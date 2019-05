(P) Rochiile la comandă, soluția potrivită pentru o apariție de senzație

Deja se știe faptul că femeile adoră să fie elegante, să arate bine. La urma urmei, acest lucru este normal, probabil și tu ești de acord că o femeie într-o rochie frumoasă este mai feminină și mai elegantă. Zi de zi purtăm pantaloni, blugi, pulovere preferate, bluzoane, tricouri sau treninguri confortabile, dar sunt momente în care o rochie elegantă este soluția potrivită pentru o apariție de senzație.

Fie că dorești o rochie de seară pentru un eveniment sau doar o ținută lejeră de vară, o rochie făcută din materiale textile de calitate te va scoate cu siguranță în evidență. Rareori ai putea cumpăra o rochie din magazin care să ți se potrivească perfect și care să fie exact pe gustul tău. Cel mai bine alegi varianta realizării unei rochii la comandă, la un croitor cu experiență în acest domeniu, care îți va lua măsurile perfect și te va sfătui și în privința folosirii materialelor, pentru modelul ales de tine. Pe lângă faptul că ți se va potrivi perfect ca mărime, eviți și situația neplăcută de a avea o rochie identică cu a unei alte persoane.

Dacă vrei să ai o rochie de vis pentru un eveniment important – nuntă, botez, o petrecere deosebită la restaurant – este bine să începi pregătirea din timp. Vezi câteva reviste de modă actuale, urmărește colecțiile de modă ale designerilor din acest an, iar după ce ai colectat inspirațiile gândește-te la cum ar trebui să arate rochia perfectă în viziunea ta. Atunci când ai ales să faci o rochie la comandă ai posibilitatea de a avea un model unic, realizat din materiale de calitate, așa cum ți-ai dorit. Alege creația de vis din prezentările de modă ale designerilor, sau poți recurge și la alte inspirații, cum sunt rochiile elegante de altădată.

Pentru a avea cele mai bune materiale textile pentru rochiile pe care vrei să le faci la comandă, îți sugerăm să vezi colecția de materiale de pe tesaturi-textile.ro. Aici găsești dantele & broderii, dantele 3D, dantele cu paiete, dantele brodate, țesături imprimate, tafta, voaluri chiffon sau de mătase, satin, tul, catifea din bumbac și alte țesături potrivite pentru rochii de ocazie, pentru diferite evenimente la care vei participa.

Dantelele 3D sunt la modă în acest an, sunt perfecte pentru rochii de mireasă, rochii de gală, rochii de ocazie. Astfel de dantele sunt spectaculoase, fine, au un aspect luxos, perfect pentru ținute romantice.

Rochiile din broderii pe tul sunt foarte frumoase. Astfel de materiale textile au o structură specială, ce constă în ochiuri fine cu forme geometrice pe care sunt aplicate broderii din dantelă cu motive florale. Tul-ul conferă rochiei un caracter special, festiv. O astfel de rochie de seară este de asemenea romantică.

Dantelele cu mărgele și dantelele cu paiete și cu perle sunt pentru rochii elegante. La anumite modele de rochii de ocazie dantela se poate combina cu satinul care este o țesătură netedă și lucioasă, este una din cele mai cunoscute materiale textile folosite la rochii de mireasă, la rochii de seară. Satinul are un aspect lucios, are suprafața plăcută la atingere, are o aderență moale și puțin rigidă pe direcția firului, este o țesătură foarte atrăgătoare, potrivită pentru îmbrăcămintea de damă pentru ocazii festive. Poți găsi astfel de materiale textile într-o varietate de culori pe site-ul http://tesaturi-textile.ro/.

Pe acest site poți vedea și cele mai frumoase țesături imprimate care au fost cu atenție selectate și care au prețuri accesibile, de nerefuzat. Toate țesăturile sunt de calitate, au imprimeuri îndrăznețe, vesele, perfecte pentru rochii de vară, pentru ținute elegante.

Pe site poți găsi tafta elastică sau tafta ducess pentru rochii de ocazie. Țesătura din tafta este folosită la rochii de mireasă și la rochii de ocazie, poate fi simplă sau cu aplicații florale care pot fi accesorizate cu perle.

De asemenea, pe site sunt și țesături brocard de calitate în culori deosebite de roz-somon, bleumarin, mov, galben, zmeuriu, auriu, argintiu, negru și altele. Acestea sunt materiale mai complexe folosite în industria textilă, au un aspect unic și pot avea o combinație de nuanțe de culori. Despre țesăturile brocard se spune că sunt asociate cu un statut social mai important. Ele au un aspect de lux, imită broderiile și tapiseriile țesute manual. Materialele brocard sunt potrivite pentru modele simple pentru că ele în sine sunt suficient de complexe și elegante. Îmbrăcămintea din brocard este luxoasă, indiferent de model și design.

Pentru anumite ținute de gală se pot alege voalurile chiffon (șifon, o pânză deasă din bumbac, ușor apretată) sau de mătase. Pe acest site puteți găsi șifon imprimat, șifon satinat uni, șifon satinat imprimat care reprezintă țesături textile frumoase, delicate, adesea folosite pentru a crea straturile exterioare la rochiile de seară sau la rochiile de mireasă. Șifonul este perfect pentru rochiile simple sau pentru rochiile de ocazie care necesită căptușeală. Șifonul este un material textil foarte ușor, are un aspect atrăgător și poate fi folosit și la draperii. Se comercializează în diferite culori: alb, corai, roșu, grena, albastru deschis, bleumarin, verde, galben și alte nuanțe.

Alături de aceste țesături pentru rochii, pe site-ul tesaturi-textile.ro se mai găsesc alte 3.000 de țesături pentru absolut orice întrebuințare. Dintre acestea fac parte materiale textile de tipul:

Stofe, țesături din bumbac , damasc, denim, doc, pânză pentru sac

Bumbac elastic, bumbac pentru goblenuri și tifon, in, finet

Covoare de scenă și balet, covoare săli de sport

Materiale preoțești, bumbac pentru costume populare

Catifea din bumbac care are o aderență moale și suprafață lucioasă

Țesături pentru lenjerii de pat realizate din fibre naturale care sunt confortabile pentru corp

Țesături sintetice – crep satin, catifea, căptușeală matlasată, căptușeală vâscoză sau elastică, bistrech, angelica, blăniță de astrahan, fâș, imitație de piele elastică, lurex și lame și altele.

