(P) Proiecte de casa – casa ta poate fi cea mai frumoasă (și cea mai economica) dacă lucrezi cu un specialist în proiectare

„Vrem să ne mutam la casa”. Fiecare dintre noi a gandit sau spus acest lucru măcar o data în ultima vreme. Ori avem un prieten sau o ruda care ne tot spune acest lucru. Tendința oamenilor care au trăit multă vreme în aglomeratie urbana este cat se poate de clară: găsirea unui petic de „liniște” și evadarea de la bloc, la casa. și atunci apare întrebarea: ce tip de casa mi se potrivește cel mai bine? Sau, mai corect spus, ce proiecte de case ma intereseaza?

Construcția unei case porneste, intodeauna, de la un proiect de casa. Presupunând că am găsit terenul și știm deja ce destinatie va avea casa noastra (de vacanta, locuinta permanenta, locuinta temporara etc samd) putem spune că am rezolvat deja jumătate din dilema.

Toate aceste informații, împreună cu bugetul pe care il avem la dispoziție, preferințele în materie de materiale, finisaje etc ar trebui să le ducem la un specialist în proiectare. Practic, acea persoana ne va spune ce putem face, cat va dura, cum putem face și cât ne va costa. Este o consultanta de specialitate absolut necesara, mai ales că vorbim despre un proiect foarte important așa cum este construcția unei case. Nu e cazul să ne bazăm pe „lasă că știu eu mai bine” sau „fac ceva cum a făcut și X sau Y”. Ar fi păcat să ratăm un moment atat de important pentru orgolii mărunte.

Proiectul casei tale poate fi din categoria „standard”, urmând să îți alegi dintr-o serie de proiecte de case deja disponibile, sau poate fi din categoria proiectelor de casa personalizate, caz în care se pleacă (aproape) de la zero cu proiectarea. Poți vedea AICI un proiect de casa disponibil (de fapt mult mai multe, avand chiar de unde alege) pentru a fi pus în practica incepand chiar de maine. Nu uita însă că specialiștii în proiectare sunt acolo că să te ajute și că să găsească împreună cu tine cele mai bune soluții. Chiar și la proiectele de casa standard poti adauga împreună cu experții AIA Proiect tot ceea ce îți dorești. Sau poți personaliza elemente deja existente, atata timp cat ele se incadreaza în structura generala si, foarte important, în bugetul tau.

Rolul unui specialist în proiectare este să asigure că modelul de casa ideala pe care il care clientul în minte este, la final, optimizat cu tot ceea ce înseamnă confort, destinatie, locație, buget, fezabilitate și durabilitate. Proiectarea completa include proiecte de arhitectura, structura și instalații, detalii tehnice și cantități de materiale. Inclusiv bugetul în care se va încadra construirea casei va fi stabilit și detaliat, împreună cu estimarea timpului de realizare. Foarte important este faptul că o firma de proiectare te poate ajuta să ai documentatie completa pentru obținerea autorizatiei de construire, garantand chiar obținerea autorizației de construcție. Amănunt deloc de neglijat, mai ales în contextul în care legislația a devenit foarte stufoasă în ultima vreme.

Așadar, aventura „ne mutam la casa” ar trebui să înceapă cu o vizita la un birou de proiectare. De acolo vei pleca având în minte (sau poate chiar pe hartie) cum va arata noua ta casa, cat va costa și cand va fi gata. Unde va fi dormitorul, ce vei amenja la mansarda, cat de mare va fi livingul. Abia din acel moment poți spune cu certitudine că vei avea casa cea mai frumoasa (si cea mai economica).