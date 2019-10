(P) Frumusetea dvs. incepe cu un zambet frumos

Zambetul este protagonistul fetei noastre si partea predominanta a aspectului nostru. Aspectul gurii are un rol decisiv pentru prezenta noastra, modul nostru de comunicare si relationare cu ceilalti. Formula unui zambet frumos este reprezentata de dinti sanatosi. De-a lungul timpului, acestia tind sa isi piarda aspectul natural din cauza mai multor factori incluzand imbatranirea normala, dar si igiena precara si obiceiurile alimentare. Fumatul, consumul de bauturi precum ceai, cafea, vin rosu si bauturi racoritoare pot inrautati situatia.

Cel mai bun indicator al sanatatii si frumusetii aspectului nostru sunt dintii si gingiile sanatoase, care reprezinta un factor de stima de sine in viata de zi cu zi a fiecareia dintre noi. Acum acceptam mult mai usor ideea ingrijirii aspectului exterior, pentru ca grija pentru propria persoana nu mai este un indiciu al vanitatii. Estetica dentara vizeaza sanatatea si aspectul bine ingrijit al dintilor si gingiilor. Prin urmare, este important sa avem un zambet fresh si natural, si la fel de importante sunt forma dintilor, tonul si stralucirea culorii lor.

Forma dintilor reprezinta o problema destul de des intalnita si, din pacate, neglijata. Vedem, inca din copilarie, cum dintii nu au tocmai pozitia ideala. In timp, acest aspect poate dauna nu numai esteticii, ci si sanatatii (dificultati in ceea ce priveste curatarea lor si de aici apar cariile, dificultati in hranire etc.) de aceea, este indicat sa luam in considerare folosirea unui aparat dentar, ce are rolul de a ne aseza dintii pe “linie dreapta”. Clinica Cris Smile Studio va face, doar pana la data de 31 octombrie, o oferta aparat dentar pe care nu o puteti refuza. Veti beneficia pentru aparatul dentar Metalic Fix de o reducere de 1500 lei in cadrul clinicii din Rahova. Ce inseamna asta? Pretul pentru aplicarea aparatului dentar metalic este de 2100 lei/arcada, iar in cadrul ofertei veti avea o reducere de 600 lei/arcada. Asta inseamna ca investitia pentru o arcada va fi de 1500 lei. Investitia finala pentru colajul ambelor arcade va fi de 3000 lei. Mai mult decat atat, veti primi gratuit indepartarea aparatului dentar la finalizarea tratamentului ortodontic in valoare de 150 lei/arcada. Este important de stiut ca un aparat dentar se poate pune si in rate (maxim 12 rate egale), fara dobanda, prin Card Avantaj, Bonus Card – Garanti Bank, Alpha Card sau ING Card.

Pe langa o forma normala a dintilor, mai conteaza si cat sunt de curati. Vedem vedete cu dinti perfecti, stralucitori. Trebuie sa stiti ca dintii, pentru a fi albi si stralucitori, trebuie curatati bine. In acest scop, este recomandat sa faceti o igiena orala profesionala, la cabinet, la fiecare 6/12 luni, iar la domiciliu dintii ar trebui spalati cel putin de doua ori pe zi. Pentru a indeparta dischromia estetica dentara se foloseste albirea. Folosirea pastelor de dinti pentru albire nu este recomandata pentru perioade indelungate, deoarece aceste produse contin compusi de origine minerala, cum ar fi siliciu si fosfat de calciu, care corodeaza suprafata dintelui.

Zambetul comunica eficient emotiile, poate fascina, seduce, atrage sau distanta. O gura sanatoasa transmite senzatia de frumusete si armonie. A avea si a mentine un aspect placut creste increderea in sine si este important pentru bunastarea cuiva, precum si pentru imaginea cuiva. Importanta frumusetii zambetului pentru bunastarea psihologica a individului si a relatiei sale cu mediul social, a fost bine documentata si recunoscuta atat de experti, cat si de oamenii obisnuiti. Un zambet frumos afecteaza foarte mult traiectoria noastra in viata. Un zambet frumos ne poate deschide usile, poate distruge barierele!

A ne trata si a schimba in bine ceea ce nu ne place este benefic pentru noi si pentru ceilalti. Evident, acest lucru trebuie facut cu bun simt si masura, fara a exagera. Sanatatea si frumusetea gurii este un semn al sanatatii si al bunastarii generale, si o investitie care merita facuta oricand.