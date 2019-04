(P) Tenisii Converse, expresia stilului streetwear. Vezi 3 idei cool de asortare!

Tenisii Converse, unul dintre cele mai populare tipuri de incaltaminte sport-casual sunt, cu siguranta, un trend atemporal. Sezoane la rand ei au fost articole-cheie in tinute mai mai indraznete sau mai conservatoare, iar acum revin din nou in atentia celor pasionati de stilul streetwear.

De asemenea, pentru a tine pasul cu tendintele, iti propunem un top 3 idei de asortare a Conversilor in outfituri streetwear!

#1. Tenisii Converse in combinatii cu rochii maxi

Moda strazii mizeaza pe mixuri lejere, care ofera comoditate si care reflecta personalitatea fiecaruia dintre noi, fara limitari. Prin urmare, daca preferi tinutele feminine indiferent de stilul in care iti concepi tinutele, iti sugeram sa optezi pentru o combinatie care imbina delicatetea cu excentricitatea: o tinuta inspirata din moda hippie, formata dintr-o rochie lunga, simpla, o jacheta din denim, o geanta supradimensionata si nu in ultimul rand o pereche de tenisi Converse in culoarea ta preferata. Pentru un plus de originalitate, accesorizeaza-ti look-ul cu o pereche de ochelari de soare, care sa iti avantajeze trasaturile fetei si cu un colier XXL!

#2. Converse high-top si pantaloni scurti

Stilul streetwear se preteaza pentru orice anotimp, asa ca el poate fi abordat cu usurinta si in sezonul rece, atunci cand vremea nu este foarte prietenoasa, dar cu atat mai mult vara, cand soarele devine parte din rutina zilnica. Conversii sunt, insa, esenta acestui stil vestimentar, motiv pentru care ei nu ar trebui sa lipseasca din garderoba ta.

Pentru vara, iti propunem sa alegi o pereche de tenisi Convers high-top cu o pereche de pantaloni scurti. In partea de sus a corpului poti purta un tricou cu un mesaj interesant. O jacheta bomber sau un cardigan supradimensionat iti vor aduce un plus de confort in serile racoroase de vara!

#3. Incaltaminte Converse si „blugii iubitului”

Jeansii boyfriend au devenit un item iconic pentru moda strazii. Ne plac pentru ca sunt comozi, foarte cool si extrem de versatili, integrandu-se cu usurinta nu doar in tinute casual, dar si elegante, atunci cand sunt accesorizati corespunzator.

Una dintre combinatiile vestimentare cele mai sigure pentru stilul streetwear este formata chiar din jeansii iubitului si dintr-o pereche de tenisi Converse. Pentru partea de sus a corpului poti alege fie un top simplu, supradimensionat, fie un tricou sau chiar un hanorac pentru zilele racoroase. Daca vrei sa obtii un look streetwear autentic, accesorizeaza-ti tinuta cu o sapca si cu un set de bratari care sa iti confere un look de „bad girl”.

Tenisii Converse sunt usor de asortat in orice tip de outfit, reprezentand itemul-focus si reechilibrand din punct de vedere cromatic si proportional tinutele.