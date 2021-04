(P) Ultimul sezon al celui mai cunoscut reality show american Keeping up with the Kardashians continuă la E! în aprilie

În luna aprilie continuă difuzarea sezonului final al seriei legendare cu familia Kardashian-Jenner. Duminica, de la 22:00, cu episoade premieră în România, sezonul 20 al reality-show-ului Keeping Up with the Kardashians continuă la E!.

În noile episoade Kim încearcă să își susțină moral cel mai bun prieten după ce a fost jefuit. Deasemenea, surorile Kardashian le provoacă la o întrecere sportivă pe surorile Jenner pentru a determina cine este în cea mai bună formă. Este clar că această familie ia în serios antrenamentele fizice, deci se anunță o competiție foarte spectaculoasă. Ca de fiecare dată, membrii cunoscutului clan se adună în jurul celui mai încercat dintre ei pentru a îl ajuta și susține în deciziile din viitor.

Finalul seriei urmează să fie marcat de un episod special găzduit de Andy Cohen. După 20 de sezoane Andy se va alătura lui Kris, Kim, Khloé, Kourtney, Kendall, Kylie și Scott pentru a rememora cele mai importante momente din cei 14 ani de filmări.

Difuzat prima data pe 14 octombrie 2007, Keeping Up with the Kardashians rămâne unul dintre cele mai reprezentative programe de tip reality din istoria televiziunii. Urmărește fiecare nou episod din luna aprilie, duminica de la 22:00, în exclusivitate la E!.