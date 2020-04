Cum transformă dispozitivele potrivite un stil de viață #StayConnected

HUAWEI vine cu un concept interesant și extrem de util, susținut sub hashtagul #StayConnected. Astfel, noile laptopuri HUAWEI MateBook D 14 și HUAWEI MateBook D 15, dar și superba tabletă inteligentă MatePad Pro anunță pentru utilizatori o experiență revoluționară multiplatformă care le permite acestora să gestioneze mai multe dispozitive pe un singur ecran. Dar mai întâi, hai să aflăm câte ceva despre fiecare nou produs în parte!

Cu laptopurile HUAWEI MateBook D14 și D15, activitățile work from home devin mai conectate și mai productive

Păstrând tendința din gama MateBook, atât HUAWEI MateBook D 14 inci, cât și modelul de 15 inci vin cu un ecran HUAWEI FullView. Expertiza HUAWEI în tehnologia smartphone-urilor și capabilitățile sale de integrare a sistemului pentru a realiza acest design ultra-subțire al ramei pe ecranele sale FullView, permite ca tu să te bucuri de un ecran mare într-un șasiu portabil. Cele trei rame care încadrează ecranele au o grosime de 4,8 mm pentru modelul de 14 inci și de doar 5,3 mm pentru 15 inci, ceea ce duce la un raport ecran-corp uimitor de 84% pentru primul și 87% pentru al doilea menționat. Șasiul ușor este accentuat de un design simplificat cu margini curbate, pentru un look mai elegant.

Așadar, putem spune că HUAWEI MateBook D 14 este unul dintre cele mai mici și mai ușoare laptopuri de 14 inci din categoria sa de preț (3 0999 lei cu TVA inclus), acest detaliu fiind valabil și pentru HUAWEI MateBook D 15 (2 8999 lei cu TVA inclus).

Alte caracteristici importante pentru consumatori – mai ales în cazul celor tineri, care utilizează laptopul și în afara biroului, ca o platformă pe care se distrează – sunt: procesor puternic care oferă susținere extraordinarăpentru procesare grafică, emisie redusă de lumină albastră, permițând o protecție mai bună a ochilor, memorie DDR4 dual-channel de 8 GB pentru a gestiona cele mai solicitante aplicații de pe piață, optimizare dinamică a fluxului de aer pentru o răcire îmbunătățită și performanță mai bună, baterie de înaltă capacitate de 56Wh cu durată de viață, încărcătoare portabile multifuncționale USB-C de 65W care suportă toate smartphone-urile și tabletele HUAWEI echipate cu un port USB-C și cabluri USB-C – USB-C etc. Datorită bateriei și procesorului puternice, dar și portabilității ridicate, laptop-urile din seria MateBook D sunt dispozitive care țin utilizatorii conectați cu proiectele profesionale, chiar și în perioada în care toate activitățile se desfășoară de la distanță.

#StayConnected cu HUAWEI Share, funcția care transformă un Huawei P40 Pro și un laptop sau o tabletă într-un super dispozitiv unic

HUAWEI se gândește constant la soluții avansate pentru ca utilizatorii să comunice eficient și în momente de criză, pentru ca aceștia să rămână conectați cu cei dragi și astfel introduce o nouă serie de funcții HUAWEI Share. Concret, noile funcții permit partajarea unui singur ecran între HUAWEI MateBook, tableta MatePad Pro și un smartphone HUAWEI. Vârful de gamă Huawei P40 Pro se remarcă printr-o estetică de ultimă oră, un sistem de cameră cvadruplă Leica și funcționalități impresionante și este ideal pentru a rămâne aproape de cei dragi, chiar și atunci când sunt departe, prin intermediul conferințelor video. Calitatea imaginilor face ca distanța să pară mai mică și perioada de distanțare socială mai suportabilă.



Funcția Huawei Share este compatibilă cu acest smartphone, astfel că utilizatorii se pot bucura de un super dispozitiv unic, alături de P40 Pro și un MateBook D sau o tabletă MatePad Pro.

Ca utilizator HUAWEI poți muta fișiere de la o interfață de utilizator la cealaltă și poți vizualiza conținutul salvat în smartphone direct pe laptop. Perifericele conectate la laptop pot fi utilizate pentru navigarea pe smartphone, oferindu-ți ție ca utilizator al laptopului acces la aplicațiile mobile fără să schimbi dispozitivul.

Tableta HUAWEI MatePad Pro, dispozitivul ideal de învățare, relaxare și joacă

Tableta MatePad Pro 5G are un ecran cu diagonala de 10,8 inci și poate funcționa cu un accesoriu de tip stylus, având și încărcare wireless, care funcționează și invers – adică atât telefonul tău HUAWEI, cât și alte accesorii precum căștile pot fi încărcate cu tableta. Cu rame subțiri, MatePad Pro are un raport de ecran la corp de 90%. Pentru că are conectivitate 5G tableta funcționează cu ajutorul procesorului Kirin 990 5G, iar bateria este de 7250 mAh. Modelul MatePad Pro de baza pornește de la 425 euro, în varianta wi-fi, în timp ce variantele cu conectivitate 4G pornesc de la 490 euro pentru aceeasi configurație 6+128 GB și ajung la 580 euro pentru versiunea 8+256 GB.

MatePad Pro va fi disponibilă pe piața din România începând cu data de 1 Mai și este un suport hardware ideal pentru cei care vor să se bucure de activități de învățare și relaxare de acasă.

Pentru cei care se află în căutarea unei alternative mai accesibile, o sugestie interesantă este tableta Huawei MediaPad, disponibilă acum la un preț special. Tabletele Huawei MediaPad se remarcă printr-un design modern, o baterie ce oferă o autonomie de durată, un spațiu de memorie generos și un display cu un afișaj clar, beneficii care atrag atenția iubitorilor de tehnologie.

Tabletele Huawei MediaPad vin cu aplicația Kids Corner preinstalată, tocmai pentru a oferi utilizatorilor experiențe plăcute în timpul liber petrecut acasă. Aplicația conţine o serie de jocuri pentru copiii şi tinerii cu vârste cuprinse între 6 şi 16 ani. Jocurile sunt disponibile în 22 de limbi oficiale ale UE, iar formatele jocurilor variază de la quiz-uri simple la puzzle-uri şi jocuri de acţiune, în funcție de categoria de vârstă.

La fel ca și în cazul laptopurilor, și pe această tabletă poți conecta un telefon prin NFC (near field connection, o modalitate de interconectare rapidă). Practic poți să ai aplicații de telefon deschise pe tabletă și poți să răspunzi la mesaje sau să vezi notificările fără să mai atingi telefonul!

Material susținut de Huawei România.