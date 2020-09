Primele zile cu temperaturi scăzute ale toamnei îți pot aduce și primele răceli, dacă nu ai profitat de zilele de vară pentru a-ți întări sistemul imunitar. Dar chiar și așa, nu e târziu să începi o cură de vitamine și minerale pentru întărirea organismului sau să îți îmbunătățești regimul alimentar, somnul și să începi să faci mai multă mișcare.

Printre produsele-minune ce fortifică organismul și care sunt niște aliați de încredere în lupta cu răceala sau gripa se numără: propolisul, extractul de acerola, cătina, echinaceea, vitamina C, vitamina D și zincul. Ingredientele vegetale le putem consuma ca atare, iar mineralele și vitaminele pot fi regăsite în produsele alimentare. Dar pe termen scurt, acestea pot fi furnizate corpului mai rapid prin diverse suplimente alimentare imunostimulatoare

Propolisul conține pănă la 60 de minerale, 16 aminoazici, antioxidanți dar și vitaminele A, B1, B2 și B3. Are proprietăți antiinflamatoare, antivirale, antimicrobiene și antifungice. Tocmai de aceea propolisul stimulează sistemul imunitar și ajută organismul să lupte împotriva răcelii. Poate fi consumat sub formă de capsule, tablete sau lichid, însă este contraindicat persoanelor cu alergie la produsele de stup.

Acerola are un conținut foarte mare de Vitamina C, mai exact de 8 ori mai mult decât o portocală. Pe lângă aceasta, include vitamine și minerale importante: provitamina A, vitamine din grupa B (B1, B2, B3, B5), magneziu și potasiu, fiind un puternic antioxidant. Datorită acestui conținut valoros, acerola sustine funcționarea normală a sistemului imunitar, potejează celulele împotriva stresului oxidative și reduce oboseala și extenuarea.

Combinația de vitamina C, vitamina D3, zinc și mangan este un cocktail puternic ce îti întărește organismul rapid și eficient. Aceste vitamine și minerale au mai multe proprietăti benefice, printre care: îmbunătătesc imunitatea, sustin procesul de diviziune celulară, mențin funcția sitemului muscular și sănătatea sistemului osos.

Totuși, dacă te-a doborât răceala și ai astfel de simptome ca: nas înfundat, dureri de cap sau de sinusuri, usturimi în gât, oboseală și slăbiciuni musculare, pune-te rapid pe treabă și ajută-ți organismul să lupte.

Până ajungi la farmacie sau la medic, folosește-te de câteva remedii pe care le poți prepara cu ușurintă chiar la tine acasă:

ceaiuri calde cu lămâie, ghimbir și miere; evită băuturile fierbinți pentru că acestea îți pot irita gâtul



spălături nazale cu sare de mare și bicarbonat de sodiu

consumă multe fructe și legume, mai ales pe cele care conțin vitamina C

Atunci când ajungi la farmacie, alege cateva produse pentru întărirea sistemului imunitar, dar și câteva produse anti-răceală, din categoria medicamentelor fără rețetă: aspirină, nurofen sau paracetamol. Acestea te vor ajuta să ameliorezi simptomele răcelii. Alege medicamentele fie după sfatul farmacistului, fie la recomandarea medicului. Evită automedicația, mai ales că unele combinații de medicamente îți pot face mai rău.



Răceală sau gripă?

De asemenea, este important să faci diferență între o răceală și gripă. Deși au simptome asemănătoare, gripa este mai periculoasă. Principalele semne care sunt întâlnite mai rar în răceli și pot semnala o gripă sunt: febra, tusea care persistă, nasul care curge și durerile musculare. În plus, gripa nu are o evoluție graduală precum răceala, ci are un debut brusc și violent, iar perioada de contagiozitate durează până la 5 – 7 zile de la debutul simptomelor.

Vaccinul antigripal

Deși se spune că răceala o putem duce pe picioare, nu același lucru îl putem spune și despre gripă. Deseori, în cazul unei gripe, se poate ajunge la regim de pat, alături de simptome neplăcute, care pot provoca disconfort.

Pe lângă întărirea sistemului imunitar, poti opta și pentru administrarea vaccinului antigripal, acesta fiind recomandat mai ales persoanelor cu risc crescut de a dezvolta complicații legate de gripa: copii, persoane peste 65 de ani, femei însărcinate, persoanele cu sistem imunitar slăbit din cauza medicamentelor sau bolilor.

Medicii recomandă vaccinarea în fiecare an, înainte de începerea sezonului gripei, astfel încât organismul să aibă timp să își construiască imunitatea pentru virus. Crearea imunității durează aproximativ două săptămâni, de aceea eventuala gripă căpătată la câteva zile de la vaccinare nu este din cauza vaccinului, acesta fiind un mit fals.

Să fim sănătoși!