(P) Fii unica la volanul masinii obtinute prin servicii de inchirieri auto din Cluj!

In ultimii ani, tot mai multe evenimente au loc la Cluj, fie ca vorbim despre concerte, festivaluri, meciuri de fotbal sau evenimente de business. Daca si tu trebuie sa ajungi in Capitala Ardealului, indiferent ca participi la o conferinta, un forum sau pur si simplu mergi intr-un binemeritat city break, ai nevoie de o modalitate sigura, rapida si confortabila de transport. Taxiurile si autobuzele nu se incadreaza la acest capitol, intrucat au cateva minusuri evidente, de la costurile care nu pot fi calculate foarte precis, la timpul pierdut pe drum. In aceste conditii, singura solutie viabila este sa apelezi la servicii de inchirieri auto in Cluj!

FocusRent, companie de inchirieri auto din Cluj, a intrat pe aceasta piata dupa o experienta de peste 10 ani in Bucuresti si Otopeni. Decizia a venit firesc, ca urmare a evolutiei fulminante a orasului de pe malul Somesului Mic, atat in ceea ce priveste populatia, pretul apartamentelor si al chiriilor, cat si numarul multinationalelor care au deschis sedii aici. Spre deosebire de alte companii de inchirieri auto din Cluj, FocusRent iti pune la dispozitie numeroase avantaje: toate taxele si asigurarile auto incluse in pret (RCA, rovinieta, full CASCO), nicio limita de kilometri inclusa si un parc de masini extrem de bogat si diversificat.

Iata, in continuare, care sunt masinile dintre care poti alege daca optezi pentru aceasta companie de inchirieri auto din Cluj:

1.Clasa economy

– Dacia Logan (preturi incepand de la 18 euro/zi);

– Ford Fiesta (20 de euro/zi);

– Opel Corsa – automata (22 de euro/zi);

– Ford Focus (22 de euro/zi);

2.Clasa luxury

– Skoda Octavia (30 de euro/zi);

– Ford Mondeo (40 de euro/zi);

– VW Passat (40 de euro/zi);

– Audi A4 (50 de euro/zi);

3.Clasa SUV si 4×4

– Dacia Duster (30 de euro/zi);

– Hyundai Santa Fe – automata (40 de euro/zi);

– Nissan Pathfinder (50 de euro/zi);

– BMW X5 (60 de euro/zi);

4.Microbuze cu 8+1 locuri

– Mercedes Vito (45 de euro/zi);

– VW Transporter (45 de euro/zi).

Dupa cum vezi, site-ul companiei de inchirieri auto din Cluj www.focusrent.ro iti pune la dispozitie atat solutii eficiente din punctul de vedere al consumului de combustibil si al raportului calitate-pret, cat si „bolizi” cu tractiune integrala, atat puternici si eleganti, cat si potriviti pentru toate tipurile de carosabil. Totodata, in cazul in care nu esti obisnuita cu masinile avand cutie de viteze manuala, poti opta pentru una automata, precum Opel Corsa ori Hyundai Santa Fe.

In plus, daca apelezi la aceste servicii de inchirieri auto din Cluj, masina te va astepta in parcarea aeroportului si te vei putea urca imediat la volan, pentru a ajunge cat mai rapid la destinatia dorita. Aceste autoturisme sunt mai noi de cinci ani, au toate reviziile tehnice la zi si sunt supuse unei inspectii temeinice inainte de a-ti fi livrate, totul pentru ca tu si ceilalti pasageri sa fiti cat mai in siguranta la bordul lor. In plus, orice problema ai intampina, FocusRent iti va sta la dispozitie 24 de ore din 24, 7 zile din 7.