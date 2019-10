(P) Kira Hagi va preda un curs de actorie pentru copii la DallesGo

La doar 23 de ani, Kira Hagi are deja o experienta de peste 10 ani ca actrita. A început sa joace pe scenele de teatru din București, sub coordonarea lui Filip Ristovski. Iar dupa un curs de teatru la Cambridge, un rol intr-un film de mediu metraj si cateva piese cu ecouri exceptionale de la presa de specialitate, Kira a ales sa invete actoria peste ocean, la New York Film Academy din L.A., unde a terminat in primii 5% cei mai buni studenti din Universitate.

“Am descoperit ca sunt atrasa de arta de cand eram foarte mica. Si cam pe la 12 ani am inceput din proprie initiative sa fac cursuri optionale de actorie. La 16 ani jucasem deja in patru piese pe scenele teatrelor din Bucuresti, primeam rolul principal inr-un film dragut pentru tineri si la 19 ani primeam o bursa la New York Film Academy, care avea Universitatea in L.A., langa Universal Studio si il avea pe Al Pacino in board. Am jucat in filme studentesti, am facut si un scurt metraj care a primit un premiu local pentru regie si interpretare, iar acum lucrez la cateva proiecte in tara si printre toate acestea ma pregatesc sa ii cunosc pe mini cursantii DallesGO!”

Kira Hagi a jucat în nenumarate filme de scoala si a regizat cateva proiecte personale pentru care a fost recompensata cu premii la festivalurile studentesti. In 2018 s-a intors în tara pentru un rol intr-un film romanesc, apoi a continuat cu un rol principal intr-o piesa care înca se joaca si înca apar proiecte care o tin legata de tara sa. Unul dintre ele este propunerea de a preda cursuri de actorie pentru copii la DallesGo Kids.

“Cand a aparut aceasta idee, care a venit de la cineva care ma cunoaste destul de bine, am fost foarte surprinsa. Mi-a tinut insa o intreaga teorie despre ce inseamna sa fii la inceput de drum si cat de mult conteaza sa fie cineva care sa stie sa vorbeasca pe limba ta si eventual sa iti spuna: “tu ai talent, hai sa te ajut sa il cultivi!” Dupa discutia aceasta, ideea de a deschide la randul meu o fereastra catre copiii care sunt atrasi de arta mi s-a parut…ca merita luata in considerare. Acum, abia astept!”. spune Kira despre aceasta noua experienta.

Astfel, incepand cu luna noiembrie, copiii cu varste cuprinse intre 10-13 ani, care iubesc arta si isi doresc sa devnina actori, sunt asteptati la cursurile de Actorie Kids de la DallesGO.

“Ne vom juca invatand sa uitam de complexe, vom invata sa verbalizam sau sa exprimam idei, vom face si exercitii fizice pentru ca trebuie sa fim in forma! Apoi, la final, ca orice actor care se respecta, vom pune pe scena Teatrului Act o piesa in care fiecare dintre participanti la curs va avea un rol. “

Cladit din pasiune si consolidat din dorinta de a descoperi oameni pasionati si de a le oferi contextul și oportunitatea de a invata, creste si de a isi duce hobby-urile creative la nivel de start-up si business, DallesGO este in prezent cea mai cunoscuta platforma de cursuri interactive din Romania, devenind un etalon pentru excelenta in educatia alternativa, contemporana.

Cursurile sunt destinate persoanelor conectate la tot ce este nou, care vor sa-si transforme pasiunile in hobby-uri sau profesie. Profesorii au cariere spectaculoase, disponibilitatea si dorinta sa transmita mai departe know-how-ul lor, fiind profesionisti reputati in domeniile pe care le reprezinta. Ne dorim sa recrutam talente si sa le promovam. Cursurile sunt interactive si iti dau ocazia sa iti probezi in timp real aptitudinile, sa dezvolti proiecte creative de impact si sa beneficiezi de networking intr-un context benefic profesional si social. Fiecare curs are o finalitate concreta – fie o expozitie, o activare online sau un proiect specific.