezistentă, mă ajută să ating acel succes al multitasking-ului și al proiectelor finalizate cu succes din mers.

Dacă ar fi să privești strict din perspectiva de arhitect, ce nevoi noi crezi că au apărut în societate anul acesta?

Nevoia de curte și de balcon. (Zâmbește) Cred că anul acesta am înțeles cu toții, până în măduva oaselor, că locuințele noastre au nevoie de un loc de legatură cu exteriorul, fie că e vorba despre o mică grădină, o curte, un balcon, o terasă, orice loc cât de mic în legatură cu aerul.

Pentru tot mai mulți oameni cărora jobul le permite, conceptul de „Mobile Office” a devenit o realitate. Pentru tine cum arată acest Mobile Office?

Eu mă găsesc des în tot felul de locuri unde trebuie să improvizez un birou și categoric tehnologia e cea care îmi vine în ajutor. Fiind mereu pe drumuri și având o meserie care mă leagă de programele în care lucrăm și aplicații specifice un Mobile Office trebuie să aibă o putere mare, să fie ușor de manevrat, cu un timp de reacție rapid și da, ca defect profesional, să aibă un design aparte. (Zâmbește) În prezent, atunci când vine vorba despre un Mobile Office ideal, pentru mine HUAWEI MateBook X a bifat toate cerințele enumerate și mi-e nelipsit oriunde mă duc. La el mă așez când trebuie să răspund la mailuri, când trebuie făcute corecturi pe lucrările colegilor mei (ecranul tactic chiar face diferența în acest caz), dar și pentru cursurile noastre online.

La muncă, tu faci echipă bună de aproape un deceniu cu Ilinca. Care este secretul din spatele modului eficient în care funcționați împreună?

Este destul de simplu, noi ne respectăm reciproc atât ca oameni cât și profesional. Ilinca știe să facă anumite lucruri mai bine decât mine și eu fac alte lucruri mai bine decât ea. Ceea ce nu înseamnă că nu funcționăm bine și luați separat. (Zâmbește) Dar împreună ne completăm și avem încredere unul în părerea celuilalt. Sună idilic, dar există multe discuții contradictorii între noi la birou, însă sunt pentru binele proiectelor și îmi place să cred că la finalul lor am îmbunătățit ceva în munca noastră.

În ce fel s-au schimbat lucrurile acum, când multe dintre activitățile pe care le-ați fi făcut în trecut la birou s-au mutat în căminul vostru? Ce vă ajută să țineți pasul?

Pe noi ne ajută foarte mult tehnologia. Ca pe tot restul lumii de altfel. Internetul si laptop-ul sunt armele împotriva efectelor pandemiei asupra afacerilor noastre. Este o soluție pe care am găsit-o, iar mai nou facem o echipă și prin tehnologia pe care o folosim, avem fiecare câte un prieten de nădejde în HUAWEI MateBook X și HUAWEI MateBook X Pro.



Care a fost cea mai mare provocare a acestui an și cum ai depășit-o?

Recunosc că încă nu am apucat să trag linia filozofică a acestui an. Nu m-am gândit încă la ce a fost cel mai greu, cea mai mare provocare. Pentru mine însă este o mare tristețe să fiu departe fizic de oamenii care îmi sunt dragi. Cine ne cunoaște, știe că noi aveam mereu musafiri, casa noastră era zilnic plină de prieteni. Și acum primim musafiri, însă mai puțin decât înainte și asta este trist. Tehnologia este în acest aspect un surogat, dar nu poate înlocui prezența fizică. Îmi este dor de petrecerile date de ziua Ilincăi când ne întalneam cu toți prietenii noștri.

De ce ești cel mai mândru din tot ce ai făcut până acum?

De familia mea. Dar sunt mândru de fiecare dată când reușesc să fac o diferență în bine în viețile altor oameni, fie că este vorba despre campaniile umanitare în care mă implic sau despre clienții mei.