(P) #Radiate: Colectia “Rita Ora pentru DEICHMANN” s-a lansat oficial in cadrul unui eveniment exclusiv la Berlin

Eliberati scena pentru noua colectie de toamna/iarna de la DEICHMANN, ce straluceste cu design-ul ales de noua ambasadoare a brandului, Rita Ora, sub sloganul #Radiate.

DEICHMANN, cel mai mare retailer de pantofi din Europa a gazduit la Berlin evenimentul exclusiv de lansare al colectiei „Rita Ora for DEICHMANN” alaturi de celebritati si influenceri de talie internationala. Pe langa vizionarea show-ului de moda si a concertului live sustinut de superstar-ul Rita Ora, invitatii au avut ocazia de a patrunde in atmosfera din culisele campaniei #Radiate si s-au putut fotografia in decorul original.

Rita a laudat pe scena aceasta colaborare de succes: “Sunt onorata sa lucrez cu DEICHMANN. Imi place sa ma joc cu moda si cu stilul meu, este exact ceea ce brandul promoveaza si face aceasta colaborare o potrivire perfecta. A fost incredibil sa lucrez cu echipa si sa imi pun amprenta asupra design-ului. Increderea in sine este foarte importanta si cred ca acest sentiment incepe cu niste pantofi care te fac sa te simti bine. Cred ca ceea ce am creat indeplineste frumos acest aspect”.

Noua colectie reflecta in mod perfect creativitatea si stilul unic al cantaretei britanice de succes. Modelele urmeaza cele mai la moda tendinte pentru sezonul urmator:

Chunky Sneakers cu detalii interesante. Fie ca vorim de insertii animal print sau de culori metalice, noii sneakers sunt facuti pentru a fi purtati in orice ocazie, stilizand de la tinute casual la outfit-uri extravagante de seara.

Ankle Booties in stil rock. Ne-am indragostit de ele in aceasta vara pe iarba festivalurilor preferate si acum ne vor insoti in sezonul rece peste tot. Poarta-i in combinatii surprinzatoare, asortate unui trech de lana perfect croit sau unei rochii romantice.

Cizme cool pana la glezna cu tinte – cel mai asteptat comeback este gata sa ia cu asalt moda strazii multe sezoane de acum inainte si va detrona pantofii cu toc pentru tinutele de seara. Fii gata sa petreci pana dimineata!

Botine cu imprimeuri tip piele de sarpe – pentru a aduce putina fantezie exotica tinutelor de toamna si a completa un look fresh si indraznet al unei femei ce nu se fereste sa isi arate latura salbatica.

„Stilul meu este intotdeauna modelat de atitudinea mea. Felul in care ma imbrac arata modul in care ma simt”, spune Rita Ora. Fiecare pantof din colectie reprezinta un sentiment diferit, cum ar fi libertatea, creativitatea, curiozitatea, neinfricarea sau puterea si inspira personalitatea unica.

Campania #Radiate va rula incepand cu 5 Septembrie la TV, in print si online. Colectia „Rita Ora pentru DEICHMANN” este disponibila de la inceputul lunii Septembrie in magazinele selectionate precum si in magazinul online pe www.deichmann.com