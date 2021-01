Lidia Buble – HUAWEI FreeBuds Studio

o Cum ai descrie, în câteva cuvinte, ce reprezintă muzica în viața ta?

Cu siguranță, muzica nu reprezintă ceva în viața mea, ci este chiar viața mea. (Zâmbește)

Eu trăiesc prin muzică. Așa mă simt aproape de comunitatea mea, de pasiunile mele, dar și de amintiri.

o Cum ți-ai ales perechea potrivită de căști? Care este feature-ul care te-a cucerit?

Încă din decembrie, sunt îndrăgostită de HUAWEI FreeBuds Studio. Design-ul este foarte cool și, cu siguranță, acestea reprezintă un final tocuh al outfitului meu. Pe lângă design, îmi place mult calitatea sunetului, fiindcă mă simt ca la un concert cu ele și sincer îmi este tare dor de unul adevărat.

o Cât de importantă este tehnologia în viața de zi cu zi și cât de mult contează autonomia bateriei pentru persoanele ca tine, cu un stil de viață foarte activ?

Mereu mi-a plăcut să mă înconjor de gadgeturi, dar recunosc că înainte de parteneriatul cu Huawei mă limitam la telefon sau laptop. Însă, de când am făcut cunoștință cu întregul ecosistem de produse Huawei, pot spune că am descoperit gadgeturi care îmi fac viața mai frumoasă și de care nu mă pot lipsi. (Zâmbește)

HUAWEI WATCH FIT este aliatul meu la sală, HUAWEI Mate 40 Pro m-a cucerit cu calitatea excepțională a pozelor și cu faptul că pot crea stories la un alt nivel. Căștile HUAWEI FreeBuds Studio, așa cum spuneam și mai devreme, sunt momentul meu de concert acasă, însă nici de laptop nu mă pot lipsi, căci weekendurile cu seriale alături de surorile mele sunt preferatele mele.

o Cum s-a schimbat experiența ta audio de când folosești HUAWEI FreeBuds Studio?

Mi-a fost și încă îmi este dor de concerte, dar de când am căștile HUAWEI FreeBuds Studio pot să ascult muzica preferată la o calitate excelentă. Experiența audio este una cu adevărat minunată. Vă spun un secret: când îmi este dor de surorile mele, ascult câteva melodii cântate de acestea.

o Cât de des folosești căștile? Sunt unul dintre obiectele nelipsite din geanta ta?

Nu le ascund în geantă. Le țin la vedere, căci ele fac parte din outfitul meu și da, îmi place să le port cu mine. (Zâmbește)

Sore – HUAWEI FreeBuds Studio

o Cum ai descrie, în câteva cuvinte, ce reprezintă muzica în viața ta?

Muzica este viața mea, cânt de mică și am știut dintotdeauna că asta vreau să fac. Să scriu piese, să le cânt și să ascult muzică reprezintă terapia mea, iar atunci când sunetul se aude impecabil, cum e în cazul căștilor HUAWEI FreeBuds Studio, mă deconectez de tot și toate. Și știi ce mi se pare cel mai frumos? Că am transmis mai departe pasiunea pentru muzică fetiței mele, Erin. (Zâmbește)

o Cât de mult contează pentru tine designul gadget-urilor pe care le folosești?

Foarte mult. Îmi plac designurile polished, sunt o împătimită a tehnologiei și mă bucură mult să îmi măresc colecția de gadgeturi. Le am chiar într-un dulap separat, aranjate frumos.

o Dacă ai putea alege o piesă, orice piesă, ca și coloană sonoră pentru anul 2021, care ar fi aceea?

Îmi doresc ca 2021 să fie „Sunetul meu preferat”.

o Care sunt gadgeturile care nu îți lipsesc niciodată, chiar și atunci când ești on the go?

Telefonul, obligatoriu, ceasul HUAWEI WATCH GT 2 Pro, căștile (fie cele FreeBuds Studio sau FreeBuds Pro) și, dacă plec mai mult de o zi, iau și laptopul (o seară fără seriale nu e o seară de succes).

o Care este feature-ul tău preferat atunci când vine vorba despre HUAWEI FreeBuds Studio?

Îmi place că sunt doar eu cu muzica mea. (Zâmbește) Antifonează atât de bine încât nu mai aud nici dacă vecinii renovează, nici tunetul, nici dacă plouă afară. E despre muzică și atât.

Racing Academy – HUAWEI FreeBuds Pro

Cât de importantă este tehnologia în viața voastră, a sportivilor?

Tehnologia a ajuns clar cheia către performanță în lumea modernă a sportului, în general. Într-adevăr, în motorsport, mare parte dintre ajustările care fac diferența reies din colectarea unor date care numai prin ajutorul tehnologiei actuale ne sunt la îndemână. Totodată, sportul idividual și calitatea la care performează sportivii de top din vremurile noastre se datorează în mare parte tehnologiei și modului prin care aceștia își monitorizează antrenamentele, prin diferite tooluri, aplicații și dispozitive precum HUAWEI WATCH GT 2 Pro sau HUAWEI WATCH GT 2e.

Care sunt principalele trei caracteristici care v-au depășit așteptările atunci când ați folosit prima dată căștile HUAWEI FreeBuds Pro?

În primul rând, utilitatea. Sunt compacte, ușoare și le poți purta cu tine oriunde. Mai ales când faci sport, vrei să fii conectat și să asculți muzică, dar nu vrei să simți că porți caști. Aici, Huawei a îmbinat perfect utilitatea cu funcționalitatea, iar HUAWEI FreeBuds Pro asigură un maxim de confort imediat ce le-ai pus în urechi.

Utilitatea celor 3 moduri: voce, awareness și dezactivat. În funcție de situație, nu e nevoie să-ți scoți căștile. Cu o apăsare lungă, faci comutarea la modul de conștientizare și reconectarea la modul înconjurător. Modul voce reduce sunetele ambiante și face ca vocile umane să iasă în evidență, doar dacă îți dorești. (Zâmbesc)

Faptul că le poți conecta în același timp la mai multe dispozitive și nu este nevoie să ai tot timpul telefonul cu tine e GENIAL. HUAWEI FreeBuds Pro pot fi conectate simultan cu două dispozitive. Acest lucru îți permite să navighezi rapid între smartphone-uri, tablete, computere și multe alte dispozitive, mai ales când faci sport și nu vrei să alergi cu telefonul în buzunar.

Cât de utilă este funcția Active Noise Cancellation cu care căștile vin echipate?

ANC este unul din cele mai utile feature-uri ale căștilor, iar faptul că totul constă într-o simplă apăsare mai îndelungată face ultilizarea căștilor HUAWEI FreeBuds Pro intuitivă și ușoară.

Autonomia bateriei sau experiența audio premium? Ce criteriu este mai important pentru voi?

AMBELE! (Zâmbesc) Trăim într-o continuă mișcare și, de multe ori, se întâmplă uiți să le încarci. Este un mare confort psihic să uiți de ele și să țină bateria 36 de ore și, totodată, vrei și acest produs mic, elegant, cu un sunet premium. Aici credem că Huawei a reușit să atingă iarași un echilibru perfect.

Dacă ar fi să numiți o melodie care să descrie senzația pe care o trăiți pe circuit, care ar fi aceea?

Hmm, ar fi câteva. Hai să zicem: Metallica, FUEL! \m/