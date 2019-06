(P) Rețeta succesului: de la 67 la 1000 de magazine în 10 ani – Profi

Primul s-a deschis in 2000, la Timișoara și, pentru că oferea o combinație de produse bune la prețuri accesibile, rețeta lui s-a dovedit pe placul oamenilor. Curând a apărut un altul și apoi un altul, în principal in Banat, extinzându-se apoi în întreaga Transilvanie. Erau vreo 67 de magazine PROFI în 2009, când câțiva oameni inimoși și cu experiență în retail s-au pus serios pe treabă, cu gândul să deschidă 100 de magazine în următorul an. Au avut de învins neîncrederea multora (cum să inaugurezi 10 magazine într-o lună?), șocul intrării pe piață a unor concurenți foarte puternici (pe care i-au întâmpinat cu un banner pe care scria “Bun venit, vecine Lidl!”), și câte și mai câte, dar le-au depășit pe toate.

Astăzi, sunt săptămâni când inaugurează chiar și 20 de magazine odată, anul trecut au deschis peste 230 de PROFI-uri în toată țara, iar pe 17 mai, 2019, au stabilit un record absolut: PROFI a devenit prima rețea cu mai mult de 1000 de magazine din România.

“Le mulțumim clienților, partenerilor și fiecăruia dintre cei peste 16.000 de membri ai echipei noastre pentru că au făcut posibil acest record și îi asigurăm că vom continua să aducem bucurie în fiecare casă, în cât mai multe localități,” spunea cu această ocazie Daniel Cîrstea, directorul general al magazinelor PROFI.

Cum românii au frumosul obicei de a oferi flori când își exprimă gratitudinea, în luna lui Florar rețeaua a sărbătorit recordul cu o mulțime de flori și multă distracție timp de trei zile de vis, în Piata Libertății din orașului de unde a pornit istoria acestor magazine. Pentru cei care îi sunt alături zi de zi PROFI a ridicat atunci cea mai mare construcție din flori din România, unde vizitatorii s-au putut bucura de experiențe digitale remarcabile care au deschis orizonturile unei lumi digitale fermecătoare. Prin proiecții incredibile de video mapping și cu ajutorul HTC Vive, participanții au pătruns într-o realitate virtuală nemaivăzută. Nici cei mici nu au fost uitati și au avut parte de activități atractive pentru vârsta lor. Sărbătoarea a pus puternic adrenalina în mișcare căci vineri, 17 mai, a intrat în acțiune Horia Brenciu alături de HB Orchestra, sâmbătă, la concertul Phoenix, vizitatorii și-au amintit cu plăcere de fata verde cu părul pădure sau de tinerii din Timișoara, iar duminică și-au adunat toată energia în dans, pe ritmurile Carla’s Dreams.

Și pentru ca să poată sărbători cum se cuvine acest succes până și cei care, poate ca tine, de astă dată nu au avut cum să ajungă la Timișoara, între 17 mai și 23 iunie magazinele desfășoară campania “PROFI înflorește pentru tine!”, la care participanții pot câștiga câte unul dintre cele 10 automobile Renault Captur și 20.000 de vouchere de cumpărături de cate 30 și 50 de lei. Cine face cumpărături de minimum 30 de lei poate afla pe loc, scanându-și bonul la infochioșc, dacă a câștigat vreunul dintre aceste premii.

Pentru consumatorii săi, prin implicare, pasiune și încredere, PROFI își îmbunătățește constant gama de produse și își aduce magazinele chiar și în locuri până nu demult considerate inaccesibile comerțului modern. Fie ca sunt în format Standard, City sau Loco, acestea evoluează permanent, prezentând astăzi o imagine plăcută și plasând produsele în așa fel încât să fie cât mai bine puse în valoare și mai ușor de găsit, ajutându-l pe consummator să stea mai puțin în magazin și, în schimb, să câștige mai mult timp liber ca să-și trăiască viața așa cum dorește.

Și iată cum, prin toate acestea și prin prezența magazinelor în aproape 500 de localități, viziunea acelui grup de oameni inimoși și cu experiență în retail a devenit realitatea rețelei care astăzi are cea mai mare acoperire geografică și cel mai mare număr de magazine din România, PROFI.