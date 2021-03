„More is better” – să lăsăm culorile și ideile inovatoare să facă parte din viața și din atmosfera spațiului pe care îl locuim în 2021.

Ne-am mutat întreaga viața acasă – lucrăm de acasă, învățăm de acasă și tot aici ne odihnim și ne pregătim pentru următoarea zi. Spațiul în care locuim e din ce în ce mai solicitat și trebuie să răspundă unor nevoi aparte pe care le-a adus COVID-19 în viețile noastre.

Lipsa energiei și stările demotivante, anxietatea, senzatia de burn-out sunt datorate perioadei pe care o străbatem iar expertii au si botezat-o, fiind recunoscuta inca din iulie 2020 drept oboseala pandemică – pandemic fatigue. Ne izbim de un zid care ne împiedică să fim bine cu noi înșine, iar analiștii de la McKinsey au previzionat fenomenul încă din aprilie 2020, când depresia pandemică încă nu ajunse un fenomen în masă.

În acest vârtej de emoții, găsim refugiu acasă și ajungem, astfel, să vrem mai mult de la spațiul nostru. Găsim alinare în casa ca sanctuar, marcată în 2021 de escapism, estetică inspirată din natură, forme și texturi calde, circulare și simplitate creativă. În acest context, importanța influenței pe care spațiul pe care îl locuim și în care ne mișcăm o are asupa noastra devine, acum mai mult ca niciodată, vitală. Puși în fața celui mai mare experiment de distanțare socială din istorie, arhitecții aduc armele mari în bătălie.

De exemplu, arhitecții Octav Roman si Natalia Berezovskaya, fondatorii buticului de design interior – “Creativ Interior”, povestesc, de ani buni, despre cat de mult designul are legatură directa cu psihologia și cu starea de echilibru pe care o cauți.

„Latura estetică a designului este doar o piesă dintr-un puzzle. Impactul psihologic al designului este o altă piesă a puzzle-ului. Este demonstrat științific că alegerile decorative pe care le faceți pentru casă au un efect puternic asupra percepțiilor și emoțiilor voastre. De exemplu, culoarea pereților din bucătărie ar putea contribui la starea voastră de anxietate sau, dimpotrivă, să stimuleze apetitul.”

În contextul pandemic, această conexiune își spune cuvântul. Trendurile lui 2021 în arhitectură și în amenajări sunt direct influențate de concepte precum distanțare socială și reconfigurarea noțiunii de socializare sau de realitatea omniprezență a anxietatii insinuate în spațiul public.

“Contează, mai mult ca oricând, CUM te simți într-un loc: cât e de sigur, cât e de reconfortant, cât e de modern. Are loc o cursă a siguranței și a protecției îmbinate cu esteticul și cu functionalitate. Suntem pe buza unei revoluții estetice în care, spunem noi, more is better. “

De ce More is Better?

More safety, more comfort, “more” taste, more quality. E ceea ce se întâmplă în piață. Tindem către o dorință asiduă a consumatorului să aleagă „mai binele”. Psihologic, suntem din ce în ce mai predispuși la oboseala emoțională, așa că, primul lucru pe care spațiul trebuie să îl facă e să protejeze și să liniștească. În 2021 vom vedea mai multă culoare.

2021 vorbește despre culori și texturi ca soluție reconfortantă; culorile organice, nuanțe de verde, albastru sau pământii creează un cadru în care poți fi bine cu tine, un spațiu pierdut în liniște visătoare. Pe de cealaltă parte, apar ca pilon de sprijin nuanțele puternice folosite moderat pentru a aduce bucurie, pentru a inspira vitalitate, prospețime și tinerețe.

2021 e despre natural, sustenabilitate și plante ca element favorit de decor. Anul acesta se poartă naturalul sub orice formă: putem să apelăm la texturi și materiale cât mai naturale, în culori pământii sau verzi. Lemnul, piatra și metalul rămân materialele favorite în 2021, care ancorate într-un design opulent, elegant, vor oferi prospețime spațiului tău, transformându-l într-unul confortabil și cald. În amenajarea dormitorului fă loc pentru un covor din iută și plante verzi cât cuprinde, iar spațiul tău va deveni o adevărată oază de relaxare în care îți poți încărca bateriile pentru ziua următoare.

Culorile lui 2021 sunt galben, albastru și gri. Culoarea e viață. Cea mai simplă modalitate prin care poți oferi un suflu fresh spațiului tău este să îl îmbraci în culori pe măsură, culori puternice precum albastrul și galbenul – în acest caz, more is better. Mai mult decât atât, albastrul va contribui la creșterea productivității tale, asta fiind un fapt dovedit științific; iar în vremuri în care muncești atât de mult de-acasă, productivitatea sporită e fix lucrul de care ai nevoie.

Stilurile lui 2021 sunt atipice și au personalitatea lor: casele noastre vor fi îmbrăcate în acest an în vintage sau industrial. Două stiluri care au câștigat teren încă din 2020, stilurile vintage și industrial sunt pentru oamenii care vor mai mult de la spațiul lor, care vor să își personalizeze casa la cote maxime și să își pună amprenta pe fiecare încăpere; apare astfel dorința de a umple spațiul, pentru că așa compensăm emoțiile dobândite prin călătorii și socializare. Mai mult decât atât, sunt două stiluri versatile, care se pliază pe nevoile fiecărui spațiu; poți transforma un spațiu într-unul vintage sau industrial când vorbim până și de amenajare baie – o baie cu accente industriale completează perfect un apartament amenajat în aceleași note.

2021 mută focusul pe lumină. Faptul că petrecem prea mult timp în fața ecranelor digitale ne facem să ne dorim lumină naturală cât cuprinde. În perioada post-Covid apreciem mai mult ca oricând ferestrele mari, care permit trecerea luminii naturale, pe care acum o valorificăm altfel: ne intensifică productivitatea și ne face să ne odihnim mai bine, fiind cheia către confort și well being. 2020 a fost un an în care lumina și-a făcut prea puțin simțită prezența, iar absența ei ne-a afectat, ni s-a făcut sete de lumină.

Apreciem din ce în ce mai mult iluminarea spațiilor, pentru că lumina încarcă, definește, ne oferă direcție și sens; lumina naturală e îmbrăcată în rolul de ghid cu ajutorul căruia ajungem mereu la destinație. Asociem lumina cu echilibrul și liniștea, și știm că un spațiu iluminat e un spațiu sigur. Indiferent că vorbim despre lămpi, abajururi, lampadare sau aplice, iluminatul capătă un alt sens în 2021: sculptează spațiul, îl conturează, îl transformă în acasă, îi oferă familiaritate. Și mai mult decât atât, consolidează ideea de spațiu personal și sigur; mai multă lumină înseamnă mai multă claritate.

2021 e despre piese statement, care să construiască ele însele un tablou complex. Dispare interesul pentru liniile simple și angulare în favoarea curbelor; cercurile, formele ovale, contururile rotunjite au efect liniștitor și reconfortant, în timp ce liniile ascuțite agită și dezechilibrează. Sunt valorificate piesele în jurul cărora gravitează întreaga încăpere; un fotoliu aparte, o canapea rafinată, o măsuță de cafea aparte, chiar și un tapet atipic pot guverna întregul design interior.

Alegerea unui element contrastant, care să iasă în evidență, nu rupe armonia încăperii, ci mai cu seamă o consolidează: oferă mai multă închegare, mai mult sens, mai mult detaliu, iar more is better. Piesele statement completează foarte bine un stil vintage, modern, retro sau industrial și nu se demodează niciodată; fie că vorbim de canapeaua Chesterfield sau scaunul Eames, aceste piese reușesc să transforme întregul spațiu. În contextul pandemic, piesele statement adaugă o coordonată relevantă casei tale: ermetismul; ele conturează astfel un cămin elegant, autentic și ermetic – un circuit complet, sigur, care nu lasă să pătrundă niciun factor perturbator.

În încercarea de a ne transforma casa în birou, școală și restaurant, uităm să o transformăm în acasă; coordonatele care dictează trendurile lui 2021 sunt siguranța și armonia oferită de un cămin în care să ne simțim protejați și în echilibru cu cei din jur, cu lumea, cu noi înșine. Trendurile de design interior din 2021 nu sunt despre cum arată spațiul tău, ci despre cum se simte; sau, mai precis, despre cum te simți tu când ești acasă. Accentul în designul interior al caselor noastre post-pandemie cade pe familiaritate, echilibru și siguranță, toate îmbrăcate în dorința care ne guvernează existența în această perioadă: de a (ne) fi mai bine, de a lucra mai bine, de a trăi mai bine. 2021 e despre mai bine și mai mult – despre trăit mai bine și conștient în casele noastre, pe care le conturăm cu mai mult: mai multă culoare, autenticitate și siguranță.