(P) Toate femeile isi cumpara huse pentru telefon de la Etuo.ro

Galben, roz, albastru sau fantezie… Schimba hainele pentru smartphone-ul tau: asorteaza-le cu tinuta si cu dispozitia ta! Noile huse si carcase pentru smartphone de la etuo.ro au sosit! Acestea sunt disponibile acum pe site-ul magazinului, la preturi mai mult decat bune, intr-o diversitate care te va uimi.

Slava Domnului, nefiind vorba de o pereche de pantofi Louboutin, nu va trebui neaparat sa alegem o singura husa. Exista atat de multe huse telefoane Huawei si costa atat de putin, incat putem avea doua, trei sau zece. Unele din ele sunt colorate si amuzante pentru a incepe ziua cu un zambet, pentru a se potrivi cu tinuta noastra si cu dispozitia noastra. Altele, in schimb, sunt sobre si elegante, pentru situatii in care suntem constranse sa respectam anumite tinute.

In ziua de azi, aceste huse telefoane Huawei etuo sunt la fel de indispensabile precum gentile si pantofii. Trebuie sa avem cat mai multe, cat mai diversificate si niciodata nu ne ajung. Sunt accesorii in voga, pe care este musai sa le asortam de fiecare data outfit-ului nostru.

Husele de la etuo.ro sunt create pentru orice femeie, pentru orice personalitate si pentru orice tip de smartphone. Iata cateva pe care le poti alege si care, cu siguranta, ti se vor potrivi de minune.

Husele din gama Boho si Dreamcatcher. Sunt huse foarte in voga in ultimul timp, datorita modelului imprimat. Stilul Boho face ravagii printre femeile de toate vrastele, in special pentru cele care simt acea nostalgie a anilor hippy si au un stil de viata mai boem, cu o meserie ce nu implica tinute formale zi de zi. Husele Boho sau Dreamcatcher sunt colorate, vesele, te duc cu gandul spre visare si iti ofera o stare de bine. De asemenea, dreamcatcherul este o forma tot mai folosita, avand rolul de talisman si insufland ideea de protectie. Asa ca, ce ar fi sa iti protejezi si tu smartphone-ul cu o astfel de husa?

Nu esti adepta unui astfel de stil? Esti o fire mai romantica? Iti recomandam gama de huse Pastel Love. Tema este cea a florilor, realizate in stil Shabby Chic. Aceste huse imbraca device-ul precum o broderie fina si placuta la atingere, oferind in acelasi timp protectie impotriva caderilor accidentale si zgarieturilor. Pastel Love este dedicat femeilor visatoare, romantice si celor care iubesc in mod deosebit florile.

Esti o tipa nostaglica? Ei bine, pentru tine etuo.ro are o gama deosebita, cu tema Vintage. Vei gasi aici cele mai inedite huse si carcase pentru telefon, cu imprimeuri ce aduc aminte de cartile postale din perioada Belle Epoque, sau de inegalabilul Andy Warhol cu al sau Pop Art. Nu ai cum sa nu iubesti o asemenea husa sau carcasa, unde mai pui ca are grija de smartphone-ul tau!

Esti adepta minimalismului? Atunci husele din gama Minimalist sunt clar pentru tine. Sunt simple, cu mici insertii sau elemente la fel de simple, reprezentate prin mesaje sau imagini ce au o anumita semnificatie.

Femeile sunt diferite, la fel ca si personalitatile lor, si de aceea, si husele de la etuo.ro sunt diverse. Asa ca, ce mai astepti? Comanda acum husa de telefon care ti se potriveste!