Sezonul lumânărilor parfumate, a serilor răcoroase și a pieselor de lenjerie irezistibilă este aici! Adaugă și câteva pătrățele de ciocolată neagră și pregătește-te pentru câteva luni în care te vei bucura mai mult de momentele petrecute acasă. Singură sau în companie, smart working sau lazy mood – orice ai face în acest moment, avem outfitul potrivit pentru tine: Victoria’s Secret îți prezintă nouățile.

Confortul și senzualitatea se contopesc în cea mai dorită piesă de lenjerie ce revine în topul tendințelor noastre și în imaginația designerilor: bine ai revenit, body! Această minune dintr-o bucată te provoacă să o stilizezi în cele mai neașteptate combinații, însă preferatele noastre sunt sub un halat ușor, din satin sau împreună cu un trening călduros și moale.

Glam secret – viața este prea scurtă pentru a purta lenjerie plictisitoare, așa că îndrăznește să alegi ștrasuri, lănțișoare și inserții de dantelă chiar și atunci când ieși cu cățelul la plimbare. Very Sexy, creată pentru a fi purtată la vedere, este o colecție seducătoare care transformă orice moment într-o defilare și îți va ridica moralul oricât de mohorâtă ar fi vremea de afară.

Up! Up! Push-up! Și nu ne referim la flotări, ci la noile sutiene cu push-up ultra-confortabile ce ridică și modelează bustul, oferindu-ți un plus de încredere și susținere, indiferent ce outfit ai alege.

Little sexy dress. Rochia perfectă există, îți urmează fidel linia corpului și alunecă pe podea când îi cobori bretelele: slip-dresses din satin și dantelă de la Victoria’s Secret îți vor cuceri și inima, nu doar garderoba. Style tip – un model înflorat stilizat cu un pulover lung, ușor transparent, scoate din anonimat cu feminitate și delicatețe o ținută aparent simplă.

Descoperă colecția completă și cele mai frumoase piese de lenjerie pentru toamnă/iarnă exclusiv în magazinul Victoria’s Secret din Băneasa Shopping City.